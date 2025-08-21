Владимир Бурдин «Рядом» (посвящается Ступе — Константину Ступину)

Исполнитель: Владимир Бурдин, Название: «Рядом», Стиль: акустический панк-рок; Год: 2025

Лет 10-12 назад в тренде внезапно оказались неприкаянные андеграундные музыканты. В мемах и вирусных роликах они почему-то шествовали все время бок о бок. Константин Ступин из орловской группы «Ночная трость» с презрением одергивал в этих видео интервьюера: «Ты несешь какую-то дичь!» Владимир Бурдин исполнял песню «Молодость», отсылающую к «Смерти пионерки» Эдуарда Багрицкого.

Ступа (Константин Ступин) скоропостижно скончался у себя в Орле 16 марта 2017 года. Екатеринбуржец Владимир Бурдин чуть тоже не отправился на тот свет, серьезно заболев в эпоху ковида, но выкарабкался и выпускает альбом за альбомом, хотя теперь вновь оказался за решеткой за очередную поножовщину.

Понятно и объяснимо его желание отдать дань памяти духовному брату Константину Ступину в новом альбоме «Рядом». Получилась настоящая мужская работа, человека, не раз заглядывавшего за грань. Понимая, что там теперь оказался и Константин Ступин, Владимир Бурдин силится представить его участь — например, в заглавной вещи альбома «Рядом».

Такие проклятие поэты, как они, обычно уходят, полностью истощив ресурс раньше. И об этом размышляет Владимир Бурдин, прибегая к образу посеревшей радуги. Небеса преждевременно берутся штурмом, что хорошо видно по обилию милитарных метафор в «Хорошо ли, плохо ли». О многом также говорит выражение «В белый потолок головой» - герой песни «ДДТ» поднимал свой личный потолок до уровня небес, а здесь, напротив — больница или психушка.

Во многих песнях очень ощутима стилистика екатеринбургского рока. Так, в «Между мной и тобой» обнаруживаются параллели с «Во время дождя» «Наутилуса Помпилиса» в стремлении героя придумать свою любимую и с «40 000 километров» «Наутилуса». А «Я хочу есть» представляет собой сыгранную в акустике «Я хочу есть» из «Разлуки NOW» - раннего альбома «Смысловых Галлюцинаций», сооснователем которых Владимир Бурдин, как известно, является.

Заканчивается этот акустический альбом электричской версией песни «Рядом», аранжированной Иваном Ершовым. Она дает представление о том, какими могли бы быть Бурдин и Ступа, если бы предпочли мейнстримовый рок.

