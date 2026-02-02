Без кэша не обойтись: «безналичный рай» может быстро превратиться в ад, особенно, если свет гаснет

Валентин Катасонов: «Путин поручил "кардинально сократить нелегальную занятость" и с этой целью призвал "усилить контроль за обращением наличных денег"»

Власти России взялись за искоренение теневого сектора экономики. По оценкам экспертов, доля такого сектора в валовом внутреннем продукте (ВВП) составляет 10−11%. И она держится на этом уровне уже долгие годы.

Конечно, теневой сектор является не очень приятным явлением. Во-первых, непонятно, чем занимаются люди в «тени». Хорошо, если картошку выращивают. А, может быть, они выращивают коноплю и делают из нее наркотики? Или занимаются еще какой-то деятельностью, запрещенной российским законодательством? Во-вторых, те, кто находятся в «тени», не платят налогов в казну.

В прошлом году президент Владимир Путин неоднократно призывал покончить с теневым сектором российской экономики. Так, в сентябре 2025 года на совещании по экономическим вопросам он сказал: «Конечно, в зоне особого внимания должно быть повышение качества отечественной экономики, борьба с теневым сектором и уклонением от уплаты налогов».

На заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам 8 декабря Путин поручил «кардинально сократить нелегальную занятость» и с этой целью призвал «усилить контроль за обращением наличных денег».

И вроде все правильно. Но у нас чиновники могут извратить любую благую цель. Многие ухватились за призыв президента «усилить контроль за обращением наличных денег» и стали размышлять над возможностью вообще упразднить наличные деньги.

Идея проста: «Нет наличных денег, нет и проблемы». Ведь, по их мнению, надежно контролировать можно только обращение безналичных денег. Конечно, чиновники свои мысли по поводу упразднения наличных не озвучивают с высоких трибун, но ищут разные способы минимизировать использование наличности.

Они исходят из того, что наши сограждане вроде бы полюбили использовать безналичные деньги в быту, пользуясь банковскими карточками и специальными мобильными приложениями.

Об этом красноречиво свидетельствует статистика. По данным Банка России, в 2013 году лишь около 13,5% всех сделок в российской рознице проходили без использования наличных денег. Уже в 2014 году этот показатель превысил 25%, в 2015 году — 30%, в 2018 году — 50%, в 2022 году — 75%, а по итогам 2024 года составил почти 86%.

По итогам полугодия 2025 года доля безналичных платежей в розничном обороте достигла 87,5%. Эксперты Центробанка полагают, что в течение следующих нескольких лет доля безналичных платежей в России может достигнуть 90−92%. Видимо, они полагают, что запуск цифрового рубля (запланирован на 1 сентября нынешнего года) еще более повысит желание граждан пользоваться безналичными расчетами.

Приведенные цифры могут создать иллюзию, что наши граждане уже полностью созрели для того, чтобы жить в «безналичном рае». Это заблуждение.

Люди хотят иметь выбор и пользоваться не только безналом, но также кэшем (наличными деньгами). Об этом свидетельствуют опросы общественного мнения. Желающих полностью отказаться от кэша не превышает 10−15% респондентов. Люди иногда очень коротко и ясно объясняют свое желание сохранить кэш: «Безналичный рай» = «электронный концлагерь».

И без того высокий процент респондентов, не желающих отказываться от кэша, в последние месяцы увеличился. Более того, согласно данным Банка России, наличная денежная масса в обращении во второй половине прошлого года стала расти.

Причин несколько. В частности, с 1 сентября 2025-го действует закон, который позволяет банкам устанавливать ограничение на снятие наличных в банкомате до 50 тыс. рублей в сутки. Снятие более крупных сумм может быть сопряжено со сложностями. И даже с блокировками карт и счетов.

С 1 января этого года упомянутый закон, действовавший до этого лишь частично, стал применяться в полном объеме. И за первые две недели января, согласно оценкам экспертов, число блокировок различных безналичных операций физических лиц (преимущественно карточных переводов) составило около 3 миллионов, что почти на порядок превысило среднемесячный показатель предыдущего года.

Иногда под блокировку стали попадать даже клиенты, совершающие покупки на маркетплейсах. Разблокировки требуют времени и нервов.

Есть еще одна важная причина привязанности наших граждан к кэшу. Безналичное денежное обращение требует электричества и интернета. А у нас с этим далеко не так благополучно, как хотелось бы.

Далеко за примерами ходить не надо. 27 февраля посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил: «За минувшую неделю около 1 миллиона 300 тысяч мирных жителей российских регионов столкнулись с перебоями в энергоснабжении, связанными с ударами ВФУ (вооруженных формирований Украины) по гражданской энергетической инфраструктуре». По данным дипломата, атаки были прицельными, удары наносились по узловым распределительным подстанциям, снабжающим электроэнергией сразу несколько районов.

В ряде регионов Российской Федерации обнаруживаются явные признаки дефицита электроэнергии. Суммарный дефицит электроэнергии в разных частях России в 2025 году оценивался в 25 ГВт. С одной стороны, это обусловлено физическим износом мощностей электроэнергетики. С другой стороны, ростом потребления электроэнергии. Не последнюю роль в этом сыграла легализация майнинга криптовалют, пожирающего, как известно, большие объемы электричества. Уже более года идут разговоры о том, что в ряде регионов электроэнергетики могут ввести веерное отключение. Впрочем, такие отключения уже происходят, но о них СМИ почему-то умалчивают.

