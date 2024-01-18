FIEND «Цветущий трепет» (интернет-сингл)

FIEND «Цветущий трепет» (интернет-сингл)

Исполнитель: FIEND, Название: «Цветущий трепет», Стиль: мелодик дэт-метал, Год: 2024

Группа FIEND играет мелодик дэт-метал – стиль, в котором можно и нужно поступательно развиваться, осваивая новы вершины. Песня «Цветущий трепет» была написана еще в 2007 году и входила в дебютный альбом коллектива «The Blooming Tremble». На тот момент FIEND находились еще под сильным влиянием In Flames, с улыбкой признаваясь сейчас, что тогда были на них похожи сильнее, чем сами In Flames.

В 2023 году песню было решено переписать, и этот сингл открывает новую эру в истории группы. Обновленный «Цветущий трепет» ошеломляет с первых же аккордов – звуки виолончели, бубна и гитарная атака, продуманная до мелочей. Текст интригующ и иносказателен. Его можно понимать и как отстаивание своей идентичности и как поиск заблудившимся человеком идеала, избавляющего от всех бед. Сами музыканты дают наводку, что песня о том, как в самый последний момент, когда, казалось бы все потеряно, на горизонте брезжит спасение.

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