Мединский пожаловался на немецкую символику в Калининграде
На использование германских элементов в символике и публичном пространстве Калининградской области необходимо обратить внимание, заявил на проходящем в регионе Балтийском культурном форуме помощник президента Владимир Мединский.
«Все вы знаете прекрасно, что в геральдической символике муниципалитетов весьма обильно представлены германские элементы вплоть до того, что гербы Балтийска и Черняховска — это в общем полная реинкарнация германских гербов», — приводит слова Мединского РБК.
Помощник президента также отметил, что немецкие наименования встречаются на сайтах местных органов власти и госучреждений, а в повседневной жизни сохраняются «кенигсбергские мотивы». При этом Мединский подчеркнул, что не предлагает искоренять германскую культуру, но раскритиковал использование топонима «Кенигсберг» в коммерческих названиях: «Но почему коньяк «Старый Кенигсберг»? Почему «кенигсбергский марципан», а не наш марципан? В общем, таких примеров можно приводить десятками», — заключил он.
Говоря об истории, Мединский подчеркнул, что Кенигсберг действительно входил в состав Пруссии и Германии, однако «город Калининград в состав Германии никогда не входил».
К 80-летию Калининградской области в 2026 году Мединский предложил, помимо корректировок геральдики и топонимики, обновить музейные экспозиции о взятии Кенигсберга советскими войсками.
Кенигсберг вообще то всегда был столицей Пруссии,т.е. одной из областей Германии.Он всегда был немецким городом по духу и архитектуре. Жаль,что доктор исторических наук Мединский этого не знает!)
Цитата:- « туда в основном при РФ едут на ПМЖ обеспеченные люди заработавшие свои богатства путем непосильного труда при грабеже России».
В основном?
Туда в основном ехали поволжские немцы- трудяги, а не грабители России.
А вот жирного обратного потока нет.
За час просмотра российских газет по краям экрана накидали полсотни реклам, с эаманиванием переезда в РФ, типа «возвращайтесь (продав в Германии недвижимость)- мы для вас Доброград построили. Если в РФ хорошо- никакой рекламы не надо- есть народная молва.
Кроме бумажных СМИ есть Ютуб, где усердствует Влад из Белгорода и Алябьев (не композитор), который соловьём поёт, расхваливая прелести жизни в России- основная прелесть- вас на СВО не заберут.
А Влад за 8-10 лет пропаганды завлёк в Россия 3- 4 человека. Он просит критические отзывы не писать, только славящие его, а остальное он заблокирует. Репортажи он ведёт, поглядывая с опаской в небо, где летают дроны
Медицинский самый умный?
А вот Мерц (канцлер ФРГ) посильнее Мединского будет (нервами)- он никому не пожаловался на российскую символику в Берлине- селфи на куске «берлинской стены»- там дорогой Леонид Ильич Брежнев взасос целуется с Эрихом Хоннекером. Эти поцелуи- (мечтателтно закатив глаза) это нечто, говорят участники подобных поцелуев. Жаль, поменяли эпоху дорогого ЛИБа на эпоху «Русского мира»
с вашим мнением. Дурень этот Мединский, достойного занятия себе найти не может, вот и чешет там, где не чешется.