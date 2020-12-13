Геологическое летоисчисление

15:06 13.12.2020

Геологи ведут летоисчисление по особому. Они внимательно изучают последовательность залегания земных слоёв

Обычно внизу толщи пород лежат слои более древние. Это верно лишь в том случае, если нет нарушений в залегании слоёв, если они лежат спокойно, а не опрокинуты. Однако, если последовательность напластования слоёв выяснена правильно, то представление об их возрасте будет всё же относительным, так как в этом случае можно только сказать, что верхний пласт моложе нижнего. Истинное же время образования данного слоя остаётся пока неустановленным.

Но если попытаться сопоставить слои в естественных их обнажениях, а также в шахтах или буровых скважинах, удалённых друг от друга на десятки или сотни километров, то определить даже относительный их возраст бывает крайне трудно. А делать это необходимо для того, чтобы проследить, куда идёт рудоносный пласт, где его можно встретить. Для этого есть несколько способов.

Одним из наиболее важных является палеонтологический способ. Он основан на том, что с породами, имеющими разный геологический возраст, связаны остатки различных вымерших животных и растений. Было замечено, что каждая вышележащая толща пород содержит остатки более развитых и более сложных растений и животных, чем нижняя. Следовательно, по ископаемым органическим остаткам можно определять геологический возраст слоёв. Это заключение подтверждено практикой, и поэтому палеонтологический метод нашёл широкое применение в геологии. Пользуясь этим методом, геологи разделили историю Земли на следующие периоды: кембрийский, силурийский, девонский, каменноугольный, пермский, триасовый, юрский, меловой, третичный и четвертичный. Названия периодов расположены в порядке от древних к молодым.

Наиболее древние толщи пород, не содержащие органических остатков, выделены в особую группу под общим наименованием докембрия.

Однако палеонтологический метод является также относительным. С его помощью нельзя точно ответить на вопрос, когда, сколько лет назад существовал тот или иной геологический период.

Новый метод определения геологического возраста был разработан после открытия радиоактивности урана, радия и тория. Радиоактивный распад происходит равномерно, он не зависит ни от температуры, ни от давления, ни от химических воздействий, происходящих в земной коре. В результате радиоактивного распада урана и тория образуются в конечном счёте нерадиоактивные химические элементы — свинец и гелий. Вычислено, что в течение 65 миллионов лет распадается только один процент урана от его первоначального количества. Для распада ещё одного процента урана потребуется также 65 миллионов лет и т.д. Следовательно, чем больше в урановом минерале свинца,тем возраст минерала древнее.

Поэтому урановые минералы можно рассматривать как своеобразные геологические часы, которые идут равномерно и непрерывно в течение сотен миллионов лет. Чтобы узнать время по этим «часам», подсчитать, сколько лет прошло с момента образования данного минерала, необходимо определить в нём содержание урана, свинца и гелия. По соотношению этих элементов в урановых минералах можно вычислить, сколько лет назад образовались эти минералы и те толщи пород, в которых они находятся. Таким способом определена продолжительность геологических периодов.

Пользуясь этим же способом, учёные подсчитали возраст минералов, найденных в разных местах земного шара. Наиболее древними являются минералы, найденные в районе Манитобы в Канаде. Их возраст определён в 2211 миллионов лет. В России к наиболее древним принадлежат минералы Северной Карелии. Их возраст определён в 1720 миллионов лет. Моложе их пегматитовые жилы Запорожья на Украине — им 1460 миллионов лет. Сравнительно молодыми являются минералы горы Магнитной — 240 миллионов лет.

Но даже самые древние породы, содержащие минералы с установленным геологическим возрастом, залегают среди ещё более древних пород, возраст которых определяется приблизительно около 2,5—3 миллиардов лет. Вот это время, от которого сохранились самые древние горные породы, пожалуй, и можно считать началом геологической истории Земли.

Можно ли сказать, что возраст самых древних горных пород соответствует возрасту Земли или земной коры? Очевидно, нельзя, так как Земля и земная кора, несомненно, существовали и до того времени, от которого сохранились наиболее древние горные породы.

Появление и развитие органической жизни на Земле весьма существенно влияло на ход образования многих полезных ископаемых, особенно таких, как нефть и каменный уголь. С органической жизнью на Земле связано образование таких полезных ископаемых, как уголь и нефть. Но время появления первых организмов на Земле ещё крайне неясно. Известно только, что примерно миллиард лет назад живые существа в море уже были, но зародиться жизнь могла и раньше.

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