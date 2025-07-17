80 лет с начала работы Потсдамской конференции: зачем рушат итоги Потсдама?

Потсдамская конференция вошла в историю еще и как встреча, на которой состоялся дебют ядерных вооружений в качестве политического фактора международных отношений и средства ядерного шантажа

Сегодня исполняется 80 лет с начала работы Потсдамской конференции – последней из встреч «Большой тройки» (руководителей держав-победительниц во Второй мировой войне) в Тегеране, Ялте и Потсдаме. Конференция длилась 17 дней, и эти две с лишним недели в значительной степени определили устройство мира, в котором мы живем до сих пор.

Тогда, в 1945 году, Сталин, Черчилль (которого по ходу конференции сменил его преемник на посту премьера Клемент Эттли) и Трумэн в последний раз вместе обсудили важнейшие геополитические вопросы. Поскольку война уже закончилась, союзники в значительной степени утратили потребность во взаимопомощи, которая определяла дух двух предыдущих конференций. Поэтому почти все пункты повестки дня становились поводом для ожесточенных дискуссий: и новое политическое и территориальное устройство Германии, и ее демилитаризация, и репарации, которые пришлось выплатить Германии после войны, и судьба немецких военных преступников.

Тем не менее общее прошлое и усилия, способствовавшие достижению победы в тяжелейшей войне, все же помогли лидерам найти консенсус, определили направления работы будущего главного международного института – Организации Объединенных Наций и роль всех трех стран как постоянных членов Совета Безопасности.

Правда, сейчас, десятилетия спустя, итоги Потсдамской конференции подвергаются активной ревизии и на Западе, и даже в России. Если в Потсдаме лидеры трех стран не сомневались, что Вторая мировая война была борьбой равных союзников с германским нацизмом, то сегодня появились совершенно новые и дикие оценки характера Второй мировой.

Сейчас, после развала СССР, западные ученые и политики начали утверждать, что в войне просто боролись силы демократии (США и Великобритания) с двумя равно тоталитарными режимами – Гитлера и Сталина. А поскольку у демократии тогда не было достаточно сил, чтобы свалить обоих диктаторов, то удалось покончить лишь с Гитлером. И вот теперь появилась возможность развенчать и Сталина, объявив его преступником, равновеликим Гитлеру. И раз Гитлер и Сталин – одного поля ягоды, то и народы, которые они возглавляли, соответственно, равно преступны. И должны равным образом покаяться и быть наказаны.

Разговоры о тождестве нацизма и коммунизма, Гитлера и Сталина, которые активно ведутся на Западе, а с недавних пор поддерживаются и нашими скудоумными либералами, – далеко не безобидные игры в «поиски исторической правды». Их цель – не только морально унизить советских людей и россиян как их наследников, но и превратить их из победителей в войне в нацию военных преступников, заслуживающих наказания.

Но если взглянуть на проблему с точки зрения философии, то приравнивать коммунизм к нацизму – серьезная ошибка. Известно, что коммунизм ставил целью завоевать всеобщее счастье для человечества, а в ходе борьбы за него был готов пожертвовать национальными интересами советских людей. Нацизм же, разделяя людей на высшие и низшие расы, создавал счастливую жизнь первым путем превращения вторых в рабов на их же исконных территориях. Поэтому гитлеровцы пытались завоевывать земли, никогда ранее им не принадлежавшие. И не только гитлеровцы, но и итальянцы, которые забрались аж на Балканы и в СССР, и японцы, захватившие и Корею, и Китай, и даже территории, некогда принадлежавшие царской России, но никак не Японии.

В ходе Второй мировой войны союзники вместе победили нацизм и провели в Европе новые границы. В Ялте и Потсдаме этот факт был официально закреплен на бумаге, что определило стабильность Европы на десятилетия вперед. Потсдамские и ялтинские документы, легшие в основу Организации Объединенных Наций и давшие СССР место постоянного члена в Совете Безопасности, вернули Москву к ситуации, когда в Европе, если вспомнить историю, ни одна пушка не смела выстрелить.

После войны на протяжении 45 лет именно экономическая и военная мощь СССР не давала шансов желающим перекроить Европу. Натовские военные эксперты в 70-е годы подсчитали, что тогда Вооруженные силы СССР (особенно его ядерный потенциал) позволяли Москве в случае конфликта в одиночку, без Варшавского Договора, победить объединенные войска НАТО. Поэтому и не было попыток ревизовать границы и предъявлять территориальные претензии одних стран к другим.

И только приход к власти в Москве либералов Горбачева и Ельцина изменил место СССР и России в мире. Эти два «господина» с провинциальным мировоззрением, вознесенные на высшие посты в Кремле, купились на славословия иностранных друзей Рональда, Билла и Джорджа. Те громко восхищались глубиной их ума и способностями руководить Россией, но при этом активно работали для того, чтобы друзьям Михаилу и Борису нечем было управлять. Вспомним, например, исторический факт, как Рейган договорился с Саудовской Аравией в обмен на поставки вооружений резко понизить мировую цену нефти. Этим американцы попытались лишить нас потока нефтедолларов, на которые страна уже «подсела», сделать невозможным массовый импорт продовольствия и предметов потребления, вызвать беспорядки и волнения в стране.

