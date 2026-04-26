Орешкин назвал экономическую ситуацию в РФ «очень непростой»

Замглавы администрации президента России Максим Орешкин в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным заявил, что экономическая ситуация в стране очень непростая из-за ряда факторов, включая нехватку ресурсов и кадров.

"Ситуация на самом деле в экономике очень непростая. Есть дефицит ресурсов, дефицит кадров, который мешает экономическому развитию. Медленно идут структурные изменения, медленно происходит внедрение технологий", - приводит его слова ТАСС.

При этом, по словам Орешкина, ограничения интернета не оказывают значимого влияния на экономическую динамику. Он подчеркнул, что негативные показатели связаны с другими, более существенными причинами.

  1. 26.04.2026, 23:42
    Гость: Агхиинтегестно

    Вы хотите сказать, что Орешкин - тормоз и враг российской икономики? Над этим стоит всенепременно поразмышлять.

  5. 26.04.2026, 20:36
    Гость: Сергей Ярославль

    >>> Орешкин назвал экономическую ситуацию в РФ «очень непростой»
    -
    1. Здесь слово "экономическую" явно лишнее.
    2. Касательно ограничений интернета. Из-за этого в стране не только серьёзный экономический убыток, но и существенно ухудшается качество жизни граждан. Для очень многих наших людей Ютуб - это огромная радость в жизни, единственное очень хорошее окно во внешний мир, огромный познавательный, научный и культурный ресурс. Многие другие заблокированные у нас интернет-ресурсы и технологии - аналогично.

