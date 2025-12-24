Почему Россия пока безнадежно проигрывает в информационной войне Западу

В 1991 году новые российские власти сделали «цивилизационный» выбор встраиваться в Запад, во всем ему подражая. При этом идеологи «новой России» забыли о том, что – Россия это отдельная цивилизация

С начала СВО Запад безоговорочно поддерживает Украину. Украина получает от стран Запада оружие, деньги, разведывательные и спутниковые данные, военных советников, наемников. Все это стало возможным благодаря агрессивной информационной кампании, проводимой в западных СМИ. Обывателей Запада убеждают, что причиной конфликта на Украине являются «империалистические» тенденции России, которая хочет захватить Украину, а потом и всю Европу. СМИ Запада стараются ничего не говорить про реальные причины конфликта: вооруженный государственный переворот на Украине в 2014 году и начавшуюся гражданскую войну на Украине (боевые действия в Донбассе), нежелание Киева выполнять Минские соглашения, призванные остановить гражданскую войну. Тем более западные СМИ не говорят о том, что Минские соглашения были всего лишь ловушкой для России, организованной западными политиками (Меркель и Олланд признались в 2022 году, что цель соглашений не мир, а война – дать Украине время подготовиться к ней).

Приход Трампа к власти в США не меняет принципиально дело. Хотя Трамп и хочет обеспечить мир на Украине, этого не желают правящие круги Европы. И даже если и будет подписано мирное соглашение, оно не даст мира Украине, а станет только перемирием – до конца президентского срока Трампа. Да и Трамп не запрещает Европе поставки Украине американского оружия – бизнес для США на первом месте.

Европейские политики крайне серьезно готовят народы своих стран к войне с Россией в 2029-2030 годах, как раз тогда, когда должны закончиться полномочия Трампа. Пропаганда работает безостановочно, и обыватели Запада никаким образом не могут ей противостоять – они вынуждены просто «плыть по течению» и позволять своим правительствам делать все, что тем вздумается в вопросе Украины.

Причина – обыватели Запада просто не знают правды относительно конфликта на Украине. Да и не хотят ее знать, так как Россия им не интересна, и они не видят никакой серьезной опасности от этого конфликта для себя лично.

Все могла бы изменить пропаганда (в хорошем смысле – как распространение информации) со стороны России: о реальных причинах конфликта и возможных опасностях для Запада.

Но Россия пока просто не может донести эту информацию до обывателей Запада. И это при том, что правда на стороне нашей страны. Причина проста – Россия пока безнадежно проигрывает Западу в информационной войне.

Но с чем же связана такая ситуация?

Она связана с тем, что мы не нашли своего языка. Мы говорим языком Запада, пытаясь вкладывать в слова западные смыслы, до конца их не понимая.

Дело в том, что в 1991 году новые российские власти сделали «цивилизационный» выбор встраиваться в Запад, во всем ему подражая. При этом делали они это бездумно, на уровне внешних проявлений, не понимая суть Запада. Идеологи «новой России» забыли о том, что – Россия это отдельная цивилизация. Они постарались стереть подлинную российскую идентичность, навязав ей чужие формы и смыслы.

Сильное влияние Запада видно во всех ключевых сферах государственной и общественной жизни нашей страны.

Экономическая политика России после 1991 г. основывается на так называемом «вашингтонском консенсусе», комплексе рекомендаций, составленных в Вашингтоне (в МВФ и Всемирном банке) в конце 1980-х гг для стран «третьего мира». Изначально он предназначался для стран Латинской Америки, но события 1989-1991 гг. привели к тому, что на основе «вашингтонского консенсуса» стала строиться экономическая политика стран бывшего «советского блока». Неслучайно для российских либералов 1990-х гг. своего рода примером служила Чили времен диктатора Пиночета.

Как следствие – механистичность в экономической политике России: «таргетирование инфляции», «бюджетное правило», «налоговый маневр», выполнение требований ВТО, выполнение рекомендаций МВФ, Всемирного банка и Банка международных расчетов. Тогда как цель экономики – развитие мощной материальной базы для процветания народа.

Результатом стал хронический «застой» российской экономики, продолжающийся более 15 лет, когда среднегодовые темпы роста экономики находятся на уровне статистической погрешности, около 1% в год. Это гораздо хуже, чем в «застойные» брежневские 1970-е, когда среднегодовой рост экономики был на уровне 4,9%.