Могут быть просто «ЧП» в электроэнергетике. Яркий пример, с которым пришлось столкнуться лично мне. В ночь с 1 на 2 мая 2025 года в Подмосковье произошла энергетическая авария, ставшая самой крупной за 15 лет.

Во время ночного снегопада и ветра были обесточены 237 ЛЭП и более 4 тыс. трансформаторных подстанций. По приблизительным данным, около 26 тыс. человек остались без света.

Летом 2025 года под Петербургом стали рекордными по частоте и длительности отключения электроэнергии. Жители Ленобласти и петербургские дачники жаловались на самые частые за много лет перебои с электроэнергией. До сих пор непонятно: то ли это были технические сбои, то ли веерные отключения.

С интернетом в России не менее весело. Отключения мобильного и стационарного интернета в России начались с 7 мая 2025 года и стали регулярным явлением. Первые массовые отключения совпали с подготовкой к празднованию Дня Победы в Москве, когда мобильная сеть на несколько часов отрубилась у всех операторов связи.

На глаза мне попал любопытный материал под заголовком «The Cost of Internet Shutdowns in 2025» (Стоимость отключений интернета в 2025 году). Это ежегодное исследование аналитического сервиса Top10VPN, отслеживающего по всему миру случаи нарушений работы интернета. В 2025 году ограничения доступа к интернету фиксировались в 28 странах. Общая продолжительность интернет-шатдаунов в мире превысила 120 тыс. часов, а число затронутых пользователей приблизилось к 800 млн человек.

В рейтинге из 28 стран Российская Федерация заняла первое место по трем основным показателям: общей продолжительности шатдаунов, численности затронутых этими шатдаунами пользователей интернета и стоимости ущерба от шатдаунов. У России продолжительность шатдаунов составила 37.166 часов. А у Пакистана, занявшего второе место, — 11.482 часа. Численность затронутых шатдаунами пользователей интернета в России составила 146 миллионов, а у Пакистана было второе место с показателем 110 миллионов.

Ущерб от шатдаунов в России был оценен в 11,9 млрд долларов. Второе место по этому показателю было у Венесуэлы — 1,9 млрд долларов. Кстати, суммарная величина ущербов по 28 странам была оценена в 19,7 млрд долларов. Таким образом, на Российскую Федерацию пришлось более 60 процентов суммарного ущерба. Вот каковы наши «достижения» в области интернета.

Все эти цифры я привожу для того, чтобы показать, насколько опасно пытаться выстраивать в России «безналичный рай». Наличные деньги очень и очень нужны. На случай всяких политических, военных и технических «форс-мажоров». Опасаюсь, как бы в ходе борьбы с «отбеливанием» экономики не лишить наших граждан средств существования. Как бы вместе с водой не выплеснуть и ребенка.

Напомню, что еще несколько лет назад власти Швеции заявляли, что эта скандинавская страна может стать первой, построившей «безналичный рай».

Назывались даты, когда будет поставлена точка в истории наличного денежного обращения Швеции. Но она до сих пор не поставлена. Более того, есть некоторые признаки того, что власти Швеции уже оставили свою утопическую идею построения безналичного рая.

В связи с обострением международной обстановки правительство страны призывало граждан сохранять наличные средства и использовать их в целях гражданской обороны. Военное ведомство Швеции распространило среди населения брошюру «Если наступит кризис или война»; в ней содержится рекомендация иметь запас наличных различных номиналов на неделю. Некоторые магазины в Швеции «бежали впереди паровоза» и перестали принимать наличные деньги. Центральный банк Швеции пригрозил таким «инициативникам» штрафами.

Швеция находится на одном полюсе Европы — том, где власти и граждане более толерантно относятся к идее безналичного рая. Но в Европе есть другой полюс — где граждане прочно держатся за кэш. К такому полюсу относятся Швейцария, Германия и Австрия. Хотя власти почти всех европейских стран говорят, что не собираются обнулять наличное денежное обращение, граждане хотят гарантий. Особенно в Швейцарии и Австрии.

В 2022—2023 гг. в альпийской республике собирали подписи под петицией о проведении референдума. На референдуме гражданам предлагалось поддержать поправку к Конституции Швейцарии, предусматривающую гарантии сохранения наличного швейцарского франка. Подписей было собрано в несколько раз больше требуемого минимума (минимум — 100 тысяч), но референдум так и не был проведен. Поправки в Конституцию также нет.

Соседняя Австрия в 2023 году вдохновилась лозунгом швейцарцев «Наличные — это свобода». Политики в парламенте Австрии стали добиваться внесения поправки в Конституцию страны, предусматривающую гарантию сохранения наличной валюты (евро).

Но, увы, и в Австрии поправка не принята. Это, между прочим, заставляет европейцев задуматься, что кому-то, вероятно, очень нужно загнать всех граждан в «безналичный рай», т.е. в «электронный концлагерь». Такое противодействие конституционной поправке только укрепляет желание людей любой ценой сохранить кэш.

Почему право на кэш хотят закрепить именно в конституции, а не в каком-то законе? Потому что закон поменять намного проще (иногда за один рабочий день парламента). С конституцией так не получится. Гарантия более надежная.

Кстати, в декабре прошлого года прошла новость, которая была почти не замечена российскими СМИ. Парламент Словении проголосовал и принял поправку к Основному закону страны, гарантирующую сохранение наличной валюты. Создан прецедент.

Думаю, что российским политикам также надо добиваться поправки в Конституцию, предусматривающей сохранение наличного рубля. Благо есть уже определенный опыт борьбы за такую поправку (Швейцария и Австрия) и есть прецедент ее принятия (Словения).