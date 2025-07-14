ПИКА feat. Сказки Черного Города «Свинья» (интернет-сингл)

Исполнитель: ПИКА feat. Сказки Черного Города, Название: «Свинья», Стиль: хоррор-панк, Год: 2025

Если две ярко выраженные жанровые группы объединяют усилия, то получается возврат к истокам. Как известно, хоррор-панк в России начинался с «Сектора Газа», а популяризован был «Королем и Шутом». И именно в первых альбомах «КиШ», которые считаются классическими, многие ужасы объяснялись комплексом неполноценности героев, который пестовался в них с детства. Новая песня группы «ПИКА», которую они записали со «Сказками Черного Города» - из той же оперы.

Героиня песни с детства была такой неказистой, что над ней все насмехались. Отец-фермер с досады посадил ее в свинарник и заставил носить свиную маску. Месть оказалась массовой и страшной, а уж нечуткому папаше досталось по полной программе…

«Свинья» - одно из самых панковских понятий в наше панке. Но аранжирована песня скорее в металлическом ключе. Грозные риффы и старательные запилы позволяют не превращать происходящее в балаган, а как минимум заставить задуматься…