Орешкин назвал экономическую ситуацию в РФ «очень непростой»
Замглавы администрации президента России Максим Орешкин в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным заявил, что экономическая ситуация в стране очень непростая из-за ряда факторов, включая нехватку ресурсов и кадров.
"Ситуация на самом деле в экономике очень непростая. Есть дефицит ресурсов, дефицит кадров, который мешает экономическому развитию. Медленно идут структурные изменения, медленно происходит внедрение технологий", - приводит его слова ТАСС.
При этом, по словам Орешкина, ограничения интернета не оказывают значимого влияния на экономическую динамику. Он подчеркнул, что негативные показатели связаны с другими, более существенными причинами.
Вы хотите сказать, что Орешкин - тормоз и враг российской икономики? Над этим стоит всенепременно поразмышлять.
И кто же это всё сделал?!
И вот с такими экономистами как Орешкин приходиться жить и работать.
много говорить стал
1. Здесь слово "экономическую" явно лишнее.
2. Касательно ограничений интернета. Из-за этого в стране не только серьёзный экономический убыток, но и существенно ухудшается качество жизни граждан. Для очень многих наших людей Ютуб - это огромная радость в жизни, единственное очень хорошее окно во внешний мир, огромный познавательный, научный и культурный ресурс. Многие другие заблокированные у нас интернет-ресурсы и технологии - аналогично.