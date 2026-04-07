Россия хочет создать свою суверенную территорию на Луне за 4,4 трлн рублей
Россия планирует создать на Луне свои суверенные территории, сказал академик Сергей Чернышев во время тематического заседания президиума Российской академии наук, посвященного космическим исследованиям. Его слова приводит РБК.
Такой план планируется реализовать по федеральной программе «Космическая наука». Она, как говорит Чернышев, позволит «сохранить Россию в числе лидирующих космических держав, ведущих активное освоение Луны».
«Даст новые знания и технологии в исследованиях освоения Луны. И в конечном счете позволит выделить суверенные территории России на поверхности Луны», — сказал академик.
Программу будут реализовывать в два этапа. Первый: освоение технологий, необходимых для посадки, а также исследований на поверхности Луны. Второй: создание «элементов лунных баз» и использование «технологии отрыва» от мест посадок.
За 10 лет — к 2036 году — на этот проект потратят 4,4 трлн рублей, пишет Фонтанка.Ру.
40 лет откатывать науку назад и потом что-то хотеть? Кроме болтовни и воровства ни к чему не способна власть РФ. Смотришь на успехи США и Китая в лунной программе и слёзы на глазах. Россия отброшена на уровень Габона. Вот плоды великих деяний светлейшего гения и его предшественника-алкаша.
Ну,из этого сообщения можно верить только одной фразе - " За 10 лет потратят 4,4 триллиона рублей".Честнее было бы сказать "распилят и украдут",но Честность сегодня уже исчезла из перечня государственных традиционных ценностей. Как явление вредное для благополучия правящего класса.
Пилить,пилить и ещё раз пилить.
"Мы обязательно
Перегоним Америку,
Если сначала догоним Зимбабве"
Кроме амбиций надо иметь амуницию, в данном случае абсолютно необходимую сверхтяжёлую ракету, т.е. ракету с полезной нагрузкой как минимум 100 тонн для вывода полезного груза на околоземную орбиту и соотв. минимум 25 тонн для доставки на Луну. У РФ такой ракеты нет. Даже проект закрыли. Для разработки сверх тяжелой ракеты надо как минимум лет 7, а то и все 10. И что академик Сергей Чернышев не знает этого факта? Зачем он, мягко говоря, фантазирует? Или здесь все-таки главное сумма 4,4 трлн рублей которую будут тратить непонятно на что. Ведь в РФ нет никаких проектов по освоению Луны от слова совсем - типа Артемиды США. Что касается Китая, то его сверхтяжёлая ракета Чанчжэн-10 с полезной нагрузкой 70 тонн (земная орбита) 27 тонн (лунная орбита) еще находится в испытаниях. первый орбитальный пуск ракеты-носителя планируется осуществить в 2027 году. Ракета Space Launch System США, на которой стартовала миссия Артемис-2, имеет: полезную нагрузку соотв. 95 тонн и 27 тонн. Самой мощной ракетой на сегодня остается ракета Saturn V Вернера фон Брауна - 1972 года. Ее полезная нагрузка соотв. 141 тонна на околоземную орбиту и 45 тонн на лунную орбиту. Вообщем 64 года после Вернера фон Брауна ходят по кругу.