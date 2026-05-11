Лукашенко призвал готовиться к наземной операции против Белоруссии

Недавние конфликты показывают, что «без наземной операции никуда», и поэтому Белоруссия должна быть к ней готова. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко на совещании по вопросам государственных программ вооружения и государственного оборонного заказа, сообщает Газета.RU.

По его словам, в случае военного конфликта нельзя будет вести его без «фундаментального оружия», которым должен владеть белорусский солдат. Он отметил, что для подготовки к войне нужно учитывать особенности территории Белоруссии и «приобретать и создавать» то оружие, которое нужно стране.

«Последние конфликты об этом говорят. Допустим, вооруженное столкновение Ирана, Израиля и Соединенных Штатов Америки что показало? Бомбили, забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда», — отметил он.

Также на совещании Лукашенко подчеркнул, что не следует оснащать армию всеми видами современного оружия, нужно использовать такое оружие, с которым умеют обращаться белорусские офицеры.