Александр Проханов. «Умное голосование»

Как складывается мировоззрение современного российского человека? Талибан* — запрещённая террористическая организация, но его представители приезжают в Москву, сидят на Смоленской площади. В России наименьшая заболеваемость ковидом, но наибольшая смертность

Доходы населения неуклонно растут, но люди неуклонно беднеют. Сталин — злодей из злодеев, но не нужно его мазать чёрной краской. Митрополит Филипп был зверски убит, однако Малюта Скуратов здесь ни при чём. Нельзя шельмовать великую Победу, но Мавзолей во время парадов неизменно драпируется. Русский народ вымирает, а в Сибири строятся города-миллионники.

Что творится в мозгах обычного российского гражданина, имя которому — Василий Васильевич? Его приводят на кухню, оборудованную под телестудию. Телекамерами окружён поварской стол, телекамеры плавают под потолком. На кухонном столе лежит Василий Васильевич — житель Марьиной рощи. Вокруг сидят другие Василии Васильевичи, тоже из Марьиной рощи.

К столу подходят два повара — мужчина и женщина, это муж и жена. Их объединяет не только чувственное влечение, но и общее дело. На них поварские колпаки и фартуки. Василий Васильевич, бритый наголо, хотел было при их появлении встать, но он привязан. Один из супругов, а именно повар, кухонным ножом провёл по голове Василия Васильевича, снял верхнюю часть черепа, как снимают крышку с кастрюли. Обнажился мозг Василия Васильевича — складчатая белая мякоть, перевитая голубыми и красными сосудами. Мякоть напоминала моллюска, лишённого раковины.

Оба супруга взяли шланги и стали промывать мозг Василия Васильевича. Водяные струи ударяли в мозг и плющились. Мозг ёжился от холода. Повариха засучила рукава красивого платья и засунула руку с обручальным кольцом в глубину черепа Василия Васильевича. Осторожно извлекла мозг и положила на деревянную дощечку. Мозг на дощечке расплылся, но продолжал думать. Повар показывал мозг Василия Васильевича другим Василиям Васильевичам: левое и правое полушария, мозжечок и гипофиз. Супруга сполоснула мозг и выжала из каждой части лишнюю воду, как выжимают бельё.

Мозг вымочили в уксусе, побрызгали молодым вином, полили пальмовым маслом, нашпиговали чесноком, посыпали специями, густо посолили, обваляли в муке и положили на раскалённую сковородку. Мозг зашипел, на кухне вкусно запахло.

Повариха переворачивала мозг с одной стороны на другую, чтобы он лучше прожарился. Срезала ломтик, попробовала сама и дала откушать супругу. Оба качали головами: мозг был вкусным. Его сняли со сковородки, полили кетчупом, обложили листиками петрушки, добавили мяты, корицы, тмина и бережно переместили в пустой череп Василия Васильевича. Но прежде, чем накрыть мозг крышкой, туда напустили тараканов. Тараканы забегали, их накрыли крышкой, повар заклеил шов скотчем. Приготовление мозга прошло виртуозно и длилось 60 минут.

Василий Васильевич встал, его приветствовали другие Василии Васильевичи. Все дружно направились к избирательным урнам, установленным в Марьиной роще.

Опустевший кухонный стол занял Фёдор Фёдорович из Новокосино.

* Террористическая организация, запрещенная в РФ