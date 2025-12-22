В Москве при взрыве бомбы погиб генерал-лейтенант Сарваров
В Москве при взрыве бомбы погиб генерал-лейтенант Фанил Сарваров, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко.
"В результате полученных травм скончался начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Фанил Сарваров", — рассказала она.
Взрыв прогремел около семи утра 22 декабря, когда Фанил Сарваров выезжал со двора жилого дома на Ясеневой улице на Kia Sorento. Генерал получил минно-взрывную травму, у него были повреждены ноги и лицо, пишет "Коммерсант". По данным СКР, взрывное устройство было заложено под днище автомобиля. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу. Там от полученных травм он скончался.
Вначале уголовное дело было возбуждено в СКР по факту покушения на убийство, совершенное общеопасным способом, однако в дальнейшем его планируют квалифицировать как теракт. Ведомство рассматривает причастность украинских спецслужб к убийству в качестве одной из версий.
Взорван личный авто, погиб один. По должности этот г-л по служебным делам обычно должен передвигаться на служебном авто с водителем. Авто ЦА Минобороны, в частности ГШ ВС, размещены на автобазе ГШ ВС... на закрытой территории с охраной.
Использовал личный авто в служебных целях?
За ним следили, и генерал стал жертвой личной неосторожности.
Военная контрразведка-подразделение ФСБ.
В Минобороны нет контрразведки, есть ГРУ (ГУ) ГШ - действует за МО РФ, РУ - в видах и т.д.
ОУ ГОУ ГШ ВС РФ, не мозговой центр, мозг армии Генштаб (по маршалу Шапошникову Б.М.), а скорее одна из извилин...
Боевой опыт действий войск изучает, обобщает... ГУБП МО РФ.
См хотя бы сайт Минобороны.
ответ на "прямую" линию ??
а что вы хотите, если по стране ползают миллионы дикарей-ваххабитов..с
управление, возглавляемое генералом Фанилом Сарваровым, было мозговым центром Российской армии, которое обобщкоало и внедряло полученный боевой опыт - поэтому охана ему не нужна. Вот если бы он был расхитителем бюджета ......
к каждому генералу охрану говоришь не приставить, ну так это должно работать в обе стороны, но что то о взорванных укр генералах пока не слышно. как только речь идет об операциях на украине, так сразу ответ - это не возможно, туда не проникнуть, там все закрыто, зато у нас видимо проходной двор. И кто в этом виноват?