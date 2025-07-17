Россиянам напомнили о штрафах за загорание на балконе в нижнем белье

11:06 17.07.2025

Загорание на балконе в нижнем белье чревато арестом на 15 суток или штрафом до 2500 рублей, заявил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, подобные действия могут быть признаны мелким хулиганством в соответствии со статьей 20.1 КоАП РФ.

"Загорать голышом или в нижнем белье на своем балконе — на первый взгляд, это личное дело каждого, ведь балкон является частью квартиры. Но на практике могут возникнуть проблемы. Если поведение на балконе сочтут нарушающим общественный порядок, например, когда кто-то посчитает демонстрацию тела оскорбительной, можно получить штраф от 500 до 1000 рублей по статье 20.1 КоАП РФ о мелком хулиганстве. При повторных случаях штраф может увеличиться до 2500 рублей или даже грозить арест на 15 суток, — рассказал Бондарь в беседе с News.ru.

Он добавил, что соседи также имеют право обратиться в суд, если их что-то смущает, они могут попытаться взыскать компенсацию за моральный вред.