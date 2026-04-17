Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

10:32 17.04.2026

Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ?

Руководство ряда европейских стран решило нарастить производство и поставки Украине беспилотников для ударов по российской территории, заявило Минобороны России, отметив, что такое решение было принято на фоне роста потерь и усугубляющейся нехватки бойцов ВСУ.

Выпуск наращивается за счет расширения финансирования украинских и совместных предприятий в Европе. Ведомство расценивает ситуацию как «намеренный шаг, ведущий к резкой эскалации военно-политической обстановки на всем Европейском континенте и ползучему превращению стран в стратегический тыл Украины».

В министерстве подчеркнули, что происходящее ведет к непредсказуемым последствиям» и потенциальному «втягиванию этих стран в войну с Россией». Ведомство также опубликовало адреса и названия предприятий по выпуску беспилотников. «Европейской общественности следует ясно понимать истинные причины угроз их безопасности», – указали в Минобороны.

По данным России, беспилотники производят в Лондоне, Мюнхене, Праге и Риге. Также компоненты делают в Мадриде и Венеции. Филиалы украинских компаний, производящих дроны, расположены в восьми странах Европы. Комплектующие также поставляют из Германии, Турции, Израиля, Испании, Италии и Чехии.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал перечень заводов в Европе списком потенциальных целей. «Когда удары станут реальностью, зависит от того, что произойдет дальше. Спите спокойно, дорогие партнеры», – написал он в соцсетях.

На Украине признают, что полностью зависят от Европы, потому что самостоятельно выпускать беспилотники не могут. «Все наши супероборонные на данный момент технологии, дроновые и так далее – элементная база чья, что там украинского? Даже 3D-принтер, на котором большинство деталей сделано, он же тоже не наш. И заливка в нем не наша. Мы пользователи, не более того», – разоткровенничался глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в перечень экстремистов и террористов).

По информации РИА «Новости», в зоне СВО противник использует все больше дронов именно европейского производства. Раньше поставка снарядов, ракет, боеприпасов и техники была основной статьей расходов на содержание ВСУ иностранными государствами. Теперь европейцы сами производят и присылают дроны-камикадзе.

На этой неделе правительство Британии объявило, что в рамках «крупнейшей в истории» поставки БПЛА передаст Украине не менее 120 тыс. дронов. Речь идет об ударных, разведывательных, логистических и морских беспилотниках, в том числе дальнего радиуса действия.

Зеленский в среду также сообщил, что Норвегия выделит более 500 млн долларов для обеспечения ВСУ дронами, а Нидерланды – более 200 млн евро. За день до этого Украина и Германия подписали соглашение о сотрудничестве в военной сфере, которое предполагает в том числе совместное создание пяти тысяч ударных дронов средней дальности. Не отстают и предприятия Литвы, Латвии и Эстонии – за несколько месяцев они отправили на Украину крупную партию готовых БПЛА и комплектующих для их сборки.

Так, литовская UAB Tomiksas поставила пять тысяч компонентов, UAB Lokmita – 1350 модулей тепловизионных камер, эстонская Meridein Grupp OU и латвийская ELKO Grupa AS – 3900 готовых аппаратов. Литовские Remtika UAB и Dialog LT UAB передали 1650 беспилотников и четыре тысячи пропеллеров, а NT Service UAB – 980 систем РЭБ.

Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что на заседании контактной группы в формате «Рамштайн» страны Европы пообещали выделить 4 млрд долларов на укрепление ПВО и более 1,5 млрд долларов на БПЛА.

В экспертном сообществе происходящее называют «подготовкой Евросоюза к войне против России». «Глобальная цель Европы – максимально вооружить ВСУ, чтобы те, в свою очередь, нанесли максимальный урон нашей стране», – отметил военный эксперт Борис Джерелиевский. По его мнению, у противника несколько задач, первая из них – сформировать в российском обществе недовольство, вызвать в гражданах сомнение в способности властей их защитить.

Поэтому целями атак с территории Украины зачастую становятся российские гражданские объекты. Посол МИД по особым поручениям Родион Мирошник сообщал, что с 6 по 12 апреля жертвами ударов ВСУ стали 29 граждан РФ. Всего пострадали 199 мирных жителей, ранения получили 170 человек, включая 12 несовершеннолетних.

Вторая задача – подорвать промышленные возможности России. «Если некоторое время Москва ограничивалась дипломатической реакцией на помощь Запада Украине, то сейчас, по всей видимости, руководство страны предпримет более жесткие ответные меры, которые должны быть поняты и услышаны», – рассуждает эксперт.