Понимание того, что такая экономическая политика не приведет нас ни к чему хорошему, есть на самом верху. Достаточно сказать, что 8 декабря президент Путин поручил незамедлительно приступить к реализации плана структурных изменений в экономике. Но как преодолеть инерцию, сложившуюся за 35 лет?

Массовая культура находится под сильнейшим влиянием Запада. В фильмах пытаются подражать Голливуду, только на низком уровне. В популярной музыке ставка сделана на исполнение песен под фонограмму. Как следствие люди с действительно выдающимися голосами просто не нужны. В телевидении ставку делают на высокие рейтинги, ставя в эфир программы, сериалы, зачастую подрывающие нравственность и вызывающие агрессию. Большой спорт чрезвычайно коммерциализируется. Это уже не то, что было в Советском Союзе: спорт как демонстрация возможностей здорового духа спортсменов и мощи государства.

Образование, наука и здравоохранение также развивались под влиянием западных образцов. Система бакалавриата и магистратуры в высшем образовании, оценка научной успешности по публикациям в западных журналах, страховая медицина (образец – США). И все это на фоне сильной коммерциализации. В «вашингтонском консенсусе» общеобязательными являются только первичные медицина и образование, все остальное – поле для коммерциализации.

Министр обороны Сердюков осуществлял реформу армии в 2007-2012 гг. на основе мировоззрения, которое продвигалось Западом: что большая война в Европе невозможна, что НАТО не враг России. Как следствие армия России стала развиваться по европейским меркам: небольшая, компактная, но при этом мобильная. При начале СВО, а особенно с момента частичной мобилизации в октябре 2022-го, пришлось спешно менять данный подход к строительству армии (оказалось, что небольшой мобильной армии недостаточно, чтобы побеждать в конфликтах большой интенсивности).

И это при том, что Запад активно провоцировал нестабильность у наших границ через попытки втянуть Украину и Грузию в НАТО. Это привело к попытке грузинского руководства под руководством Саакашвили захватить Южную Осетию в момент начала Олимпийских игр в Пекине в августе 2008 года. Это привело к двум государственным переворотам на Украине в 2004 и в 2014 годах и гражданской войне на Украине 2014-2022 годов. И хотя до 2014 года украинским гражданам «европейский выбор» подавался в первую очередь как вступление в ЕС, прозападные власти Украины начиная с 2005 года стремились в НАТО и ожидали приглашения вступить в организацию уже в апреле 2008 года на саммите НАТО в Бухаресте.

Даже «очарованность» российских либералов западной демократией с ее сменяемостью партий в парламенте была связана только с непониманием реальных механизмов власти на Западе. Направление развития государства там не зависит от того, какая партия находится в парламенте. Реальная власть там не принадлежит партиям или народу, а принадлежит так называемому «глубинному государству» (что стало полностью понятно благодаря Трампу). Эти люди не меняются вместе с президентами или главами правительств, но именно они определяют курс развития своих государств. В Европе для примера можно привести бюрократию Европейского Союза, никем не избираемую, но проводящую стабильно антироссийскую политику, хотя надо понимать, что это только вершина айсберга реальной власти в Европе.

Таким образом, в России были «романтические» представления в отношении Запада. Во многом они были вызваны грамотной пропагандой Запада. Но с другой стороны, они были связаны с непониманием Запада со стороны значительной части российского правящего класса.

Развязав против нас полноценную гибридную войну, западная «элита» как бы говорит нам: «Определитесь, вы самобытная цивилизация или простые подражатели нам. А если вы самобытная цивилизация, то зачем вы переняли в 1991-1993 годах все западные общественные институты, даже конституцию приняли по образцу западных стран, запретив в ней идеологию?»

Но современная Россия безразлична и западным обывателям, так как она подражает Западу, только хуже Запада в их понимании (как любая копия по отношению к оригиналу). СССР же был им небезразличен: до 30-40% населения европейских стран поддерживали коммунистов в своих странах (так как им была близка идея справедливости, продвигаемая Советским Союзом), а остальные как минимум опасались мощи СССР.

