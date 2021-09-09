Александр Проханов. «Умное голосование»
Доходы населения неуклонно растут, но люди неуклонно беднеют. Сталин — злодей из злодеев, но не нужно его мазать чёрной краской. Митрополит Филипп был зверски убит, однако Малюта Скуратов здесь ни при чём. Нельзя шельмовать великую Победу, но Мавзолей во время парадов неизменно драпируется. Русский народ вымирает, а в Сибири строятся города-миллионники.
Что творится в мозгах обычного российского гражданина, имя которому — Василий Васильевич? Его приводят на кухню, оборудованную под телестудию. Телекамерами окружён поварской стол, телекамеры плавают под потолком. На кухонном столе лежит Василий Васильевич — житель Марьиной рощи. Вокруг сидят другие Василии Васильевичи, тоже из Марьиной рощи.
К столу подходят два повара — мужчина и женщина, это муж и жена. Их объединяет не только чувственное влечение, но и общее дело. На них поварские колпаки и фартуки. Василий Васильевич, бритый наголо, хотел было при их появлении встать, но он привязан. Один из супругов, а именно повар, кухонным ножом провёл по голове Василия Васильевича, снял верхнюю часть черепа, как снимают крышку с кастрюли. Обнажился мозг Василия Васильевича — складчатая белая мякоть, перевитая голубыми и красными сосудами. Мякоть напоминала моллюска, лишённого раковины.
Оба супруга взяли шланги и стали промывать мозг Василия Васильевича. Водяные струи ударяли в мозг и плющились. Мозг ёжился от холода. Повариха засучила рукава красивого платья и засунула руку с обручальным кольцом в глубину черепа Василия Васильевича. Осторожно извлекла мозг и положила на деревянную дощечку. Мозг на дощечке расплылся, но продолжал думать. Повар показывал мозг Василия Васильевича другим Василиям Васильевичам: левое и правое полушария, мозжечок и гипофиз. Супруга сполоснула мозг и выжала из каждой части лишнюю воду, как выжимают бельё.
Мозг вымочили в уксусе, побрызгали молодым вином, полили пальмовым маслом, нашпиговали чесноком, посыпали специями, густо посолили, обваляли в муке и положили на раскалённую сковородку. Мозг зашипел, на кухне вкусно запахло.
Повариха переворачивала мозг с одной стороны на другую, чтобы он лучше прожарился. Срезала ломтик, попробовала сама и дала откушать супругу. Оба качали головами: мозг был вкусным. Его сняли со сковородки, полили кетчупом, обложили листиками петрушки, добавили мяты, корицы, тмина и бережно переместили в пустой череп Василия Васильевича. Но прежде, чем накрыть мозг крышкой, туда напустили тараканов. Тараканы забегали, их накрыли крышкой, повар заклеил шов скотчем. Приготовление мозга прошло виртуозно и длилось 60 минут.
Василий Васильевич встал, его приветствовали другие Василии Васильевичи. Все дружно направились к избирательным урнам, установленным в Марьиной роще.
Опустевший кухонный стол занял Фёдор Фёдорович из Новокосино.
* Террористическая организация, запрещенная в РФ
Комментарии читателей Оставить комментарий
"Несогласованнче митинги разгоняются "космонавтами" по всему белду свету и в США тоже"
- слабенько как-то выступил, ольгинский.
Многожды уже это обсуждалось - во вполне себе цивилизованных странах "уведомительный", а не "разрешительный" порядок митингов. Люди просто ставят власть в известность, а не справшиваают у нее разрешения, потому что это их право - высказывать свое мнение власти. А силу полиция применяет только тогда, когда агрессивно ведут себя митингующие. Когда это, вызывающее отвращение существо, "тот, кого нельзя обзывать", разевал свою ..., вопрошая "вы что, хотите как во Франции?" - к сожалению не нашлось никого, кто спросил-бы, где это (нецензурное) - видело во время митингов в России битые витрины или подожженные машины, чтобы оправдать применение силы полицаями. Зато вот совершенно законно, с точки зрения наших "судов" - то, что человека, просто мимо проезжавшего на велосипеде, ничего не скандировавшего и не везшего плакатов, просто ехавшего мимо - стаскивают с велосипеда и "при задержании" преспокойно ломают ногу...
п.с. Дабы предоплаченная интернетпроституция, прислужники ворья - не квакала про "оправдание терроризма" - в предыдущем моем посте, там где упоминаются талибы*, там "адекватные парни"(с)" - это цитата/оценка талибов* помощником посла РФ в Афганистане, это было в СМИ.
Ну вообще то отцом Академгородка считается академик Лавреньев, гидродинамик. И самой идеи, избавиться от прогнившего, взяточного и склочного Московского научного сообщества. Будкера вроде долго уговаривали. И уговорили.
Непонятно, зачем вы смотрите телевизор? Вас что, злые криптотроцкисты привязывают к стулу, вставляют в веки спички и заставляют смотреть эту самую Скабееву? Или Шапиро? Почему вы не смотрите в Интернете коммунистический канал "Красная линия"? Там- только правда. Так вам не нужна правда? Вам нужна Скабеева? Тогда не Скабеева виновата, а вы.
Старик окончательно ....лся. Но слог как всегда хороший, и про дуализм верно. Этим и надо было ограничиться. Но... Не на того напали. Вспоминаются его кульбиты: от службы Березовскому и написания лютой заказухи типа " господин Гексоген", до лютого воспевания путинской политики возрождения ВПК - "кристалла пятой Империи". В самом Проханове тоже борются верующий с коммунистом, и прекрасно уживаются. Почему в других случаях он беспощаден к этому явлению, типа " Сталин -тиран, но чёрной краской мазать его нельзя."
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Что касается КПРФ, то смотрю их кампанию и возникает впечатление, что они идут на последние выборы. Как матросы на Сапун -гору с ленточками от бескозырок в зубах. Не понимаю ни их категоричности, ни обречённость. Хотя понятно, что следующее поколение уже будет считать, что Ленин это соратник Ельцина. И жил в 19 веке.
"Уйти самому, и просто извинится за 20 лет ЛЖИ я вижу не в его стиле, не вариант. Он "мужик" - перед кем попало не извиняется, я так его понял."
- это да. И вокруг себя таких-же собрал. Вот насчет мчс-ника, ласты склеившего (опять-таки с "Фонтанки") - "Он... После срочной службы учился в той же школе КГБ на проспекте Энергетиков, которую окончил президент России Владимир Путин. После будущего министра взяли в 9-ю службу КГБ. «Девятка» занималась охраной руководителей партии, приезжающих высоких гостей, собственно, на ее базе и появилось ФСО. В начале 1990-х охранял Анатолия Собчака. В Петербурге о Зиничеве рассказывают, что если он дружит с человеком, даже если этот человек попал в опалу, с ним плохие события, то после этого он только еще сильнее будет с этим человеком дружить. Он приходил и говорил: «Запомни, на наши отношения это не влияет». И его не интересовало мнение общества и руководства по этому поводу."
Вот. И после этого еще удивляться, что тот-же сердюков не сидит? Ну у человека неприятности, проворовался на 3 миллиарда, но на мнение его "дружков" это повлиять не способно, с ним еще сильнее дружить будут... И тот-же кобзон, друживший с уголовником япончиком, и ничего предосудительного в этом не видевший. Там, в кого не плюнь - все гнилые. И только всех их вокруг себя собравший - "весь в белом и не причём", разумеется...
п.с. И, из статьи - "Приехавшие на похороны смогут оценить новый асфальт возле главного въезда (на кладбище): сегодня дорогу вовсю латают."
ППЦ