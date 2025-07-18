Мединский: Путин разбирается в истории лучше многих специалистов

12:53 18.07.2025

Президент РФ Владимир Путин разбирается в истории лучше многих специалистов. Об этом в интервью КП заявил помощник главы государства Владимир Мединский, глава Российского военно-исторического общества (РВИО).

"Президент разбирается в истории лучше многих из нас. В некоторых аспектах - лучше многих узких специалистов. Это, признаюсь, не раз меня поражало", - приводит его слова ТАСС.

По мнению главы РВИО, именно поэтому его выступления на исторические темы вызывают интерес.