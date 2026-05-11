Лукашенко призвал готовиться к наземной операции против Белоруссии

© Официальный сайт президента Белоруссии president.gov.by

Недавние конфликты показывают, что «без наземной операции никуда», и поэтому Белоруссия должна быть к ней готова. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко на совещании по вопросам государственных программ вооружения и государственного оборонного заказа, сообщает Газета.RU.

По его словам, в случае военного конфликта нельзя будет вести его без «фундаментального оружия», которым должен владеть белорусский солдат. Он отметил, что для подготовки к войне нужно учитывать особенности территории Белоруссии и «приобретать и создавать» то оружие, которое нужно стране.

«Последние конфликты об этом говорят. Допустим, вооруженное столкновение Ирана, Израиля и Соединенных Штатов Америки что показало? Бомбили, забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда», — отметил он.

Также на совещании Лукашенко подчеркнул, что не следует оснащать армию всеми видами современного оружия, нужно использовать такое оружие, с которым умеют обращаться белорусские офицеры.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 12.05.2026, 00:50
    Гость: Зануда

    «А сейчас у них ещё и тактическое ЯО есть». ЯО есть у РФ на территории Беларуси.

  3. 12.05.2026, 00:19
    Гость: ABCD

    А как же пять попыток (с 1996г) в новейшей истории его скинуть?
    В последний раз при попытки посадить на трон Минске литовскую дивчину Тихановскую, паны ляхи, Вильнюс, ФРГ открыто пытались устроить мятеж в Белоруссии. Поляки готовы были прислать спецназ для уничтожения или захвата батьки. Это всё в прямом эфире показывали!
    Нет позитива? В Белоруссии вся промышленность работает, ни одно предприятие СССР не уничтожено. За коррупцию там расстреливают!
    И причём тут Иран? А израиль не хочет их уничтожить? Плохой пример.

  4. 12.05.2026, 00:12
    Гость: ABCD

    Это кто слабее панов ляхов? Не стоит забывать о том, что белорусские военные (глупо с этим спорить) в форме РФ уже в Сирии и на Донбассе боевой опыт получили. Паны ляхи с 1945г не воевали нигде вообще. Что касается польских наёмников в ненечке, то после грузин и азербайджанцев, их уничтожают больше всего. Смотрел видео о войне на Добассе, польские наёмники штурмовали какой то район, орали с акцентом "русские $%#$@ сдавайтесь..." а потом их артиллерия РФ накрыла. Кроме того, численность армии очень быстро возрастает в мобилизации.
    Так же наивно полагать, что РФ не вмешалась бы в такой конфликт.
    Писали, что существуют не публичные договорённости, белорусская армия "если что" вливается в армию РФ.

  5. 11.05.2026, 23:34
    Гость: Со стороны

    В отличие от Ирана, который десятки лет п...т о желании уничтожить "рассадник сионизма" и пытается заиметь ядерное оружие, содержит прокси в Ливане( Хезболла") и Газе (то,что они делают называется косвенной агрессией, поскольку они прямо говорят что содержатся и вооружатся Ираном), Беларусь и этот перезревший "батька" о таких желаниях относительно Польши или Балтики не заявляли. Батька и его канал слишком долго сидят во власти, а никакого позитива последние лет 15-16 то и нет.Что остаётся? Правильно, пугать внешней угрозой. Так и раньше было, начиная с середины 19 века, что и последний кайзер Вильгельм 2- й отметил в своих мемуарах.

Все комментарии (8)
