Орешкин назвал экономическую ситуацию в РФ «очень непростой»

Замглавы администрации президента России Максим Орешкин в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным заявил, что экономическая ситуация в стране очень непростая из-за ряда факторов, включая нехватку ресурсов и кадров.

"Ситуация на самом деле в экономике очень непростая. Есть дефицит ресурсов, дефицит кадров, который мешает экономическому развитию. Медленно идут структурные изменения, медленно происходит внедрение технологий", - приводит его слова ТАСС.

При этом, по словам Орешкина, ограничения интернета не оказывают значимого влияния на экономическую динамику. Он подчеркнул, что негативные показатели связаны с другими, более существенными причинами.