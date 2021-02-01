Эффективный способ борьбы с целлюлитом

13:36 1.02.2021

Страшное и некрасивое слово – целлюлит, с ним встречается, пожалуй, каждая вторая женщина в современном мире

От чего? Что является предпосылками к его возникновению, может быть генетика, гормональные нарушения или неправильное питание?

Целлюлит (гиноидная липодистрофия) – это застойные явления, изменения в жировой ткани, которые ведут к нарушению в подкожном слое микроциркуляции и лимфатического оттока – дистрофия ткани. В медицинском мире, это не считается заболеванием, от него нет таблеток. И это очень печально, ведь каждая женщина хочет видеть свое тело красивым, а не похожим на апельсин.

Возникновение целлюлита это сложный механизм, протекающий в соединительной ткани нашего организма. Ученые выделяют 3 стадии развития целлюлита, но сначала необходимо разобраться, как он возникает.

С помощью жировых клеток липиды входят в систему кровообращения. Для здоровой дермы предполагается наличие жировых клеток маленького размера, которые в свою очередь объединяются в так называемые «жировые дольки». Которые и обеспечивают транспорт липидов (жиров) в кровь и ткани нашего организма.

Жиры поступают в наш организм из пищи, а именно при трансформации жировыми клетками сахара в калории. Далее подключается работа нашего мозга, в который поступает гормон – эндорфин (гормон «счастья»), вырабатываемый жировыми клетками, и организм чувствует полное насыщение. И вот вроде бы и все, если бы не одно «но» – зависимость. Да, наш организм порой, так же как и мы от чего-то сильно зависит, и это не поддается контролю. Он остро начинает нуждаться в большей дозе лептина (гормон, регулирующий энергетический обмен; способствует образованию новых жировых клеток), т.е. ему мало тех калорий, которые у него уже есть, требуется больше энергии на удовлетворение нужд организма.

И что происходит? Повышается аппетит, нужно дополнительное питание тем новообразовавшимся жировым клеточкам. А что происходит со старыми, которые уже были там? Они толстеют! И дальше начинается то, что наши жировые клетки уже обленились, не выполняют свои функции, а работают на центр насыщения. Это приводит, как раз, к той 1-ой стадии, так сказать, 1-ый симптом целлюлита:

скопление жиров;

образование отеков;

нарушение микроциркуляции крови и лимфы.

Далее, 2 стадия: жировые клетки объединяются в узлы, что способствует фиброзу тканей, т.е. разрастание соединительной ткани с появлением рубцов. На коже это отражается утолщением волокон коллагена (белок, основа соединительной ткани). И нарушение микроциркуляции лимфы и крови происходит уже на капиллярном уровне, т.е. система не справляется с большим количеством жидкости. Это грозит недостаточным насыщением кислорода. Что получается? Наша кожа на данном этапе теряет свою эластичность из-за утолщения волокон коллагена. Эта та самая стадия известная нам, как следы-вмятины!

И та самая, завершающая, 3 стадия, на которой мы уже обратили внимание на свою кожу, и с ужасом констатировали «апельсиновую корку». Это элементарное прогрессирование 1 и 2 стадии, разрастание узелков.

Фото tata_aka_T с сайта ru.wikipedia.org

Итак, мы дошли до стадии, как себе помочь. Я выделю три этапа. Возможно, вам покажется это банальным, и вы скажите: «да это везде говорят, это не помогает!», я могу ответить лишь одно – это комплексный подход, это не за один день или даже год, это маленькие, но уверенные шаги!

Психологический настрой



Если не поставить себе определенную цель и не настроиться на ее достижении, то о каком результате можно говорить. Так что это очень важный этап, при соблюдении которого результат не заставит себя долго ждать.

Правильное питание



Здесь лично моя поправка, кушать можно все, но маленькими порциями. Это правило работает. Однако для достижения поставленной цели нелишним будет ограничить полностью продукты, содержащие большое количество сахара, чтобы наши жировые клетки не толстели! Я думаю, это не сложно год обойтись без тортиков, конфет и газировки. Попробуйте заменить сахар медом. Жирное, жареное и соленое – просто уменьшить, например, есть через день.

Спорт



Звучит громко, однако даже самая маленькая нагрузка на мышцы тех самых проблемных зон улучшит кровообращение, заставляя жировые клетки отдавать свои накопления. Возьмите за правило заниматься зарядкой, это тяжело, особенно по утрам. Ну а кто сказал, что зарядку нужно делать обязательно утром? Как вариант совместить с принятием вечерней ванны или душа, и в дополнение приобрести массажную щетку, устраивая хороший дренаж коже, тем самым еще больше усиливая кровообращение.

Заключение



Таким образом, придерживаясь таких простых рекомендаций, вы уже через четыре недели сможете увидеть соответствующие изменения.

И наконец, если вы зашли в аптеку, и увидели крем с названием антицеллюлит, возьмите, он поможет на 3 стадии самолечения. Это хорошее дополнение, чтобы при массаже коже щеткой не травмировать верхний слой.