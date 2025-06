Тимур Халиуллин «От барокко до рока», 2 июля, «Органные вечера в Кусково»

00:36 30.06.2025

XV Фестиваль «Органные вечера в Кусково» проходит в одном из самых красивых парков столицы с 24 мая по 6 сентября 2025 года

25 концертов, составивших афишу фестиваля, будут звучать для посетителей бывшей усадьбы графов Шереметевых на протяжении всего лета по средам и субботам.

Участие в юбилейном смотре примет целая плеяда ярчайших мировых звезд – ведущих органистов нашей страны. В их числе: Елена Привалова, Алексей Шмитов, Даниэль Зарецкий, Александр Князев, Александр Фисейский, Алексей Шевченко, Лада Лабзина, Евгения Лисицына, Тимур Халиуллин, Владимир Королевский и многие другие.

Органист Тимур Халиуллин выступит с необычным концертом «От барокко до рока» 2 июля.

Программа:

Иоганн Себастьян Бах (1685–1750)

Токката и фуга ре минор, BWV 565

Хоральная прелюдия

Эжен Жигу (1844–1925)

Токката си минор

Леон Боэльман (1862–1897)

Токката из «Готической сюиты», соч. 25

Модест Мусоргский (1839–1881)

«Избушка на курьих ножках (Баба-Яга)» из цикла «Картинки с выставки»

Гэри Брукер (1945–2022)

“A Whiter Shade of Pale” («Белая словно мел») на тему И.С. Баха

Эндрю Ллойд Уэббер (1948)

“Gethsemane” («Я лишь хочу сказать») из мюзикла «Иисус Христос – суперзвезда»

Главная тема из мюзикла «Призрак оперы»

Карл Дженкинс (1944)

«Палладио»

Клинт Мэнселл (1963)

«Реквием по мечте»

The Beatles

“Yesterday” («Вчера»)

Queen

“Bohemian Rhapsody” («Богемская рапсодия»)

“The show must go on” («Шоу должно продолжаться»)

«Ария»

«Беспечный ангел»

Deep Purple

“Smoke on the Water” («Дым над водой»)

Тимур Халиуллин родился и вырос в Ижевске. В 2011 году окончил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию имени Н.А. Римского-Корсакова по специальности «фортепиано» (класс Л.Ф. Тамулевича), а через год по специальности «орган» (класс проф. Д.Ф. Зарецкого). В 2013 году получил звание магистра на факультете искусств Санкт-Петербургского государственного университета. Лауреат международных конкурсов, обладатель медали «Будущее России» и национальной общественной награды «Лучший молодой творческий деятель России» (Красноярск, 2016). Лауреат первой всероссийской премии «Органист года» (Москва, 2020).

С 2017 года является организатором международного фестиваля карильонной музыки «Белгородский звон». С 2022-го – Международного Славянского органного фестиваля. Органист является автором и ведущим рубрики «Новости органной жизни с Тимуром Халиуллиным» на «Радио России». Ведет органный блог в YouTube.