Мединский: Путин разбирается в истории лучше многих специалистов

Президент РФ Владимир Путин разбирается в истории лучше многих специалистов. Об этом в интервью КП заявил помощник главы государства Владимир Мединский, глава Российского военно-исторического общества (РВИО).

"Президент разбирается в истории лучше многих из нас. В некоторых аспектах - лучше многих узких специалистов. Это, признаюсь, не раз меня поражало", - приводит его слова ТАСС.

По мнению главы РВИО, именно поэтому его выступления на исторические темы вызывают интерес. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 18.07.2025, 20:12
    Гость: Най-Турс

    Уууу шайтаны ..... завыли , значит завтра всё будет Путем и солнце снова взойдет на востоке.

  4. 18.07.2025, 19:41
    Гость: Их нравы

    «Путин разбирается в истории лучше многих специалистов», а Мединский лучше многих специалистов по подхалимажу разбирается в Путине.)))

  5. 18.07.2025, 19:39
    Гость: Ага

    Ну прямо на все руки мастер. Проблемы только с грамотным управлением страной, а так - хоть вирусологом, хоть филологом, хоть историком.

Все комментарии (71)
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