Мединский: Путин разбирается в истории лучше многих специалистов
Президент РФ Владимир Путин разбирается в истории лучше многих специалистов. Об этом в интервью КП заявил помощник главы государства Владимир Мединский, глава Российского военно-исторического общества (РВИО).
"Президент разбирается в истории лучше многих из нас. В некоторых аспектах - лучше многих узких специалистов. Это, признаюсь, не раз меня поражало", - приводит его слова ТАСС.
По мнению главы РВИО, именно поэтому его выступления на исторические темы вызывают интерес.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Зухра?
Уууу шайтаны ..... завыли , значит завтра всё будет Путем и солнце снова взойдет на востоке.
не сомневаюсь, если спецы, типа, мединских.
«Путин разбирается в истории лучше многих специалистов», а Мединский лучше многих специалистов по подхалимажу разбирается в Путине.)))
Ну прямо на все руки мастер. Проблемы только с грамотным управлением страной, а так - хоть вирусологом, хоть филологом, хоть историком.