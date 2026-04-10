Минюст внес Стэнфордский университет в реестр нежелательных организаций

17:56 10.04.2026

Минюст внес Стэнфордский университет в перечень иностранных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, сообщает РБК.

Генеральная прокуратура признала университет нежелательным 26 марта, сказано в реестре.

Кроме того, в список нежелательных в этот же день были внесены американский «Центр по российским, восточноевропейским и евразийским исследованиям» (CREEES) и немецкая организация «Кризисное моделирование для мира».

Стэнфордский университет (Stanford University) — один из самых авторитетных в мире. Он занимает третье место в рейтинге лучших университетов мира, опубликованном US News. Заведения были ранжированы на основе 13 показателей, измеряющих их академическую исследовательскую деятельность, а также их глобальную и региональной репутации.

Одним из статусных выпускников Стэнфорда является спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. В 1996 году он с отличием окончил университет, получив степень бакалавра по экономике.