"Россия хочет создать свою суверенную территорию на Луне за 4,4 трлн рублей"

Россия планирует создать на Луне свои суверенные территории, сказал академик Сергей Чернышев во время тематического заседания президиума Российской академии наук, посвященного космическим исследованиям. Его слова приводит РБК.

Такой план планируется реализовать по федеральной программе «Космическая наука». Она, как говорит Чернышев, позволит «сохранить Россию в числе лидирующих космических держав, ведущих активное освоение Луны».

«Даст новые знания и технологии в исследованиях освоения Луны. И в конечном счете позволит выделить суверенные территории России на поверхности Луны», — сказал академик.

Программу будут реализовывать в два этапа. Первый: освоение технологий, необходимых для посадки, а также исследований на поверхности Луны. Второй: создание «элементов лунных баз» и использование «технологии отрыва» от мест посадок.

За 10 лет — к 2036 году — на этот проект потратят 4,4 трлн рублей, пишет Фонтанка.Ру.