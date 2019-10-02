Клячин против Скоча — делаем ставки?!

16:02

К многочисленным проблемам главного спонсора Большого театра, председателя совета директоров Azimut Hotels Александра Клячина, добавилась новая

Как стало известно, бизнесмен фактически объявил войну крайне авторитетному депутату ГД РФ Андрею Скочу.

Клячин, который имеет славу топ-рейдера, решил осуществить недружественное поглощение собственности парламентария.

Напомним, что в последнее время почти все окружение Клячина оказалось за решеткой. Например, там пребывает Валентин Гонастарев- «правая рука» экс-начальника Управления К ФСБ РФ Виктора Воронина. Под домашним арестом находится давний друг и деловой партнер Клячина Алексей Хотин.

Силовики интересуются безопасником и «правой рукой» Клячина Евгением Устенко.

Евгений Устенко

На днях суд по интеллектуальным правам в четверг отклонил заявление АО «Авиакомпания «Азимут» о признании незаконным решения Роспатента от 28 марта 2019 года, сохранившего охрану товарного знака «Азимут» за люксембургской компанией «Азимут интернэшл».

Бенефициаром «Авиакомпании «Азимут» являются пенсионер Владимир Скоч, отец депутата Государственной думы Андрея Скоча, совладелец московского аэропорта «Внуково» Виталий Ванцев и Лена Каратаева.

Самолеты авиакомпании совершили первый полет 21 сентября 2017 года.

А почти спустя год, 12 июля 2018 года, товарный знак «Азимут» был зарегистрирован в госреестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ (№662548) на «Азимут интернэшл» в отношении товаров ряда классов МКТУ, в том числе 39-го (авиаперевозки) класса.

«Азимут интернэшл»- это структура AZIMUT Hotels, владельцем и председателем совета директоров которой является Александр Клячин.

Таким образом он ловко «умыкнул» у семьи Скоча права на название авиакомпании.

Источники Rucriminal.info говорят, что в данном конфликте Клячин решил сохранить славу непобедимого рейдера, который «умыл» даже Скоча. Поэтому он лично дал распоряжение биться за 39-ый (авиаперевозки) класс до конца в судах всех инстанций.

Андрей Скоч тоже известен, как человек из 90-х, поэтому схватка обещает быть интересной.

Такое чувством, что Клячин в последнее время, как магнитом притягивает к себе неприятности.

Сейчас ожидает начала суда Валентин Гонастарев, который долгое время являлся «крышей» Клячина по линии ФСБ РФ. Особенно сильно он помогал в многолетней «войне» Клячина с ИКЕА.

Под арестом находится другой покровитель Клячина – экс-начальник банковского отдела Управления К ФСБ РФ Дмитрий Фролов.

Под домашним арестом находится близкий друг и деловой партнер Клячина Алексей Хотин. Хотин через компанию Seneal International Agency Ltd владеет 29,99% акций нефтяной компани Exillon Energy. Еще 27% компании принадлежит Sinclare Holdings Limited, которая в свою очередь подконтрольна Клячину.

Источники говорят, что сейчас спецслужбы активно разрабатывают Евгения Устенко. Это «правая рука» Клячина, который отвечает у него за все силовые операции.

Александр Клячин является выходцем из некогда самой крупной рейдерской структуры «Нерль». Евгений Устенко с 2000 по 2007 год работал в компании «Нерль» в качестве заместителя гендиректора, а потом вице-президента.

В свое время победителем аукциона за право стать владельцем здания пятизвездочного отеля «Метрополь» в Москве стала компания «Охотный ряд делюкс», от имени которой на аукционе выступал гендиректор подконтрольного Александру Клячину ООО «СП Метрополь» Евгений Устенко.

Евгений Устенко, по распоряжению Клячина, в разное время участвовал в рейдерских захвата активов бизнесменов Михаила Зальцмана, Вячеслава Рудникова, ФГУП «ГНИИ витаминов», ФГУП «Государственный научный центр по антибиотикам», ЦХЛС-ВНИХФИ, «Московский машиностроительный завод » Рассвет» и т.д.

Источники: Russian Criminal, Bespredel.org