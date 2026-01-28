Трамп сообщил о направлении к Ирану большей армады, чем в Венесуэлу
Если Иран не заключит ядерную сделку, его ждет еще худшая атака, чем операция «Полуночный молот» — удар США по иранским ядерным объектам, пригрозил американский президент Дональд Трамп в Truth Social.
Он предупредил, что к республике направляется «огромная армада» во главе с USS Abraham Lincoln.
«Она движется стремительно, с огромной силой, энтузиазмом и целеустремленностью. Это более крупный флот, возглавляемый великим авианосцем Abraham Lincoln, чем тот, который был отправлен в Венесуэлу», — цитирует Трампа РБК.
Как и в случае с Венесуэлой, корабли готовы выполнить свою миссию — в случае необходимости с применением силы, подчеркнул он.
«Будем надеяться, что Иран быстро сядет за стол переговоров и заключит справедливое и равноправное соглашение — БЕЗ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ, — которое будет выгодно всем сторонам», — заявил глава Белого дома.
Американский лидер предупредил, что «время на исходе» и призвал Тегеран заключить сделку. «Следующая атака будет намного хуже! Не допустите повторения подобного», — заключил Трамп.