Дело в том, что Россия не относится к западной цивилизации. Немецкий философ Освальд Шпенглер еще в начале 20 века провел поразительный по своей глубине анализ этой цивилизации в книге «Закат Европы». Запад он относит не к христианской («магической»), а к особой фаустовской цивилизации. Цивилизации, стремящейся к бесконечному, обладающей сильнейшей волей к власти, жаждой господства над всем миром.

Но проблема в том, что Запад идет к своему крушению (даже название книги Шпенглера можно перевести как «Крушение Запада»). Этот этап автор и называет этапом «цивилизации», в противоположность этапу «культуры». А на данной стадии Запад особенно агрессивен, воля к власти, господству особенно сильна. Шпенглер указывает, что империализм – это плоть от плоти фаустовской цивилизации.

Шпенглер писал, что интерес к Западу в России поддерживается только высшим слоем. Народу же Запад чужд культурно. К тому же равноправное взаимодействие с Западом невозможно: всем непохожим на себя странам он отводит подчиненную роль. Поэтому подстроиться не получится, необходимо побеждать.

Как же России победить в информационной войне?

Только через возвращение к своим корням, к своей культурной идентичности. Тогда и все инструменты «пропаганды» станут эффективными. Сейчас же вопрос не в инструментах, средствах, а в основании, фундаменте. Нашим словам не хватает «цивилизационной основательности».

Какие же основания нам необходимо заложить в ключевых сферах?

Западный капитализм не подходит России. В 1917 году он привел нашу страну к революции. Шпенглер писал: «Экономическое мышление «деньгами» будет еще долго невозможно для русских, и в этом смысле, как я уже говорил, Россия будет оставаться для зарубежной экономики колонией» (в работе «Двойной лик России и немецкие восточные проблемы», Шпенглер О. Политические произведения. – М.: «Канон +» РООИ «Реабилитация», 2009, с. 19). Это хорошо видно хотя бы по тому, как российский Центробанк «потерял» на Западе около 300 млрд долларов валютных резервов, которые Запад готовится изъять. Сложно объяснить «заморозку» российских активов иначе, чем неумением нашего Центробанка «мыслить деньгами». Ведь еще после санкций Запада 2014 года было понятно, что валютные резервы хранить на Западе просто опасно, что в случае обострения конфликта на Украине они будут «заморожены» или изъяты.

Какая же экономика нам подходит?

Это должна быть экономика, ставящая на первое место не прибыль и благосостояние узкой группы лиц, а обеспечение всем необходимым большей части населения. Экономика, ставящая на первое место труд, способности и реальные заслуги человека. Экономика, дающая социальные лифты и возможности для профессионального роста всех желающих. Экономика, реально объединяющая, а не разобщающая людей. Условно эту экономику можно назвать «солидарной», но в данном случае название имеет второстепенное значение.

Какая же массовая культура нам подходит?

Очевидно, за пример нужно брать советскую массовую культуру, так как именно во времена СССР она достигла вершины своего развития. В ее основе должны лежать направленность на нравственное, интеллектуальное, эстетическое развитие человека. В популярной музыке должны появиться новые таланты, которых много в России, но которые не востребованы капиталистической экономикой. Телевидение должно быть «оторвано» от вопроса рейтингов, так как наивысшие рейтинги всегда связаны с насилием, агрессией, нравственным падением и т.д. Кино должно развивать человека морально, давать ему примеры для подражания. Спорт должен укреплять дух и патриотизм человека.

За основу образования, медицины и науки также должны быть взяты советские образование, медицина и наука, так как именно во время СССР эти сферы государства достигли наибольшего развития. Советская медицина стала одним из важнейших примеров для развития здравоохранения в Европе, Канаде, Корее, Японии, Сингапуре. Советское образование до сих пор берется за основу в самых престижных частных школах Запада. Советская наука была ведущей в самых передовых направления развития научной мысли 20 века. 25% всех научных изданий мира публиковались на русском языке.

Но чтобы все это было работающим, нам надо изменить установки и ориентиры в обществе. Соперничество должно смениться сотрудничеством. Конкуренция – поддержкой друг друга. Разъединение – единением.

Чтобы это стало возможным, на первое место должны выйти духовные ценности, а материальные – отойти на второй план. А помочь нам в этом должны отказ от чуждой нам современной западной культуры и возвращение к корням, к нашей цивилизационной идентичности.

Тогда Россия сможет не только победить в информационной войне с Западом, но и стать примером для всего мира.

