Борода Бабая «Неравный брак» (интернет-сингл)

Борода Бабая «Неравный брак» (интернет-сингл)

Исполнитель: Борода Бабая, Название: «Неравный брак», Стиль: хоррор-панк, Год: 2025

Картину «Неравный брак» русский живописец Василий Пукирев написал в 1862 году и получил за нее звание профессора. На полотне воспроизведен интервью старинного московского храма Трех святителей на Кулишках, а сюжет полотна до сих пор вызывает споры. Считалось, что Василий Пукирев отразил драму своего друга Сергея Варенцова, влюбленного в молодую девушку, выданную за старика. Однако Варенцов вновь надумал жениться, из-за чего воспротивился идее изобразить его на картине. Поэтому художнику пришлось воссоздавать на заднем плане самого себя.

Конспирологи ищут и другие тайны картины. Многих смущает неприятная старууха за правым плечом жениха, которую некоторые склонны считать духом его погибшей жены. Вероятно, это послкжило источником вдохновения для группы «Борода Бабая» при сочинении песни «Неравный брак», Генерал-жених представлен в сингле коварным убийцей своих жен. Та же участь ждет и молодую жертву, но в финале песни возникает карающий меч возмездия.

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