Ответственность поручителя по кредиту
Ведь если заемщик не будет выполнять свои обязательства по кредитному договору, вся ответственность по погашению займа ложиться на поручителя.
Понятие поручителя
Роль поручительства – минимизация возможных рисков кредитора. Следовательно, поручитель – лицо, берущее на себя ответственность по погашению ссуды заемщика, не выполнившего обязательства по кредитному договору.
Между банковской организацией и третьим лицом составляется отдельное письменное соглашение, которое включает в себя сведения об ответственности поручителя по кредитному соглашению. В случае просрочки платежей за кредитором закрепляется право истребования возврата денежных средств со всех участников сделки: с заемщика и поручителя. Кроме задолженности банк истребует проценты по кредиту, неустойку, а также возмещение судебных расходов.
Что необходимо знать перед подписанием соглашения о поручительстве
Специалисты рекомендуют: перед тем, как давать согласие на поручительство, следует обратить внимание на некоторые аспекты:
1. Возможные последствия от поручительства.
- В случае невыполнения должником обязательств по кредиту, ответственность по выплатам ложится на поручителя. Однако, не все поручители хотят расплачиваться по чужим долгам и стараются тянуть время, надеясь на то, что заемщик все же решит погасить кредит. В таких случаях банк передает сведения о поручителе в БКИ (бюро кредитных историй). Как следствие, кредитная история поручителя испорчена, что в будущем становится поводом для отказа в выдаче ему займа.
- При обращении поручителя в банковскую организацию за получением займа на определенную сумму, банк при принятии решения будит учитывать наличие действующего договора поручительства и сумму возможных выплат по нему. Данный факт является причиной отказа либо снижения лимита выдачи заемных средств.
- Обращение на взыскание денежных средств поручителя в случае непогашения ссуды заемщиком. При этом банк по суду взыскивает с третьего лица средства, а на основании исполнительного листа сотрудники ССП возбуждают исполнительное производство (ИП). При этом производится арест средств, имеющихся на расчетных счетах, банковских картах поручителя, а также производится взыскание средств зарплаты, осуществляется работа по розыску имущества и источников дополнительного дохода третьего лица.
2. Возможные риски от поручительства.
Чтобы снизить возможные риски, связанные с невыполнением заемщиком кредитного соглашения, третьему лицу следует внимательно подойти к изучению некоторых обстоятельств:
- Рекомендуется обратить внимание на паспорт заемщика, наличие у него регистрации. Нелишним будет осведомиться о месте работы заемщика. Если паспортные сведения о месте регистрации заемщика не совпадают с его фактическим адресом проживания, то в последствии поиск должника будет долгим и вероятно не принесет никаких результатов.
- Нелишним будет навести справки о репутации заемщика по месту работы. Если станет известно, что он является финансово ненадежным гражданином, то лучше отказаться от поручительства.
- Необходимо внимательно изучить условия по кредиту. В случае небольшой потенциальной долговой нагрузки, поручитель может не бояться ответственности по кредитному соглашению.
- Следует навести справки о финансовом состоянии заемщика. Проверка платежеспособности потенциального клиента банками осуществляется исключительно на основании предоставленных документов. Но если третье лицо будет в курсе, например, о предстоящем бракоразводном процессе заемщика либо о его увольнении или иных обстоятельств, способствующих оказать негативное влияние на своевременное погашение кредита, о лучше отказаться от поручительства.
- Рекомендуется навести справки о наличии у заемщика имущества. Если погашать кредит придется поручителю, то в последствие в судебном порядке можно будет взыскать сумму с должника.
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- Фото с сайта pixabay.com
3. Законные права третьей стороны.
Если надежность заемщика не вызывает сомнения, то принять решение о поручительстве будет несложно. Однако, следует хорошо знать о законных правах, которыми наделен поручитель.
- За поручителем закреплено право на внесение возражений против предъявляемых банком претензий, которые вправе был выставить заемщик. Подобные ситуации происходят, если кредитор нарушает обязательства по договору.
- Право на истребование в судебном порядке денежных средств с должника в случае погашения поручителем кредита, а также процентов и прочих издержек.
- Право требования от банковской организации документов, подтверждающих факт полного погашения поручителем задолженности и возникновение права требования к должнику.
В перечень документов входит:
- кредитный договор;
- соглашение о поручительстве;
- платежка, подтверждающая выплату долга;
- справка о погашении задолженности поручителем;
- соглашение об уступке права требования;
- сведения о должнике и прочее.
4. Прекращение действия соглашения о поручительстве.
Обязательства третьего лица по соглашению о поручительстве прекращаются при наступлении одного из следующих случаев:
- в случае полного погашения задолженности.
- в случае несанкционированного повышения уровня ответственности поручителя;
- в случае возможного появления негативного последствия для третьего лица, без наличия на то его согласия;
- в случае незаконного перевода поручителем займа на другое лицо;
- в случае получения отказа банковской организации от погашения ссуды заемщиком или поручителем;
- в случае истечении срока действия соглашения о поручительстве;
- в случае наступления срока давности на предъявление финансовых претензий, установленным ГК РФ;
- в случае гибели заемщика, при условии, что задолженность по кредиту не перешла по наследству, а также, если в кредитном соглашении отсутствуют сведения об обязанности третьего лица на обеспечение наследуемого долга.
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