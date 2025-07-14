«Ундервуд» дал свой самый жаркий концерт

«Ундервуд» дал свой самый жаркий концерт

Концерт группы «Ундервуд» состоялся на открытой площадке Red Summer в Москве 10 июля 2025 года

Весной в День Космонавтики музыканты впервые представили в Первопрестольной большую юбилейную программу к своему 30-летию. Нынешний концерт к ней постоянно отсылал, но на 100 процентов не повторял. Начало, впрочем, были аналогичным: Владимир Ткаченко и Максим Кучеренко попеременно устраивали с залом музыкальную перекличку на животрепещущую тему "где вы, дети портвейна", причем Кучеренко периодически переходил на шепот. Далее он посоветовал "следить за ее левой рукой", и наиболее активные девушки в зале предоставили эту возможность.

"Рады вас видеть в прекрасных лучах палящего, но все же так любящего вас московского солнца!" - признался Максим Кучеренко. Это был, конечно, абсолютный "спойлер" концерта - и песню с таким названием "Ундервуд" тут же исполнил. Затем Максим Кучеренко напомнил, что концерт в честь 30-летия группы - лишь одно из выступлений в ожерелье юбилейного тура. "Это судьба" - хотелось воскликнуть в ответ - и "Ундервуд" действительно это сделали.

Песни "Самая красивая девушка в мире" и "Бабло победит зло" многие зрители воспринимали на свой счёт, поэтому заметно оживлялись на них. Не меньший ажиотаж вызвала совершенно новая песня "Бетховен". Исполняя ее, Владимир Ткаченко принимал героические позы, а в ответ на реакцию зрителей потрясённо сказал: "Ой, спасибо большое - будем теперь ее играть". А Максим Кучеренко заметил, что это, вероятно, самый жаркий концерт "Ундервуда" - по крайней мере, с учётом температурного режима уж точно. Погодные условия волновали музыкантов и во время песни "Не плачь". Обратив внимание на строчки "что стоишь под дождем, что бежишь под дождем - промокаешь одинаково", Владимир Ткаченко поинтересовался у публики, шел ли сегодня дождь. Дружное "нет" стало ему ответом.

В отличие от весеннего юбилейного концерта, на Red Summer не было блока песен Булата Окуджавы с участием Константина Хабенского из альбома "Проект О". Однако актер все равно незримо присутствовал на сцене при объявлении Максимом Кучеренко театрализованной панк-виньетки "Чехов - это" я, поскольку певец вспомнил добрым словом друзей-артистов, которые любят и горят желанием петь. А закончив этот жаркий номер, призвал всех идти в театр к Хабенскому. Актерская тема была продолжена и в песне "Гайдай", но, правда, в своих речах вокруг нее Максим Кучеренко больше внимания уделил "божественному и солнцеликому" Александру Зацепину, выразив надежду, что весь следующий год пройдет под знаком столетия композитора.

Рассуждая о Зацепине, Максим Кучеренко употребил молодежное словечко "вайб" (который, по его наблюдению создала музыка в комедиях Гайдая). Но перед "Не плачь" вернулся уже к своей привычной лексике, признавшись что однажды объяснял 10 минут своей маленькой дочке значение слова "экзистенциальный". Его коллега Владимир Ткаченко заявил, что его собственная дочка в лагере, он ей ничего подобного не объяснял, но зато примерно в эти же дни лета написал в свое время для нее эту песню.
"Кажется, сегодня мы переплюнули климатический фактор", - удовлетворённо констатировал Максим Кучеренко, когда все вышли на бис. "Йога и алкоголь" была исполнена с такими выкрутасами, будто до этого времени к было двух часов концерта. Ну а уж "Гагарин, я вас любила" не оставила равнодушными никого, включая случайных прохожих на Патриаршем мосту, остановившихся ее послушать издали.

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