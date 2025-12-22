В Москве при взрыве бомбы погиб генерал-лейтенант Сарваров

11:22 22.12.2025

В Москве при взрыве бомбы погиб генерал-лейтенант Фанил Сарваров, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко.

"В результате полученных травм скончался начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Фанил Сарваров", — рассказала она.

Взрыв прогремел около семи утра 22 декабря, когда Фанил Сарваров выезжал со двора жилого дома на Ясеневой улице на Kia Sorento. Генерал получил минно-взрывную травму, у него были повреждены ноги и лицо, пишет "Коммерсант". По данным СКР, взрывное устройство было заложено под днище автомобиля. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу. Там от полученных травм он скончался.



Вначале уголовное дело было возбуждено в СКР по факту покушения на убийство, совершенное общеопасным способом, однако в дальнейшем его планируют квалифицировать как теракт. Ведомство рассматривает причастность украинских спецслужб к убийству в качестве одной из версий.