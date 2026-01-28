Трамп сообщил о направлении к Ирану большей армады, чем в Венесуэлу

Если Иран не заключит ядерную сделку, его ждет еще худшая атака, чем операция «Полуночный молот» — удар США по иранским ядерным объектам, пригрозил американский президент Дональд Трамп в Truth Social.

Он предупредил, что к республике направляется «огромная армада» во главе с USS Abraham Lincoln.

«Она движется стремительно, с огромной силой, энтузиазмом и целеустремленностью. Это более крупный флот, возглавляемый великим авианосцем Abraham Lincoln, чем тот, который был отправлен в Венесуэлу», — цитирует Трампа РБК.

Как и в случае с Венесуэлой, корабли готовы выполнить свою миссию — в случае необходимости с применением силы, подчеркнул он.

«Будем надеяться, что Иран быстро сядет за стол переговоров и заключит справедливое и равноправное соглашение — БЕЗ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ, — которое будет выгодно всем сторонам», — заявил глава Белого дома.

Американский лидер предупредил, что «время на исходе» и призвал Тегеран заключить сделку. «Следующая атака будет намного хуже! Не допустите повторения подобного», — заключил Трамп.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.01.2026, 23:51
    Гость: мели, Мойша

    В 2024 году Израиль покинули 82 700 граждан, что является рекордным показателем. Об этом сообщает телеграм-канал «Новости Израиля» со ссылкой на данные Центрального статистического бюро (ЦСБ) страны, опубликованные сегодня, 5 января.

    Почти 48% уехавших — в возрасте от 20 до 45 лет, а 27% (21 262 человека) составляли дети и подростки.

    «Детализированная информация охватывает период с января по ноябрь 2024 года, так как данные за декабрь еще обрабатываются. За 11 месяцев страну покинули 78 600 человек — это также рекордный показатель для данного временного отрезка с момента основания государства. Для сравнения: за весь 2023 год Израиль покинули около 53 000 человек»,

    Отмечается, что самый большой отток был зафиксирован в октябре 2024-го — 14 816 человек. В августе уехали 11 394, в июле — 8 568, а в сентябре — 7 917.

    Отдельно упоминается, что среди покинувших страну числятся 304 человека в возрасте 100 лет и старше, однако эта цифра требует дополнительной проверки.

    Среди уехавших больше всего жителей Тель-Авива (11 020 человек), Хайфы (6 000), Нетании (5 370), Иерусалима (5 000), Бат-Яма (3 102).

    «Меньше всего эмиграция затронула северные и южные регионы Израиля. Например, из Кирьят-Шмоны уехали только 137 человек, из Шломи — 60, из Метулы — 32. На юге из Сдерота выехали 196 человек, а из Нахаль-Оз — всего 2», — отмечает ТК.

    В 2024 году Израиль покинули 82 700 человек, а вернулись 23 800, в 2023м — 55 400 и 27 800 соответственно, в 2022-м — 37 800 и 22 230.

  4. 28.01.2026, 22:52
    Гость: Логично.

    Ну скажем, Югославию и Ирак (дважды, в 1991 и 2003). Афган за пару недель в 2001 -- на другом конце планеты. Венесуэлу только что на наших глазах не победили до конца, но показали, что могут делать с ней всё, что захотят. Забрать презика прямо из спальни -- куда дальше-то?

Все комментарии (33)
Выбор читателей
Банковские карты © KM.RU, Илья Шабардин
Банки заблокировали миллионы карт физлиц: что было на самом деле
Шлагбаум на трассе «Дон» © KM.RU, Диляра Багаутдинова
Проезд по платным трассам в России может подорожать
© KM.RU, Алексей Белкин
Два города в Мурманской области оказались почти полностью обесточены
Коллаж © KM.RU
СМИ: США и Украина обсуждали размещение нейтральных сил в Донбассе
Избранное
Глеб Самойлов разъяснил смысл песни «Как на войне» на дне рождения The Matrixx
Коррозия металла «Russian Vodka вокруг мира и Фестиваль надежд 1987» (CD + медиатор + 4 наклейки + открытка)
V Международный Великопостный хоровой фестиваль, 31 марта - 17 апреля, Разные площадки
«Уже 12 лет вся система находится не просто в системном кризисе, она находится на пороге разрушения!»
Кто виноват в трагедии ИЛ-76 и можно ли было ее избежать?
«Наша национальная забава – это десятилетиями «слезать» с нефтяной иглы и бесконечно рассуждать о величии, при этом практически полностью лишившись своего легкового автопрома»
«Это неправильно - звать отменять дипломы и научные степени на том основании, что на сегодня можно высказать претензии к их качеству»
Владимир Селиванов («Черная Ленточка»), 26 февраля, «Алиби»
Сергей Глазьев: Разорительная история одного «Не потерплю!»
Дешевый хлеб и пальмовое масло добьют жителей России
Саркисян Армен Меружанович. S8 Capital и эволюция холдинга
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации