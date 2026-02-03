Путин поручил снизить инфляцию до пяти процентов в 2026 году
Владимир Путин на первом в 2026 году совещании по экономическим вопросам оценил влияние роста НДС на цены, а также призвал ритмично исполнять меры из плана структурных изменений в экономике до 2030 года.
"К концу года инфляция должна вновь снизиться примерно до пяти процентов", — приводит его слова РИА Новости.
В начале 2026-го она немного ускорилась: это связано с перенастройкой налоговой системы, в частности, с повышением НДС. Как следствие, динамика ВВП в прошлом году была ниже прошлых лет, однако замедление было ожидаемым и даже рукотворным.
"Оно связано с целенаправленными действиями по снижению инфляции", — пояснил Путин.
При этом, по оценкам правительства и Центрального банка, влияние этих изменений на цены будет краткосрочным, заверил президент.
А чтобы добиться восстановления темпов роста экономики, необходимо улучшать деловой климат, наращивать инвестиционную активность с упором на увеличение производительности труда, добавил он. Так, структуру занятости предстоит сделать более эффективной за счет современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест. Первых значимых результатов глава государства ожидает уже в текущем году.
В совещании приняли участие члены экономического блока правительства.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Если вложить резервы в закупки ТНП, то можно и дефляцию получить. Но разве господин разрешит использовать резервы на благо страны?
Секрет победы над инфляцией прост. Надо сократить паразитическое потребление бюрократии и запретить бестоварные переводы за рубеж. Экспорт ограничить объёмами критического товарного импорта. Возникшие диспропорции решать с помощью резервов.
Всё же не хочется проесть тупо резервы. Разумнее инвестировать их в промышленность.
Доллар будет по тридцать рублей. Инфляция в пределах 1-3% годовых.
"К концу года инфляция должна вновь снизиться примерно до пяти процентов"
Вот тебе и раз, а в СМИ верещат о том, что у нас инфляция не выше 3,8..4,5%.
Помнится, когда амеры заблокировали доллары для ЦБ, инфляция в РФ пошла в минуса, все полагали, что рухнет рубль, а чуть было не рухнул доллар в РФ. ЦБ неимоверными усилиями смогли его удержать.
Что говорит о том, что доллар РФ не более чем инструмент ЦБ для разгона и усиления инфляции. Без инфляции ЦБ не сможет увеличить собираемость налогов, с помощью инфляции ЦБ заставляет населения тратить сбережения, а этот фактор у либералов с 90-х основной- заповедь Гайдара Соломянского- всеми способами не допускать создания накоплений у населения. Сейчас когда доллар для РФ западом заблокирован, ЦБ создал искусственные имитации того, как с помощью уже не существующего финансового инструмента- доллара продолжать разгонять инфляцию.
ЦБ- спекулятивная структура, главная задача ЦБ была прокручивать бюджетные деньги РФ на иностранных финансовых брокерских площадках, спекулируя им на биржах и покупая акции и облигации запада (потому их и хранили на западе)вырученные деньги как прибыль ЦБ рассовывал по карманам акционеров (полагаю, Патриций один из них) а все провалы и издержки ЦБ раскидывает на нас. Реальная инфляция в РФ не может быть 3,5..5%, минимум 15%. В "магните" цены растут чуть ли не каждый день. Хлеб в "магните" в конце прошлого года стоил 46р, сейчас уже 75р. Это инфляция 4,5%? Или всё же 20..25%?
стой ! Раз- два !
не волнуйтесь ВВП. НАШИ ЛИБЕРАЛЫ ЧТО ХОТИТЕ НАРИСУЮТ ВАМ.