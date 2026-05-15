Лукашенко поблагодарил США за гумпомощь и сказал, что американцы — молодцы

© Официальный сайт президента Белоруссии president.gov.by

Белоруссия в прошлом году получила две трети гуманитарной помощи из США, «несмотря на санкции», заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с Франклином Грэмом, президентом и генеральным директором Евангелистской ассоциации Билли Грэма. 

«Вы молодцы, спасибо вам за эту помощь и поддержку. А вообще две трети всей гуманитарной помощи, которую получаем в Белоруссии, оказывают Соединенные Штаты Америки. Как ни удивительно! Говорят: «Санкции, санкции», но американцы — молодцы. В этой гуманитарной помощи США есть и ваша доля», — приводит слова Лукашенко РБК.

Он попросил собеседника передать президенту США Дональду Трампу, что «в Белоруссии у него надежные друзья и сторонники».

