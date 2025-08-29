Бредишь «Грешишь» (ЕР)

Исполнитель: Бредишь, Название: «Грешишь», Стиль: альт-рок; Год: 2025

Группа «Бредишь» связана своими корнями с Минском, традиционно предлагающим качественную музыку. Однако лидер коллектива Денис Макарчик — представитель уже нового поколения творцов, практикующих нарочитую небрежность в подаче. Вокальные партии в «Бредишь» вполне оправдывают название коллектива, звуча так, будто поют под гипнозом — с расслабленными мышцами рта.

Поскольку новый ЕР «Бредишь» называется «Грешишь», то есть определенный соблазн связать его, например, с семье смертными грехами. Но здесь и песен всего шесть, а не семь, и грех упоминается постольку поскольку; скажем, в песне «Когда погаснут свечи» герой утверждает, что заслуживает быть сваренным в адском котле. Но все же этот альбом немного о другом.

При прослушивании этих угрюмых песен вспоминаешь одно небольшое стихотворение Глеба Самойлова «Житель маленького ада». Здесь и впрямь много мрака в локальном пространстве, замешанного на постоянном страхе перед неизвестностью и горечью разлуки с любимой. В «Заново» герою безудержно хочется тянуть ускользающую девушку за руку — и складывается впечатление, что на самом деле он хочет утянуть ее за собой поглубже в темный омут с головой.

«Хочется падать» невероятно достоверно описывает состояние ступора, когда стоишь перед дверями, но не можешь использовать ключей. При этом очень верно подмечено, что «сложнее всего жить проще». Тут уж совсем недалеко до смерти души — недаром в «Дверях в бесконечность» упоминается сыроватый песочек на кладбище.

Но, как обычно, в такой ситуации, спасает юмор и самоирония. Очень неожиданной в ЕР «Грешишь» выглядит песня «Банная». Поклонники уже успели сравнить ее с «Демобилизацией» «Сектора Газа», но, на самом деле, она напрямую наследует «Утренней гимнастике» Владимира Высоцкого — вплоть до заимствования мелодии и прямых цитат, вроде «до изнеможения» (нечасто встречается такое в песнях, особенно — в современных).

Завершается альбом лаконичноый песней «Нечего терять», где утверждается, что «ничего не страшно, нечего терять». Но это больше похоже не на констатацию свершившегося факта, а на мантру и аутотренинг.