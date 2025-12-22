В Москве при взрыве бомбы погиб генерал-лейтенант Сарваров

В Москве при взрыве бомбы погиб генерал-лейтенант Фанил Сарваров, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко.

"В результате полученных травм скончался начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Фанил Сарваров", — рассказала она.

Взрыв прогремел около семи утра 22 декабря, когда Фанил Сарваров выезжал со двора жилого дома на Ясеневой улице на Kia Sorento. Генерал получил минно-взрывную травму, у него были повреждены ноги и лицо, пишет "Коммерсант". По данным СКР, взрывное устройство было заложено под днище автомобиля. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу. Там от полученных травм он скончался.


Вначале уголовное дело было возбуждено в СКР по факту покушения на убийство, совершенное общеопасным способом, однако в дальнейшем его планируют квалифицировать как теракт. Ведомство рассматривает причастность украинских спецслужб к убийству в качестве одной из версий.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 22.12.2025, 19:31
    Гость: ГостьВ

    Взорван личный авто, погиб один. По должности этот г-л по служебным делам обычно должен передвигаться на служебном авто с водителем. Авто ЦА Минобороны, в частности ГШ ВС, размещены на автобазе ГШ ВС... на закрытой территории с охраной.
    Использовал личный авто в служебных целях?
    За ним следили, и генерал стал жертвой личной неосторожности.
    Военная контрразведка-подразделение ФСБ.
    В Минобороны нет контрразведки, есть ГРУ (ГУ) ГШ - действует за МО РФ, РУ - в видах и т.д.
    ОУ ГОУ ГШ ВС РФ, не мозговой центр, мозг армии Генштаб (по маршалу Шапошникову Б.М.), а скорее одна из извилин...
    Боевой опыт действий войск изучает, обобщает... ГУБП МО РФ.
    См хотя бы сайт Минобороны.

  4. 22.12.2025, 18:24
    Гость: Ищ

    управление, возглавляемое генералом Фанилом Сарваровым, было мозговым центром Российской армии, которое обобщкоало и внедряло полученный боевой опыт - поэтому охана ему не нужна. Вот если бы он был расхитителем бюджета ......

  5. 22.12.2025, 18:19
    Гость: Юри_й

    к каждому генералу охрану говоришь не приставить, ну так это должно работать в обе стороны, но что то о взорванных укр генералах пока не слышно. как только речь идет об операциях на украине, так сразу ответ - это не возможно, туда не проникнуть, там все закрыто, зато у нас видимо проходной двор. И кто в этом виноват?

Все комментарии (58)
Выбор читателей
© KM.RU, Кирилл Дуболев
Рожать нельзя запретить
© KM.RU, Михаил Попов
Суд вынес приговор «уфимским марксистам»
Путин объяснил, почему Россия не стала членом «цивилизованного Запада»
© KM.RU, Алексей Белкин
Минцифры поставит все мобильные устройства россиян на учет
Избранное
Обе-Рек feat. Черный Обелиск «Желтая стрела» (интернет-сингл)
Как оставаться здоровым? Просто пейте воду
Stahlmann «Quarz»
Сергей Черняховский. И вновь Дзержинский
«Опасные дураки» Кремля
Украденное детство: кому нужны ремейки советских мультфильмов
Меланин feat. Сергей Раев «Бремя» (интернет-сингл)
Под одним флагом «Праздник ветра» (сингл)
Чемодан Гризли «Я тебя люблю» (интернет-сингл)
Хроноп «Самостояние»
Mordor спел с детским хором и лидером «НЭПа» на KKinchevFest
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации