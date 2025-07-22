В Госдуму внесен законопроект о круглогодичном призыве в армию
Депутаты Госдумы Андрей Картаполов и Андрей Красов внесли в нижнюю палату законопроект, согласно которому вместо двух волн призыва граждан на срочную службу в год весной и осенью предлагается ввести круглогодичный процесс призыва. При этом сроки отправки молодых людей на места прохождения службы останутся теми же: с 1 апреля по 15 июля и 1 с октября по 31 декабря, пишут «Ведомости».
Как объяснили авторы законопроекта, во время призыва граждане должны пройти медицинский осмотр, психологический отбор и явиться на заседание призывной комиссии. Кроме того, будущим военнослужащим необходимо в день отправки на место прохождения службы прийти в военкомат, находясь там до начала срока службы. В связи с этим депутаты предложили, чтобы призывники могли проходить все подготовительные процедуры в течение года, а весной и зимой – отправляться на место службы.
По мнению Картаполова и Красова, такие изменения позволят «равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва граждан на военную службу».
Закон может вступить в силу с 1 января 2026 года.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Давайте все 150! Все на защиту родных прихватизаторов!
а дети чиновников будут кутить по Америкам и ОАЭ,а отец семейства, будет убеждать местный электорат ,что это не моя семья ,они сами по себе.
ты будешь в первых рядах, а не молоть языком и отсиживаться в кустах.
Да.5 миллионов армия.ЯО удар,натиск,наступление.
И только ТАК.
Как не брыкались власти «это только СВО, никаких военных положений вводить нет необходимости, всеобщей мобилизации проводить не будем» и тд и тп, а жизнь ставит всё на свои места, поэтому и столько вопросов от населения к высшему руководству, да когда же вы перестанете говорить неправду или полуправду? Вот и сейчас вокруг да около «это делается для удобства призывников и равномереного распределения нагрузки на призывные пункты и ещё какое-то качество призыва граждан на военную службу» короче говоря ложь звиздёшь и провокация, как говорят в народе.