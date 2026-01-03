В МИД РФ осудили акт вооруженной агрессии США против Венесуэлы
Акт вооруженной агрессии США против Венесуэлы вызывает глубокую озабоченность и осуждение, заявили в МИД РФ.
"Сегодня утром США совершили акт вооруженной агрессии против Венесуэлы. Это вызывает глубокую озабоченность и осуждение. Предлоги, приводящиеся в обоснование таких действий, несостоятельны. Идеологизированная неприязнь взяла верх над деловым прагматизмом, готовностью выстраивать отношения доверия и предсказуемости", - цитирует заявление дипведомства ТАСС.
В МИД подчеркнули, что в складывающейся ситуации "важно, прежде всего, не допустить дальнейшей эскалации, настроиться на нахождение выхода из положения путем диалога". "Исходим из того, что все партнеры, у которых могут быть претензии друг к другу, должны искать пути к решению проблем через диалоговые развязки. Мы готовы их в этом поддерживать", - отметили в МИД РФ.
"Латинская Америка должна оставаться зоной мира, какой она провозгласила себя в 2014 году. А Венесуэле должно быть гарантировано право самой определять свою судьбу без какого-либо деструктивного, тем более военного вмешательства извне, - говорится в заявлении. - Подтверждаем нашу солидарность с венесуэльским народом, поддержку курсу его боливарианского руководства, направленному на защиту национальных интересов и суверенитета страны. Поддерживаем заявление венесуэльских властей и руководства стран Латинской Америки о безотлагательном созыве заседания Совета Безопасности ООН".
В дипведомстве информировали, что посольство России в Каракасе "функционирует в штатном режиме с учетом обстановки, поддерживает постоянный контакт с венесуэльскими властями и российскими гражданами, находящимися на территории Венесуэлы".
"В настоящий момент сведений о пострадавших гражданах Российской Федерации нет", - уточнили в МИД.
в посольстве РФ в Каракасе жгут документы.
За три часа закончилась СВО (Специальная Венесуэльская Операция). Вот мешки люди ворочуют, а не языком преплют.
Ещё пару месяцев назад у нас писали о том, что Патриций у нас "разменяет" Венесуэлу на Киев. Нам же не раскрыли вообще, о чём Тампушка и Патриций беседовали на Аляске. Сдадут Мадуро с потрохами в обмен на прекращение амерами помощи Зеле. Похоже, предсказание сбылось.
А вообще, после короткой паузы США вернулись в мир в роли за которую и ненавидел весь мир- ковбой с кольтом. Трамп судя о всему признал бессилие перед фактором "дедоларизации" и потерей авторитета США в мире. И США вернулись к своему бандитскому обыкновению.
Не стоит даже гадать, что атака на Мадуро это "послание" всем, кто не склонился пред амерами сам добровольно. Не зря Трамп за сутки до агрессии против Венесуэлы стал угрожать Ирану и Колумбии. Забавно, как Трамп ждущий Шнобелевскую премию мира за Укарину, устраивает свою первую войну нападая на суверенную страну.
Но нельзя отметить и побочный отрицательный эффект, не очень приятный для США.
Трамп нанёс этим фантастически колоссальный имиджевый удар по и без того прогнившей репутации США. После Винесуэллы амеров вряд ли станут уважать, скорее больше ненавидеть. Трамп обесценил пресловутое "международное право" и развеял в пыль роль ООН в мире. Очень веротяно, что ООН скоро ждёт крах, Азия может создать свой азиатский блок "союз азиатский наций". ближневосточный и африканский- свой. Выходка Трампа только подстегнёт в мире желание стран не друзей США обладать ядерным оружием и вооружатся.
влиянии операции в Венесуэле на отношения с Россией отметил, что Москве и Вашингтону предстоит уладить существующие вопросы.
В ходе общения с журналистами в резиденции американского лидера Мар-а-Лаго во Флориде 3 января Трампа спросили о том, как операция американских военных в Венесуэле повлияет на отношения США с РФ и Китаем.
«Что ж, Россия когда мы уладим все вопросы, но что касается других стран, которые хотят нефть, то мы занимаемся нефтяным бизнесом», — ответил Трамп.
Ранее в этот же день Трамп заявил, что Соединенные Штаты успешно нанесли крупномасштабный удар по Венесуэле. По его словам, Мадуро и его жена были захвачены и вывезены из страны. Трамп добавил, что американские военные вывезли Мадуро и его жену после захвата на вертолете, далее высадили их на корабль.
МИД РФ выразил глубокую озабоченность и осуждение после военной операции США на территории Венесуэлы. Россия также призвала не допустить дальнейшей эскалации напряженности между странами.
Позднее Трамп заявил, что Соединенные Штаты уже формируют команду, которая временно возьмет на себя управление Венесуэлой. По словам американского лидера, Соединенные Штаты не опасаются перспективы размещения своих войск
Вы давно московских видали? Эти будут...