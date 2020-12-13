Opel Astra или Chevrolet Lacetti - какую машину лучше купить?

16:37 13.12.2020

Современность насыщена динамизмом событий, резкими контрастами, быстрой сменой картин и обстоятельств окружающего мира

Ещё вчера не столь остра была необходимость появления в семье автомобиля, вполне хватало общественного транспорта для обеспечения насущных потребностей.

Рост мегаполисов, развитие инфраструктуры, расширение человеческих и деловых связей привели к увеличению спроса на индивидуальные средства передвижения. Что справедливо как для новых автомобилей, так и для тех, что широко представлены на вторичном рынке.

Покупателю интересны различные категории транспортных средств. Как по признакам класса, так и по ценовой категории. Однако в этом вопросе обусловлена определённая дифференциация потребностей. Автомобили премиального класса в прерогативе более состоятельного покупателя и потому их продажи идут менее активно.

Большим спросом пользуются машины бюджетной категории. Среди лидеров продаж в этой категории прочно удерживают позиции Опель Астра и Шевроле Лачетти. Эти автомобили считаются одноклассниками. Однако различий в их внешности, цене, эксплуатационных характеристиках гораздо больше, чем общих черт.

Opel Astra



Немецкий американец от General Motors сочетает в себе, вошедшее в поговорку немецкое качество, сочетающееся с безукоризненным дизайном кузова в комплексе с проработанной эргономикой внутрисалонного пространства.

Автомобиль предоставляет водителю и пассажирам максимальный уровень защиты, включающий в себя внушительный перечень компонентов как активной, так и пассивной безопасности. В настоящее время выпускается уже 8 поколение модели, интерес к которой со стороны автолюбителей не ослабевает.

Фото с сайта ru.wikipedia.org

Модель, пришедшая в 1991 году на смену Кадету, оказалась не только удачной, но и востребованной в своем сегменте рынка. Современная Астра, помимо гармоничного дизайна, обусловленного многолетней школой, не лишена черт спортивного характера. Обладая прекрасной динамикой, автомобиль отличается острым рулевым управлением с логичной обратной связью.

Chevrolet Lacetti



Модель от корейского подразделения GM-Daewoo, пришедшая на смену Daewoo Nubira. Над дизайном седана и универсала потрудились специалисты итальянского ателье Pininfarina, над внешним видом хэтчбека работали дизайнеры студии Джорджетто Джуджаро.

В России модель появилась в 2004 году из Узбекистана, где GM возвела очередное дочернее предприятие.

За долгие годы продаж, по просторам России распространилось огромное количество Лачетти, приобретя множество поклонников в среде автомобилистов. Лачетти, базируясь на агрегатах Опеля может считаться не просто одноклассником Астры, но и её близкой родственницей.

Оба автомобиля принадлежат одному классу. В основе обеих моделей по большей степени идентичные агрегаты, схожие элементы трансмиссии, ходовой и подвески. И в первом и во втором случае отмечается неплохая эргономика, воплощённая в хорошо читаемых приборах панели, удобном, вместительном салоне, достаточным набором регулировок передних сидений.

На линии изготовления узбекского Шевроле производитель использует те же инструменты и методы контроля качества, что и на всех предприятиях компании, разбросанных по миру. Следовательно, уместно отметить, что качество сборки, окраски и материалы, использующиеся в производстве обеих моделей, имеют схожие показатели качества.

Астра заметно дороже на рынке. Среди причин более высокой стоимости можно отметить:

Дорогие материалы отделки салона и элементов внешнего декора;

Окрас с большим выбором вариантов цвета кузова;

Усложнённые элементы внешней светотехники;

Расширенный перечень электронных помощников.

Кроме того, Астра выигрывает у корейца на поле дизайнерских изысков, да и в целом стоимостью самого бренда. Детище Опеля обладает нешуточным задором как внешне, так и по динамическим характеристикам.

За рулём Астры гармонично смотрится молодой, но уже состоявшийся глава семейства. В целом Астра ориентирована на молодёжь.

В ремонте автомобиль предпочитает специализированные мастерские. Собственноручно, при отсутствии опыта, в нём можно разве только воздушный фильтр сменить. Даже замена перегоревшей лампочки в фаре может превратиться в нешуточную проблему.

Лачетти фундаментальнее, она привычна и понятна. Шевроле в большей степени ориентирована на работу, связанную с интенсивной ежедневной эксплуатацией в самом широком диапазоне дорожных условий. От Лачетти не стоит ждать задатков внедорожника, но просёлок после дождя не станет для неё непреодолимой преградой.

Автомобиль от Шевроле менее престижен, чем Астра, но прекрасно подойдёт для несложного ремонта собственными силами на базе частного гаража. Кроме того запасные части для корейца значительно дешевле.

Шевроле создан для человека, обладающего хозяйством, вынужденного решать ежедневные бытовые задачи. Для того, у кого есть дача, того кто часто выбирается за город. Для рыбаков, грибников и торговых представителей. Для тех, кто использует автомобиль как средство производства. Кто на автомобиле обеспечивает благосостояние своё и своей семьи.

Фото с сайта ru.wikipedia.org

Будучи детьми одного концерна, по логике, прошивки блоков управления обеих моделей должны оказаться схожи, но это далеко не так. Если Астра способна при необходимости выстрелить, то разгонная динамика Лачетти, независимо от объема мотора, оставляет удручающее впечатление.

Общие черты моделей:

• Производитель;

• Класс;

• Приблизительно равные ценовые категории.

Их отличия:

Opel Astra, потребительские особенности:

Плюсы:

Дизайн; Динамика; Управляемость; Эргономика; Устойчивость в движении и на вираже.

Минусы:

Стоимость; Надёжность; Ремонтопригодность.

Chevrolet Lacetti, потребительские особенности:

Плюсы:

Стоимость; Ремонтопригодность; Проходимость; Неприхотливость; Надежность.

Минусы:

Дизайн; Динамика.

Конечно, при выборе автомобиля, покупатель во многом руководствуется собственными предпочтениями и симпатиями, решая только ему известные цели. Часто категория ограничивается лишь простым «нравится – не нравится». Варианты предпочтений многочисленны и слабо подвержены систематизации.

Однако перед посещением автосалона, рынка, или просто перед просмотром объявлений о продаже в доступных источниках, хорошо было бы определить для себя круг задач, выполнение которых ожидается от выбранной машины. От правильного выбора зависит многое. Продуманный выбор исключает неприятное послевкусие по результатам первичного опыта эксплуатации автомобиля. Разочарование неверного выбора может оказаться слишком острым. То, что полюбил глаз, не всегда соответствует внутренним чаяниям.

Опель задорен, ярок, динамичен. Он способен подарить наслаждение от движения и управляемости. Астра полюбится амбициозному молодому человеку. Автомобиль с претензиями на спортивность. Подойдёт для ежедневной эксплуатации в условиях городских проспектов, междугородных трасс. Но на дачу ему путь заказан.

Машина потребует заметных трат на обслуживание.

Шевроле обстоятельна, дружелюбна, понятна. Она не столь требовательна в обслуживании и гораздо безопаснее для кошелька. Она неплоха в городе и терпима к просёлкам. Обладает удобным, вместительным салоном. Автомобиль для поездок по работе, выходных на даче, на природе. Для тех же, кто любит прогнать машину на полном дросселе, она категорически противопоказана.