Путин поручил снизить инфляцию до пяти процентов в 2026 году

22:02 3.02.2026

Владимир Путин на первом в 2026 году совещании по экономическим вопросам оценил влияние роста НДС на цены, а также призвал ритмично исполнять меры из плана структурных изменений в экономике до 2030 года.

"К концу года инфляция должна вновь снизиться примерно до пяти процентов", — приводит его слова РИА Новости.

В начале 2026-го она немного ускорилась: это связано с перенастройкой налоговой системы, в частности, с повышением НДС. Как следствие, динамика ВВП в прошлом году была ниже прошлых лет, однако замедление было ожидаемым и даже рукотворным.

"Оно связано с целенаправленными действиями по снижению инфляции", — пояснил Путин.

При этом, по оценкам правительства и Центрального банка, влияние этих изменений на цены будет краткосрочным, заверил президент.

А чтобы добиться восстановления темпов роста экономики, необходимо улучшать деловой климат, наращивать инвестиционную активность с упором на увеличение производительности труда, добавил он. Так, структуру занятости предстоит сделать более эффективной за счет современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест. Первых значимых результатов глава государства ожидает уже в текущем году.

В совещании приняли участие члены экономического блока правительства.