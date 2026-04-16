Мединский пожаловался на немецкую символику в Калининграде.

22:18 16.04.2026

На использование германских элементов в символике и публичном пространстве Калининградской области необходимо обратить внимание, заявил на проходящем в регионе Балтийском культурном форуме помощник президента Владимир Мединский.

«Все вы знаете прекрасно, что в геральдической символике муниципалитетов весьма обильно представлены германские элементы вплоть до того, что гербы Балтийска и Черняховска — это в общем полная реинкарнация германских гербов», — приводит слова Мединского РБК.

Помощник президента также отметил, что немецкие наименования встречаются на сайтах местных органов власти и госучреждений, а в повседневной жизни сохраняются «кенигсбергские мотивы». При этом Мединский подчеркнул, что не предлагает искоренять германскую культуру, но раскритиковал использование топонима «Кенигсберг» в коммерческих названиях: «Но почему коньяк «Старый Кенигсберг»? Почему «кенигсбергский марципан», а не наш марципан? В общем, таких примеров можно приводить десятками», — заключил он.

Говоря об истории, Мединский подчеркнул, что Кенигсберг действительно входил в состав Пруссии и Германии, однако «город Калининград в состав Германии никогда не входил».

К 80-летию Калининградской области в 2026 году Мединский предложил, помимо корректировок геральдики и топонимики, обновить музейные экспозиции о взятии Кенигсберга советскими войсками.