Орбан признал поражение на парламентских выборах в Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал поражение своей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" на парламентских выборах. Выступая на митинге своих сторонников в Будапеште, он заявил, что поздравляет своего соперника - лидера партии "Тиса" Петера Мадьяра с победой, пишет ТАСС.

После подсчета более 50% голосов избирателей "Тиса" значительно опережает ФИДЕС, набирая большинство мест в парламенте страны. "Результат хотя и не окончательный, но ясный. Результат для нас болезненный и однозначный", - сказал Орбан.

Он отметил, что его партия вместе со своими партнерами по правящей коалиции - христианскими демократами - честно и самоотверженно вела предвыборную кампанию, но проиграла. "Возможность создать правительство [избиратели] предоставили не нам. Я поздравил победившую партию", - заявил премьер.

Орбан заверил, что вместе с партией ФИДЕС продолжит служить своей стране, находясь в оппозиции. Он останется депутатом парламента, как и многие члены его правительства.

Новый премьер-министр Венгрии будет избран на первом заседании парламента нового созыва, которое состоится в начале мая. Им станет лидер "Тисы" Петер Мадьяр. 

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.04.2026, 08:49
    Гость: Питон

    Реверансы Орбана в сторону РФ и США стоили ему президенского кресла в Венгрии члена ЕС. Это ещё раз указывает прописную истину. Провинции критиковать центральные власти никому не позволино, они найдут способ как наказать.

  2. 13.04.2026, 08:47
    Гость: Dобрый-26

    =Больше всего оппозиции помог Трамп=
    Только так. А ранее говорил, что ты власть выбираешь.

  3. 13.04.2026, 08:23
    Гость: TY

    Другом? Это который поддерживал все незаконные торговые ограничения ЕС? Радовался развалу СССР?

  4. 13.04.2026, 08:08
    Гость: ну, вот и закончился конфетно-букетный период...

    Гениального многоходовочника опять обставили, "киндер-мат"!

  5. 13.04.2026, 06:57
    Гость: Европеец

    А что я говорил ?
    Больше всего оппозиции помог Трамп. Повредил Орбану по полной. Орбан проиграл бы и так, но не с таким разгромным счётом.

Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Организации, запрещенные на территории Российской Федерации