Схожей точки зрения придерживается военный эксперт Алексей Анпилогов. «Бороться с массовым производством БПЛА в Европе нужно дипломатическими методами. Но если они не работают, то, видимо, могут быть использованы и военные решения», – сказал он. Собеседник напомнил, что нормы, принятые на Второй мирной конференции в Гааге в 1907 году, запрещают не вовлеченным в конфликт странам размещать у себя военные производства для воюющей стороны. В противном случае их нейтралитет утрачивается.

Аналитик признал, что Украина за счет работы предприятий, вынесенных в западные страны, уже опережает Россию по количеству применяемых беспилотников. «Производственная база остается неповрежденной, а украинская территория используется исключительно как пусковая площадка для беспрепятственных атак БПЛА по России», – добавил он.

Анпилогов обратил внимание на то, что список производств БПЛА опубликовал не МИД, а Минобороны. Это, судя по всему, предполагает военное решение, допускает он. Впрочем, как полагает военный эксперт Юрий Кнутов, сообщение военного ведомства следует рассматривать вместе с заявлением Сергея Лаврова о планах стран Запада создать новый военный блок, в котором Киеву будет отведена ведущая роль. Он также считает, что в складывающейся ситуации России придется действовать более жестко.

Собеседник указал, что европейские предприятия производят не только дроны и комплектующие к ним, но и компоненты крылатых ракет, в частности «Фламинго» и «Сапсан», которые впоследствии применяются Украиной для ударов по объектам гражданской инфраструктуры России. «Европейцы должны понимать, что они фактически являются соучастниками преступлений, которые совершаются против нашей страны», – акцентировал Кнутов. Как считает эксперт, заявление Минобороны стало предупреждением для Европы. «Если оно не подействует, то военно-политическим руководством страны среди прочего может быть принято решение о переходе к силовым методам», – осторожно допускает спикер.

В экспертном сообществе назвали несколько способов остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину. Первый – нарушить производственные цепочки. Сделать это невоенными методами – непростая задача, отметил Кнутов.

«Европейцы какие-то детали производят сами, а какие-то – закупают у Китая», – уточнил аналитик. Он предположил, что можно было бы обсудить с Пекином, чтобы такие поставки либо вовсе не осуществлялись, либо предусматривали конструктивные изменения, не позволяющие применять их в военных целях.

Анпилогов также указал на трудность задачи по лишению европейских фабрик необходимых комплектующих. «Дело в том, что в БПЛА используются не только военные, но и гражданские компоненты. «Одно дело – фабрика, собирающая беспилотники, другое – завод, производящий, например, модули GPS или микроконтроллеры, используемые даже в холодильниках и стиральных машинах. Во втором случае, по сути, речь идет о мирном объекте», – заметил эксперт.

Джерелиевский в свою очередь призвал не забывать: все западное производство нацелено прежде всего на получение прибыли. «При известной ловкости можно сделать такую работу нерентабельной», – сказал он, отметив, что лавинообразный рост цен на энергоносители приводит к осложнению выпуска аппаратов и к их удорожанию.

«Кроме того, учитывая уровень цифровизации западного производства, не исключено, что некая хакерская группа может атаковать ключевые узлы и таким образом срывать производство и наносить серьезный ущерб фирмам», – добавил аналитик.

Второй способ остановить поставки – нарушить логистику. «Европейские страны поставляют украинской стороне БПЛА как в собранном, так и в разобранном виде. Последние – это, как правило, аппараты самолетного типа. Их последующая сборка производится зачастую в подвалах жилых домов. Другими словами, противник использует мирных жителей как живой щит», – уточнил Кнутов.

Из-за этого, по его мнению, необходимо поражать морские контейнеры на подходе к портам Украины, а также выводить из строя железные дороги. «То есть задача – препятствовать доставке грузов», – подчеркнул собеседник.

А чтобы противодействовать уже имеющимся на руках у ВСУ дронам, следует активнее «охотиться» на операторов беспилотников, а также наносить удары по местам их подготовки. «Дрон сделать гораздо легче, чем подготовить опытного оператора», – заметил спикер.

«На сегодняшний день обнаружение дроноводов происходит с помощью визуальных систем, когда мы вычисляем, откуда примерно вылетел БПЛА. В идеале было бы хорошо создать аппаратуру, которая бы позволяла пеленговать местонахождение специалистов и каналы, по которым идет управление», – рассуждает Кнутов.

«Наиболее эффективными мне видятся удары по учебным центрам, где концентрируются не только рекруты, но и инструкторы, представляющие для России наибольшую опасность из-за своего опыта. Судя по регулярным заявлениям украинской стороны об уничтожении полигонов с живой силой, ВС России решают эту задачу довольно успешно», – резюмировал Анпилогов.

Автор: Анастасия Куликова