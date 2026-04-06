Правительство не поддержало запрет на зарубежную недвижимость для депутатов
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности утвердила отрицательный отзыв на законопроект о запрете депутатам и госслужащим, а также их супругам и несовершеннолетним детям владеть недвижимостью за рубежом. В пояснительной записке к документу авторы напоминают, что этой категории лиц уже запрещено иметь счета в иностранных банках, пишет «Коммерсант».
Инициаторами законопроекта выступили представители фракции КПРФ в Госдуме. Коммунисты уже вносили аналогичные законопроекты в 2014 (отклонен Думой) и 2022 (возвращен автору) годах. Также представители КПРФ выступали с таким предложением при рассмотрении поправок к Конституции в 2020 году. Тогда профильный комитет Госдумы по госстроительству отклонил инициативу, указав, что многие парламентарии и чиновники имеют недвижимость в странах СНГ.
Правительственная комиссия в своем отзыве признала направленность законопроекта «заслуживающей внимания», но подчеркнула, что «реализация процедур проверки соблюдения проектируемого законопроектом запрета в текущих международных условиях может быть затруднительной в зависимости от законодательства соответствующего иностранного государства». В итоге в Белом доме сочли, что инициатива коммунистов нуждается «в существенной доработке».
Нарот - эт там, далеко за пределами Барвихи. За несколькими слоями охраны, вулючая ФСО.
Нарот, пока ситуация не станет совсем безнадежной, как в 1917, не имеет ни малейшего шанса "отблагодарить" мишустера и прочих своих душегубов. А вот сосед в Барвихе - да запросто! Потому, ессно, до последних капель будут доить тех, кто выживает за забором Барвихи, но тем, вто внутри периметра, будут только царские подарки, вроде "налогового маневра" и т.п. ништяков!
Страна, где "знати" можно держать у кругомврагов имущество и родню, а "чернь" готовы объявлять предателями за то, что читают об этом и обсуждают! Какой там "феодализм" - это уже полное мракобесие, коль на Власть только молиться можно!
прожить-проесть и прогулять богатство:вспомните миллиардера и сенатора Керимова и всё станет понятно.Только в России (и то пока!) у них какая-то безопасность есть,а за границей,-хоп,и денежкам каюк,и недвижимости,и счетам в банках.Там ведь акулы империализьма такие,что и трусов им не оставят.Вне России они просто вне закона ,значит,и поступят с ними соответственно.Я вообще не понимаю,на что они надеются,и зачем им та недвижимость?
Но и умирать
Вот представьте - 1942-43 год, разгар войны. Жуков и все остальные маршалы и большие генералы, а также члены партии и правительства в открытую грабят бойцов и народ, почти все поголовно берут взятки и откаты, продают по дешëвке все ресурсы прямо Гитлеру, а выручку вывозят в оффшоры через махинации банков Швейцарии, на свои счета. Их дети не на передовой, а уже обосновались в той же самой Швейцарии. Все предприятия они заранее по сговору с Гитлером развалили, особенно для обороны и авиации, даже почту, радио и проводную связь. Сталин лебезит перед ними, боится голос повысить, просит хоть часть награбленного дать для нужд народа или хотя бы на войну. Юлит как может. Население отвлекает множеством пустых поручений, ненужных поездок и конференций, пускает броские словечки в адрес Гитлера, называет его "подсвинкой". Все в восторге. Да и само население более чем равнодушно к происходящему, даже в соседней области. А уж про столицу, "лицо" и сердце государства, его символ, даже говорить стыдно. Москва давно не со страной и у неë другие совсем заботы и приоритеты. Еë враг заранее сделал такой равнодушной и помешанной на огромных зарплатах и бизнесе. Чем же закончилась бы та война? История даëт уроки сравнения поведения верхушки власти и народа в кризисный момент тогда и сейчас. Какая больше по душе? Прям исторический момент идëт.