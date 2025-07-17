Россиянам напомнили о штрафах за загорание на балконе в нижнем белье

Загорание на балконе в нижнем белье чревато арестом на 15 суток или штрафом до 2500 рублей, заявил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, подобные действия могут быть признаны мелким хулиганством в соответствии со статьей 20.1 КоАП РФ.

"Загорать голышом или в нижнем белье на своем балконе — на первый взгляд, это личное дело каждого, ведь балкон является частью квартиры. Но на практике могут возникнуть проблемы. Если поведение на балконе сочтут нарушающим общественный порядок, например, когда кто-то посчитает демонстрацию тела оскорбительной, можно получить штраф от 500 до 1000 рублей по статье 20.1 КоАП РФ о мелком хулиганстве. При повторных случаях штраф может увеличиться до 2500 рублей или даже грозить арест на 15 суток, — рассказал Бондарь в беседе с News.ru.

Он добавил, что соседи также имеют право обратиться в суд, если их что-то смущает, они могут попытаться взыскать компенсацию за моральный вред.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 17.07.2025, 22:22
    Гость: А еше

    Я с момента "ко мне, бандерлоги" - жду, когда-же зашитники морали и нравственности в РФ - примут "закон о праве первой ночи" для депутатов самой правильнойпартии. Думаю, все 86% глубинариев - тут-же рванут в книжные магазины в поисках книги - "как ублажить ..."

  3. 17.07.2025, 22:15
    Гость: ти

    Да, именно этот анекдот, но только про женскую баню - и напоминает.
    Дескать, невозможно жить - видно как женщины в бане моются. Приходит комиссия, ничего неприличного не видит, а жалобщик им говорит - "а вы на шкаф залезте!"

  4. 17.07.2025, 22:13
    Гость: ыер

    "Он добавил, что соседи также имеют право обратиться в суд, если их что-то смущает"
    - как и всё в той стране - всё, будто отражение в кривом зеркале.
    Вместо того, чтобы дать соседям по их поганеньким глазкам, чтобы они свои глазные отростки - в чужие окна и на балконы - не совали - виновными назначают тех, чьё право на неприкосновенность личной жизни этими соседями нарушено.

  5. 17.07.2025, 21:04
    Гость: Есть старинный анекдот

    - Товарищ сержант, мои соседи голыми по квартире ходят. - Где? Я не вижу. -А вы вот на табуретку встаньте...

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