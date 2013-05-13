Эмилия Спивак: «Я всегда за любовь, а не за удобство!»

Эта актриса впервые очаровала зрителей в сериале «Тайны следствия»

Ее улыбка радовала глаз зрителей среди унылых кабинетов прокуратуры и обилия трупов. Ну а позже она показала себя в «Статском советнике» и многочисленных сериалах.

Эмилия – типичная петербурженка: молчаливая и скромная. Хотя сама она признается, что нрав имеет буйный и даже «способна на битье посуды».

Эмилия Спивак родилась 18 ноября 1981 года в Ленинграде. Ее папа был художественным руководителем Санкт-Петербургского Театра на Фонтанке, но дочка не особенно задумывалась о профессии актрисы. В школе Эмилия училась плохо, на «три-четыре», а по математике как-то раз вообще получила «двойку» в четверти – не любила этот предмет. Она была крайне неусидчивым ребенком. Посещала всевозможные кружки, но больше двух месяцев нигде не задерживалась. «Поэтому не умею ни рисовать, ни играть на музыкальных инструментах и не знаю толком ни одного иностранного языка», — призналась актриса.

Когда же пришло время задумываться о профессии, девушка выбирала между карьерой адвоката и желанием стать актрисой. Юриспруденция подразумевает объективный и взвешенный взгляд, а Эмилия признается, что далеко не всегда объективна… Так что выбор свершился сам собой.

Эмилия Спивак. Фото с сайта kinopoisk.ru

Счастливый шанс

Эмилия Спивак поступила в Государственный институт театра, музыки и кино на курс Вячеслава Пази. Сразу после окончания института актриса стала работать с отцом в Молодежном театре на Фонтанке. Среди ее ролей – Дездемона в «Отелло», роль в «Синих розах» и «Стеклянном зверинце». Кроме того, она успешно работает и в московском МХАТе в спектакле «Пышка» у Олега Табакова.

Эмилии очень крупно повезло еще тогда, когда она училась на втором курсе института – ее пригласили сниматься в сериал «Тайны следствия» вместо Анны Ковальчук, которая ушла в декрет. Съемки шли по шестнадцать часов в сутки, и так две недели подряд. С непривычки этот темп выматывал юную актрису, ведь нужно было еще нагонять пропущенное в институте, совмещать работу и учебу. Но девушка справилась отлично.

Интересно, что и старт Эмилии Спивак на большом экране случился по похожему сценарию. Подругу Эраста Фандорина в фильме «Статский советник» должна была сыграть Оксана Акиньшина. Но Оксана на тот момент переживала бурный роман с Сергеем Шнуровым и попросту забыла о съемках. Вот так, чисто случайно, Эмилия Спивак стала партнершей Олега Меньшикова. На съемках «Статского советника» Эмилия оказалась в компании сильных и опытных коллег-актеров, но вовсе не потерялась на их фоне.

«Я не верю людям, которые говорят, что всего добились сами, – призналась актриса. – Для успеха должно многое совпасть. А самое главное в жизни вовремя использовать свой шанс».

Эмилия Спивак. Кадр из фильма «Дорогой мой человек»

Между мужем и возлюбленным

Семья – это большая работа, считает Эмилия. Это тепло, взаимная поддержка и нужные слова в любой ситуации. Ей повезло с родителями – они очень понимающие и чрезвычайно близкие ей люди. Когда есть такая высокая планка, нелегко найти вторую половинку…

В фильмах и сериалах актриса часто играет барышень, в которых невозможно не влюбиться. В «Статском советнике» ее партнером по съемочной площадке был Меньшиков, в фильме «Трое и Снежинка» Иван Ургант. Романтические истории в этих фильмах выглядят столь естественно, что зрители поневоле задумывались: а что, если эти романы не сыгранные, а настоящие? Например, ходили слухи, что с Ургантом у актрисы был роман. Но Эмилия это отрицает: «Иван никогда не был моим возлюбленным. Мы просто вместе снимались в фильме…».

«Трое и Снежинка» – одна из самых популярных картин с участием Спивак. Роль трогательной и нежной героини, оказавшейся в любовном треугольнике, как нельзя лучше подходит актрисе, и трудно представить на ее месте кого-то другого. «Я люблю эту картину, меня сразу утвердили, даже не было проб, – призналась Эмилия. – Многие спрашивают, с кем же моя героиня осталась: с мужем или возлюбленным? Я и сама до конца с этим не разобралась. Наверное, с мужем, но я бы хотела, чтобы она осталась с возлюбленным, ведь между ними большое и трепетное чувство. Я всегда за любовь, а не за удобство».

В той же картине снимался и Даниил Спиваковский, с которым Эмилия довольно долго жила в гражданском браке. По слухам, Спивак и Спиваковский расстались из-за того, что он не хотел переезжать в Питер, она – в Москву. Между влюбленными начались ссоры, которые привели к охлаждению. Но после расставания актеры сохранили нормальные отношения и не держат друг на друга обид.

Актриса убеждена: если не сложилось с каким-то человеком – значит, не судьба. «Надо уметь отпускать мужчину, говорить ему спасибо», – считает звезда.

Эмилия Спивак. Кадр из фильма «1814»

Любимый парфюм и крепкий сон

Одна из эффектных сцен в фильме «Статский советник» – появление героини Спивак на приеме в экстравагантном красном платье. Как-то в интервью актриса призналась, что чувствовала себя тогда настоящей королевой. Но вообще в жизни она любит несколько другую одежду – узкие платья и юбки, широкие брюки, высокие каблуки.

Кажется, что сохранить такую утонченную и хрупкую красоту невозможно без серьезных усилий. «Стараюсь держать себя в форме, – рассказывает актриса. – Утро начинаю с йогурта и чашки зеленого чая – он придает бодрости и поднимает настроение. А кофе я не пью».

Она обожает итальянскую кухню и «вредную» еду, особенно выпечку. Но когда замечает, что начинает поправляться, сразу ограничивает себя и никогда не ест на ночь. И всё-таки, по словам актрисы, оставаться в прекрасной форме ей по большей части помогает работа. Творческий процесс порой заставляет понервничать – в итоге лениться и набирать лишний вес просто некогда. А еще она пользуется только хорошей косметикой – обожает правильный макияж и уход за лицом. Ей нравится иметь для этого целый арсенал всевозможных пузырьков и баночек. Но когда актриса снимается особенно много, вне съемочной площадки старается косметикой не пользоваться – кожа должна отдыхать.

Помимо косметики, Эмилия без ума от парфюма и считает его крайне важным штрихом в имидже как женщин, так и мужчин. Ее любимый запах – Estee Lauder «Pleasure». Но всего должно быть в меру, не стоит перебарщивать ни с косметикой, ни с парфюмом, убеждена она. Ну а самое главное убеждение Эмилии – то, что внешний вид любой женщины зависит от полноценного сна и хорошего настроения. Она восстанавливается после сложных съемок или работы в театре крепким сном: «Сон и только сон. Когда высыпаешься, то кожа сама разглаживается, настроение улучшается, все приходит в норму».

Цитата: «Очень больно разочаровываться в людях. Тебе кажется, что у тебя есть друг, а в трудную минуту оказывается, что это совсем не так. Поэтому для меня слова ничего не значат, значат только дела».