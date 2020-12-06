Ответственность поручителя по кредиту

21:12 6.12.2020

Большинство граждан отказываются становиться поручителями по кредиту, опасаясь негативных последствий, что вполне оправдано

Ведь если заемщик не будет выполнять свои обязательства по кредитному договору, вся ответственность по погашению займа ложиться на поручителя.

Понятие поручителя



Роль поручительства – минимизация возможных рисков кредитора. Следовательно, поручитель – лицо, берущее на себя ответственность по погашению ссуды заемщика, не выполнившего обязательства по кредитному договору.

Между банковской организацией и третьим лицом составляется отдельное письменное соглашение, которое включает в себя сведения об ответственности поручителя по кредитному соглашению. В случае просрочки платежей за кредитором закрепляется право истребования возврата денежных средств со всех участников сделки: с заемщика и поручителя. Кроме задолженности банк истребует проценты по кредиту, неустойку, а также возмещение судебных расходов.

Что необходимо знать перед подписанием соглашения о поручительстве



Специалисты рекомендуют: перед тем, как давать согласие на поручительство, следует обратить внимание на некоторые аспекты:

1. Возможные последствия от поручительства.

В случае невыполнения должником обязательств по кредиту, ответственность по выплатам ложится на поручителя. Однако, не все поручители хотят расплачиваться по чужим долгам и стараются тянуть время, надеясь на то, что заемщик все же решит погасить кредит. В таких случаях банк передает сведения о поручителе в БКИ (бюро кредитных историй). Как следствие, кредитная история поручителя испорчена, что в будущем становится поводом для отказа в выдаче ему займа.

При обращении поручителя в банковскую организацию за получением займа на определенную сумму, банк при принятии решения будит учитывать наличие действующего договора поручительства и сумму возможных выплат по нему. Данный факт является причиной отказа либо снижения лимита выдачи заемных средств.

Обращение на взыскание денежных средств поручителя в случае непогашения ссуды заемщиком. При этом банк по суду взыскивает с третьего лица средства, а на основании исполнительного листа сотрудники ССП возбуждают исполнительное производство (ИП). При этом производится арест средств, имеющихся на расчетных счетах, банковских картах поручителя, а также производится взыскание средств зарплаты, осуществляется работа по розыску имущества и источников дополнительного дохода третьего лица.

2. Возможные риски от поручительства.

Чтобы снизить возможные риски, связанные с невыполнением заемщиком кредитного соглашения, третьему лицу следует внимательно подойти к изучению некоторых обстоятельств:

Рекомендуется обратить внимание на паспорт заемщика, наличие у него регистрации. Нелишним будет осведомиться о месте работы заемщика. Если паспортные сведения о месте регистрации заемщика не совпадают с его фактическим адресом проживания, то в последствии поиск должника будет долгим и вероятно не принесет никаких результатов.

Нелишним будет навести справки о репутации заемщика по месту работы. Если станет известно, что он является финансово ненадежным гражданином, то лучше отказаться от поручительства.

Необходимо внимательно изучить условия по кредиту. В случае небольшой потенциальной долговой нагрузки, поручитель может не бояться ответственности по кредитному соглашению.

Следует навести справки о финансовом состоянии заемщика. Проверка платежеспособности потенциального клиента банками осуществляется исключительно на основании предоставленных документов. Но если третье лицо будет в курсе, например, о предстоящем бракоразводном процессе заемщика либо о его увольнении или иных обстоятельств, способствующих оказать негативное влияние на своевременное погашение кредита, о лучше отказаться от поручительства.

Рекомендуется навести справки о наличии у заемщика имущества. Если погашать кредит придется поручителю, то в последствие в судебном порядке можно будет взыскать сумму с должника.



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3. Законные права третьей стороны.

Если надежность заемщика не вызывает сомнения, то принять решение о поручительстве будет несложно. Однако, следует хорошо знать о законных правах, которыми наделен поручитель.

За поручителем закреплено право на внесение возражений против предъявляемых банком претензий, которые вправе был выставить заемщик. Подобные ситуации происходят, если кредитор нарушает обязательства по договору.

Право на истребование в судебном порядке денежных средств с должника в случае погашения поручителем кредита, а также процентов и прочих издержек.

Право требования от банковской организации документов, подтверждающих факт полного погашения поручителем задолженности и возникновение права требования к должнику.

В перечень документов входит:

кредитный договор;

соглашение о поручительстве;

платежка, подтверждающая выплату долга;

справка о погашении задолженности поручителем;

соглашение об уступке права требования;

сведения о должнике и прочее.

4. Прекращение действия соглашения о поручительстве.

Обязательства третьего лица по соглашению о поручительстве прекращаются при наступлении одного из следующих случаев: