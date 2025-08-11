наше последнее лето «Убежать» (интернет-сингл)

Исполнитель: наше последнее лето, Название: «Убежать», Стиль: рок, Год: 2025

Лето почти на исходе, а это значит, что выпускники уже определяются с выбором вузов. Конечно, они предвкушают новый период своей жизни, но радужные ожидания нередко омрачаются тревогой за свое будущее. Помимо бытовых проблем, связанных с общежитием и выживанием в мегаполисах, наслаиваются еще и личные. У кого-то ведь были романтические отношения с ровесниками и / или одноклассниками, а теперь, поступив в разные вузы, они опасаются расстаться навсегда. Именно об этом, например, была американская молодежная комедия «наше последнее лето», вышедшая в 2019 году.

Возможно, для них послужит некоторым утешением песня от одноименной группы. Написана она от лица совсем молодого человека, который, подсев на адреналин от первой любви, обескуражен ожидающими его «отходняками». Возникает абсолютно объяснимое желание убежать, оградиться от этого ужаса и жить аскетом. Но на это уже в свое время дал ответ Дельфин» в своей бессмертной «Любви»: «Но все равно лучше уж так сдохнуть, чем никогда никого не любя».