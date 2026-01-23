Перформанс «Маяковский», 24 января, Доме Simple Music

Перформанс «Маяковский», 24 января, Доме Simple Music

В Доме Simple Music стартовал новый театрально-музыкальный проект, сочетающий музыку, поэзию и театр.

Перформанс «Маяковский», посвященный жизни и творчеству знаменитого поэта, стал отправной точкой для целой серии постановок, которые будут показаны на музыкальной сцене в пространстве «Хлебозавода». Спектакль создан камерной группой Simple Music Ensemble в сотрудничестве с актерским коллективом Territory. Премьерный показ прошел 22 ноября и уже стал частью культурного ландшафта города. 24 января музыканты и актеры снова выйдут на сцену с «Маяковским». В 2026 году запланированы театральные перформансы по творчеству Сергея Есенина, Иосифа Бродского, а также обращение к европейской традиции через фигуры Данте и Шекспира.

Музыкальный спектакль демонстрируется в пространстве, ориентированном на камерность и прямой контакт между исполнителями и зрительным залом, что соотносится с традициями брехтовского театра, который, по мнению ряда исследователей, родился в театральных экспериментах Москвы и Ленинграда 1910–1920-х годов. То есть как раз в эпоху Маяковского, во времяэ патажных сценических пассажей поэта и круга футуристов – «будетлян». Актеры же зачитывают отрывки о тех событиях из мемуаров Виктора Шкловского. То есть в формате постановки уже содержится семантический код: временная петля замкнулась.
Проект строится на сочетании поэтического текста, театрального действия и живого музыкального сопровождения. Актёрское исполнение стихов сопровождается звучанием пианино, виолончели, ударных инструментов и синтезатора – единая звуковая ткань усиливает сценическую драматургию. Три образа – три воплощения Маяковского – пусть не новый, но всегда работающий режиссерский прием – находятся в постоянном диалоге и соперничестве за внимание женского персонажа, в котором воплощена и классическая Муза поэта.
 
«Нам важно рассказать о Владимире Маяковском современными выразительными средствами, художественным языком XXI века. И еще более важно показать актуальность его стихов, мыслей, что ритмичную строку его поэзии можно гармонично сопровождать музыкальными вариациями. Разумеется, в рамках одного сценического действия нельзя представить всю грандиозность творчества Маяковского-поэта, охватить весь масштаб этой незаурядной личности, но мы стараемся приоткрыть для зрителя хотя бы отдельные грани, показать, что его мысли и переживания очень близки и понятны нам, созвучны нашему времени», – пояснил основатель Simple Music Ensemble Григорий Волков.
 
В спектакле несколько тематических блоков, через которые и представлена биография поэта: «Кавказ», «Тюрьма», «Любовь» и «Искусство». Стихотворения-речитативы – основа драматургического действия. Все это позволяет показать Маяковского не как статичную фигуру из школьных учебников, а как многогранного автора, чье поэтическое слово по-прежнему звучно и актуально. В драматической части перфоманса задействованы актеры: Иван Авдеев, Богдан Щукин, Георгий Шимоненко, Мария Кочелова. В постановке использована авторская музыка Ивана Авдеева.
 
«Спектакль мы впервые выпустили пять лет назад, ещё будучи студентами Театрального института имени Бориса Щукина. Но все это время проект развивался, совершенствовался, а вот сегодня он получил новый импульс: у нас появилось постоянное сценическое пространство. Simple Music Ensemble – потрясающий коллектив, замечательные, гениальные музыканты! Они верно услышали Маяковского, поэзию Маяковского, услышали наше прочтение, услышали текст Виктора Шкловского и поэтому мы решили сделать совместный проект», – эмоционально отзывается о совместнойработе актер театральной группы Territory Богдан Щукин.
 
Музыкально-театральный спектакль о жизни и поэзии Владимира Маяковского вовсе не завершение, а отправная точка нового творческого союза. Этот проект позволил коллективам найти нужный стиль, в котором музыка, сценическое действие и литературный текст существуют на равных правах. Выбранный формат будет развиваться, в планах – постановки, основанные на биографиях и художественных мирах Сергея Есенина, Иосифа Бродского, а также обращение к европейской традиции через фигуры Данте и Шекспира.
 
Начало в 20.00.
 