Это вполне удалось.

Но первая попытка «согнуть» Москву, диктовать ей условия и заставить подчиниться западным требованиям была зафиксирована именно на Потсдамской конференции! Накануне ее открытия, 16 июля 1945 года, в США было произведено первое успешное испытание атомной бомбы. Кстати, основные принципы ее создания американцы не сами открыли и разработали, а вызнали из немецкой технической документации, захваченной солдатами США на военных заводах в западной части Германии.

После сообщения об успешном испытании атомной бомбы Трумэн сказал: «Теперь мы обладаем оружием, которое не только революцинизировало военное дело, но может изменить ход истории и цивилизации». Он рассказал об этом Черчиллю, который тут же заявил: «Теперь у Запада есть средство, которое восстановило соотношение сил с Россией», и предложил Трумэну использовать наличие бомбы «в качестве аргумента в свою пользу на переговорах». Однако Трумэн, находясь под сильнейшим воздействием мощной энергетики Сталина, не смог выдавить из себя слов «атомное» или «ядерное», и на второй день Потсдама просто сообщил ему о новом оружии необыкновенно разрушительной силы. Сталин не показал растерянности или страха, а спокойно выслушал Трумэна, и это сильно охладило переговорный пыл Черчилля и Трумэна.

Но Сталин, просто хорошо умевший держать удар, понял все. Вернувшись с заседания, он сказал маршалу Жукову: «Надо будет переговорить с Курчатовым об ускорении нашей работы». «Я понял, – написал потом Жуков, – что речь шла об атомной бомбе».

Посему Потсдамская конференция вошла в историю еще и как встреча, на которой состоялся дебют ядерных вооружений в качестве политического фактора международных отношений и средства ядерного шантажа. Его еще много раз используют против Москвы с разной степенью успеха.

Одним из итогов Потсдама стало и то, что СССР пообещал вступить в войну с Японией на Дальнем Востоке; это затем помогло нам вернуть Курилы и Камчатку. Поэтому нынешние предложения российских либералов удовлетворить японские претензии на острова будут означать в первую очередь подрыв принципа неоспариваемости итогов Ялты, Потсдама, Сан-Франциско и вообще Второй мировой войны. Сдача островов даст шанс и другим желающим получить наши земли и ставить под сомнение законность наших прав в других местах.

Ведь в результате разгрома союзниками «стран оси» Калининградская область и Курилы стали территориями СССР, Эльзас и Лотарингия были переданы Франции, Силезия отошла к Польше, хотя до этого 400 лет была частью Пруссии. Додеканезские острова получила Греция, но со времен Версальского договора они принадлежали Италии, а до этого – Оттоманской империи... Т. е. все решения Ялты и Потсдама увязаны, и если начать их ревизовать, рухнет вся послевоенная система безопасности и стабильности.

Почему сегодня столь распространены попытки ревизовать итоги Потсдама? Почему Россию призывают считать, что потсдамские договоренности – просто бумажка? И что ООН стала несовременным пережитком ушедшей эпохи, бессильным объединением болтунов. И что теперь не в ООН, а в НАТО должны приниматься решения использовать военную силу в качестве аргумента убеждения непокорных…

Все просто. Потому что СССР по итогам Второй мировой войны и Потсдама стал одним из 5 главных членов ООН и убрать его оттуда нельзя никак. В ООН Россия находится официально как правопреемница Советского Союза, она обладает законным влиянием и авторитетом. Значит, надо опорочить ООН, объявить ее ненужной трибуной для болтунов, в Совете Безопасности которой быть не почетно.

Конечно, Ялта и Потсдам изменили порядок, когда Запад мог диктовать условия Восточной Европе, сделав ее территорию на 50 лет сферой влияния СССР. Этого нам Запад простить не мог. Как писал видный английский историк А.Тойнби, «Запад впервые за 1000 лет ощутил на себе давление России, которое она испытывала все века от Запада».

Таким образом, кампания по пересмотру итогов Второй мировой войны, итогов Ялты, Сан-Франциско и Потсдама, в которой азартно участвуют наши либералы, есть попытка развенчать и опорочить СССР, Россию и ее лидеров, которые вели страну к победе.

Ведь Запад ненавидит Сталина вовсе не за репрессии, в которых его обвиняют наши либералы. Они ставят его на одну доску с Гитлером, чтобы превратить Сталина в символ вселенского зла, чтобы обесценить главное событие русской истории – победу над фашистской Германией. Германией, которая до того смогла захватить всю Европу, раздавить все европейские государства.

Вот они сегодня и стараются доказать, что это не они – слабые страны, которые Гитлер сумел легко разгромить и превратить в своих слуг, а это СССР и Россия есть склонные к тоталитаризму народы, которых надо судить вместе с Гитлером.

Справка: Потсдамская конференция состоялась в Потсдаме, во дворце Цецилиенхоф, с 17 июля по 2 августа 1945 года с участием глав трех крупнейших держав антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне с целью определить дальнейшие шаги по послевоенному устройству Европы. Это была третья и последняя встреча «Большой тройки» антигитлеровской коалиции. Первые две состоялись в конце 1943 года в Тегеране (Иран) и в начале 1945 года в Ялте (Советский Союз).