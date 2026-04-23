Орешкин предупредил о «глобальной демографической катастрофе»

16:20 23.04.2026

Замруководителя администрации президента России Максим Орешкин считает, что мир ждет «реальная демографическая катастрофа». Такое мнение он высказал в ходе выступления в рамках открытого экспертного диалога «Высшее образование в новую технологическую эпоху».

«То что нас ждет вследствие демографических изменений, носит действительно тектонический характер, поэтому я даже употребил бы слово «катастрофа», потому что действительно то что происходит в мире, это происходит на самом деле реальная демографическая катастрофа», — цитирует Орешкина РБК.

По его словам, население Земли к 2046 году достигнет пика, после чего начнет быстро сокращаться.

«Одновременно с этим рождаемость падает. В 2033 году, по всем оценкам проблем, минимум демографической нагрузки, после чего она будет расти», — отметил он, добавив, что существующие тенденции указывают на увеличение доли старшего поколения среди населения.

Вице-премьер Татьяна Голикова на конференции «Демографический перелом в России: пути достижения» 23 апреля отметила, что в России по итогам 2025 года зафиксированы «позитивные тренды» в демографическом развитии.

Начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков, в свою очередь, считает, что российское общество устало от запретительной риторики: «невозможно еще что-то запрещать» людям, которые готовятся стать родителями, поскольку после рождения ребенка у них «проблем достаточно». Улучшение демографической ситуации в стране он увязал с «атмосферой создания такого благоприятствования в обществе, стимулирующей атмосферой», чтобы люди не боялись заводить детей и были уверены в том, что получат поддержку.