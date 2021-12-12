«Крематорий» отметил появление первой криминальной песни бессмертным хит-парадом

В проводах для праздников группа «Крематорий» обычно не испытывает. Но их декабрьский концерт в «Главклубе» оказался во всех отношениях необычным

Выступление совместили минимум три повода: день рождения группы, презентацию нового альбома «Охотник» и представление совместного проекта команды с оркестром «Глобалис». Надо ли уточнять, что шоу вышло одним из самых длинных и насыщенных в истории коллектива.

«Вперед, к сверкающим вершинам!» - призвал Армен Григорян, едва появившись на сцене. Он знал, о чем говорил, ведь на обложке альбома «Охотник» изображены покрытые белыми шапками пики гор Арарата. Сам же певец своим нарядом напоминал одинокого рейнджера. Альбом играли в первом отделении по порядку, а его представление сопровождалось сквозным видеорядом.

В «Среде» героя церемонно поучали коллажные Махатма Ганди и Пол Маккартни. Под «Судью» служитель Фемиды в ночном колпаке взирал, набычившись, на Шляпника из Зазеркалья. Зазеркальные игры даром не проходят - и вот уже в следующей вещи Шляпник очутился в психушке. Кстати, эту вещь ограбление века Армен Григорян объявил особо, гордо заметив, что это первая криминальная песня в истории ансамбля.

Что бы ни происходило в роликах к песням альбома, в финале каждого из них настройки обновлялись и события возвращались к обложке диска «Охотник»: ковбойский вокзал на фоне снегов Арарата. Страсти все время накалялись: в «Грибах-мухоморах», например, эти самые грибы наступали в человеческом образе. Не давал расслабиться со своими комментариями и Армен Григорян. Так, перед «Вуди Алленом» он признался, что здесь все замешано на реальных событиях, так как дважды бывал на съемочных площадках и видел все из-за кулис.

Проблемы персонажей видеоверсии «Охотника» достигли апогея, когда коварные медики начали проводить над ними бесчеловечные эксперименты. Но «Крематорий» тут же разрядил обстановку, сыграв возвышенную «Снега Арарата» в сопровождении дудука Виталия Погосяна. Пока у музыкантов на экране горела под ногами земля, участники «Крематория» благоразумно удалились в гримерку переодеться, оставив зал наедине с «Глобалисом», игравшим инструментал «Парад алле».

Далее Армен Григорян дал сигнал к началу «бессмертного хит-парада «Крематория» за последние 38 лет». Песни про «Хит-парад 88» не было, но зато ретроспективный блок эффектно стартовал с «Белых столбов», которая задавала тон в сентябре пляжной «крематорской» вечеринке по случаю бабьего лета.

Сообразно некруглой дате менялись и контуры некоторых песен. В «Безобразной Эльзе» Григорян хитро спел: «Нам всего 38». А «Таня», по его замечанию «родилась» в 1983-м (наверняка речь шла все же о песне, а не о барышне). Резонно заметив, что «Крематорий», исходя из своих гетеросексуальных увлечений, много поет о дамах, Армен Сергеевич все же предложил «запустить одного страдающего неказистого мальчонку, вспомнив о «Пиноккио».

После «Веселого ансамбля», проводив «Глобалис» и некоторых согруппников, Григорян остался на сцене с Максимом Гусельщиковым, чтобы исполнить «Сексуальную кошку». Затем, как и на сентябрьском концерте, музыканты «Крематория» дали передохнуть своему лидеру, исполнив угарные сольные номера.

Вернувшись с новыми силами, Армен Григорян честно рассказал в «Трех источниках», откуда рок-музыканты черпают свое вдохновение. А вот перед «Маленькой девочкой» он так и не раскрыл до конца интригу, почему эта песня исполняется всегда на концерте последней, хоть и посетовал, что за 38 лет об этом ни разу не спросили журналисты.

Может, потому, что де факто она была на концерте все же не последней. Сыграли еще и «Яд», и «Последний шанс», и «Клубнику со льдом» - не говоря уж об «Амстердаме», которому Армен Григорян предпослал впечатляющий эпиграф: «Любовь, что движет Солнце и светила».