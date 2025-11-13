Черный кофе «Пьяная Луна» (CD-переиздание)

Исполнитель: Черный кофе, Название: «Пьяная Луна», Стиль: светлый метал, Год: 2025

В начале 90-х множество отечественных музыкантов попытались переехать на Запад в поисках лучшей доли. Особенно это было актуально для металлистов, интерес к жанру которых упал у российской публики почти до нуля. О том, что многие из них быстро разуверились в своих иллюзиях хорошо известно и так. Для нас же важнее, что и за рубежом они пытались продолжать свою карьеру, записывая порой весьма добротные альбомы.

Дмитрий Варшавский из «Черного кофе» записал «Пьяную Луну» в калифорнийской студии USMP в 1996-м. Сопродюсером альбома и автором текстов некоторых песен является Матвей Аничкин, написавший, в частности, тексты к заглавной песне альбома, «Белой ночи», «Я так устал» и «Рок-н-ролл». Его напарник по группе «Круиз» Валерий Гаина сыграл в финале той же «Белой ночи» и партию ритм-гитары в «Come Together».

В «Пьяную Луну» вошел материал разных лет «Знамя мира» и «Листья» можно было услышать в других версиях еще на ранних альбомах группы - «Светлый метал» (1986) и «Черный кофе» (1997). «Пьяная Луна», соответственно, создана на музыку «Moving Down The Road» с альбома «!Golden Lady», Наконец, «Come Together» - это, разумеется кавер песни The Beatles в хардово-электронном ключе. Примерно в том же духе записывали свои песни и другие эмигранты из «Парка Горького».

Но это все же разовый эксперимент. Прочие песни альбома звучат более традиционно и даже по-хорошему консервативно. При всей драйвовости, им присуще камерное звучание, например, в «Где-то в слезах» можно услышать орган «Бориса Долгих», «Белая ночь» - чуть ли не староанглийская баллада, а чудесное соло в в «Ветре» отсылает то ли к Баху, то ли к Вивальди (сам Дмитрий Варшавский признавался», что создал эту вещь под влиянием Ингви Мальмстина».

От всего этого веет не только чем-то родним, но и явственной элегичностью, и тоской по Родине. Исключение — забористый «Рок-н-ролл», таящий надежду на скорую встречу с заветным. Пройдет еще пара лет — и Дмитрий Варшавский вернется на Родину, где будет регулярно выступать и выпускать альбомы.

Переиздание «Пьяной Луны» поклонники ждали давно, потому что это — один из самых незаслуженно обделенных вниманием дисков «Черного кофе». Moroz Records как обычно не посрамил ожиданий, порадовав и глянцевым диджипаком, и новым дизайном, и четырьмя текстами песен в развороте - «Где-то в сдезах», «Ветер», «Знамя мира» и «Листья».  

