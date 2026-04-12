Орбан признал поражение на парламентских выборах в Венгрии
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал поражение своей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" на парламентских выборах. Выступая на митинге своих сторонников в Будапеште, он заявил, что поздравляет своего соперника - лидера партии "Тиса" Петера Мадьяра с победой, пишет ТАСС.
После подсчета более 50% голосов избирателей "Тиса" значительно опережает ФИДЕС, набирая большинство мест в парламенте страны. "Результат хотя и не окончательный, но ясный. Результат для нас болезненный и однозначный", - сказал Орбан.
Он отметил, что его партия вместе со своими партнерами по правящей коалиции - христианскими демократами - честно и самоотверженно вела предвыборную кампанию, но проиграла. "Возможность создать правительство [избиратели] предоставили не нам. Я поздравил победившую партию", - заявил премьер.
Орбан заверил, что вместе с партией ФИДЕС продолжит служить своей стране, находясь в оппозиции. Он останется депутатом парламента, как и многие члены его правительства.
Новый премьер-министр Венгрии будет избран на первом заседании парламента нового созыва, которое состоится в начале мая. Им станет лидер "Тисы" Петер Мадьяр.
Реверансы Орбана в сторону РФ и США стоили ему президенского кресла в Венгрии члена ЕС. Это ещё раз указывает прописную истину. Провинции критиковать центральные власти никому не позволино, они найдут способ как наказать.
=Больше всего оппозиции помог Трамп=
Только так. А ранее говорил, что ты власть выбираешь.
Другом? Это который поддерживал все незаконные торговые ограничения ЕС? Радовался развалу СССР?
Гениального многоходовочника опять обставили, "киндер-мат"!
А что я говорил ?
Больше всего оппозиции помог Трамп. Повредил Орбану по полной. Орбан проиграл бы и так, но не с таким разгромным счётом.