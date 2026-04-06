Правительство не поддержало запрет на зарубежную недвижимость для депутатов

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности утвердила отрицательный отзыв на законопроект о запрете депутатам и госслужащим, а также их супругам и несовершеннолетним детям владеть недвижимостью за рубежом. В пояснительной записке к документу авторы напоминают, что этой категории лиц уже запрещено иметь счета в иностранных банках, пишет «Коммерсант».

Инициаторами законопроекта выступили представители фракции КПРФ в Госдуме. Коммунисты уже вносили аналогичные законопроекты в 2014 (отклонен Думой) и 2022 (возвращен автору) годах. Также представители КПРФ выступали с таким предложением при рассмотрении поправок к Конституции в 2020 году. Тогда профильный комитет Госдумы по госстроительству отклонил инициативу, указав, что многие парламентарии и чиновники имеют недвижимость в странах СНГ.

Правительственная комиссия в своем отзыве признала направленность законопроекта «заслуживающей внимания», но подчеркнула, что «реализация процедур проверки соблюдения проектируемого законопроектом запрета в текущих международных условиях может быть затруднительной в зависимости от законодательства соответствующего иностранного государства». В итоге в Белом доме сочли, что инициатива коммунистов нуждается «в существенной доработке».