Минюст внес Стэнфордский университет в реестр нежелательных организаций
Минюст внес Стэнфордский университет в перечень иностранных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, сообщает РБК.
Генеральная прокуратура признала университет нежелательным 26 марта, сказано в реестре.
Кроме того, в список нежелательных в этот же день были внесены американский «Центр по российским, восточноевропейским и евразийским исследованиям» (CREEES) и немецкая организация «Кризисное моделирование для мира».
Стэнфордский университет (Stanford University) — один из самых авторитетных в мире. Он занимает третье место в рейтинге лучших университетов мира, опубликованном US News. Заведения были ранжированы на основе 13 показателей, измеряющих их академическую исследовательскую деятельность, а также их глобальную и региональной репутации.
Одним из статусных выпускников Стэнфорда является спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. В 1996 году он с отличием окончил университет, получив степень бакалавра по экономике.
