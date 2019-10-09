Инициированное группой Александра Клячина уголовное дело против предпринимателя Вячеслава Рудникова в третий раз возвращено судом прокурору

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В.Рудников: «В России прекрасно себя чувствуют только дельцы или мошенники, предпринимателям и бизнесменам очень тяжело»

Фактически подтверждая явную сфабрикованность уголовного дела следователями СК РФ СВАО г. Москвы Тимуром Блиновым и его руководителем Сергеем Галашко при полной поддержке Бабушкинской прокуратуры и прокуратуры СВАО г. Москвы в отношении предпринимателя Вячеслава Рудникова, дело в третий (!) раз за последние 5 лет возвращается в прокуратуру из суда с убийственными формулировками.

Так, 12 августа 2019 года Тушинский суд в своём решении в частности написал: «В формулировке предъявленного обвинения не отражено, в чем конкретно заключается противоправность действий Рудникова В.А., не указано, какое конкретно имущество либо право на долю имущества приобрёл путём мошеннических действий Рудников В.А. и обратил его в свою пользу».

И это — за 6 лет «расследования» Следственным комитетом.

Мосгорсуд 26 октября 2019 года оставил это решение в силе.

Русский предприниматель Вячеслав Рудников. Фото из архива

Сам Вячеслав Рудников отметил: «Сотрудники СК РФ по СВАО г. Москвы Тимур Блинов и Сергей Галашко сами являются преступниками. Причём это можно доказать документально, что я и сделал, отправив заявление на возбуждение уголовного дела в отношении них на имя Бастрыкина А.И., а также в суд. Мало того, что они незаконно возбудили дело, незаконно держали меня 14 месяцев под домашним арестом, помогли группе Клячина похитить многомиллиардное имущество, но они же и покрывают преступников. По моим многочисленным заявлениям в отношении участников ОПГ Клячина ими не принято никаких действий. То следствие эти заявления теряет, то прячет, то просто игнорируют, причём это продолжается 2 последних года».

Следователь Тимур Блинов сделал карьеру на деле против Рудникова, поднявшись от старлея до майора. Фото из соцсети

Подполковник Сергей Галашко, начальник Блинова, руководитель СК по СВАО г Москвы - чем объясняется дикое упорство выдать белое за черное и обвинить Рудникова в несуществующем преступлении? Фото с сайта cont.ws

Руководство в ГСУ СК, очевидно, покрывает этот беспредел, предполагаю, что там есть люди в доле с Клячиным. А руководство СК РФ в лице Бастрыкина А.И. либо его заместителей, видимо, не хочет выносить сор из избы, для них разоблачение очередных «оборотней в погонах» крайне нежелательно — портит имидж борцов с преступностью. Вообще, поневоле столкнувшись с правоохранительными органами, понимаешь, что называются они так скорее по недоразумению. Напротив, они сами часто попирают любые законы и нормы, убивают все живое вокруг. В России прекрасно себя чувствуют только дельцы или мошенники, маскирующиеся под предпринимателей, такие, как Клячин. Предпринимателям и бизнесменам в России очень тяжело».

Против Вячеслава Рудникова в СМИ была организована информационная война, когда солидные российские издания, такие, как «Коммерсант», «Комсомольская правда», «Московский комсомолец» и «Независимая газета», изливали на своих страницах откровенную ложь, клевету и рассказывали читателям небылицы.

Особенно отличилась «Независимая газета», которую Вячеслав Рудников называет «газетой, зависимой от заказных публикаций»: она опубликовала целых три статьи с откровенной клеветой.

Против этих изданий адвокатами Рудникова готовится большой иск.

Сам Рудников планирует рассказать детали этой инфовойны на страницах СМИ.

Константинин Ремчуков, главред «Независимой газеты»

Павел Гусев, главред «Московского комсомольца»

Вячеслав Рудников считает, что все это было организовано ближайшими помощниками Александра Клячина — Евгением Устенко и Сергеем (Евгеньевичем) Гордеевым.

Александр Клячин, считающий себя бизнесменом. Фото с сайта azimuthotels.com

Евгений Устенко, «правая рука» Клячина, специалист по силовому сопровождению рейдерских захватов «хозяина». Стоп-кадр из видео

Сергей Гордеев (справа), живет на три дома - Россия, юг Франции, Лондон; в России предпочитает «зарабатывать». Фото с сайта sovsekretno.ru

История преследования Вячеслава Рудникова тянется более 6 лет.

Все эти годы российский миллиардер-рейдер Александр Клячин пытается отобрать принадлежащие Рудникову компании.

И ему почти все удалось: похищены около 10 компаний, в том числе группа «Эр-Стайл» стоимостью более 10 млрд рублей, ещё минимум на 5 млрд нанесён ущерб проектам Рудникова, которые пришлось либо заморозить, либо закрыть.

Это удалось сделать путём сговора Клячина с миноритарным акционером Василием Васиным и нигерийцем Бамгбалой Адетунжи.

Василий Васин, предавший того, кто взял его в бизнес. Фото из архива

Бамгбала Адетунжи, гражданин Нигерии и России. Фото из архива

Уголовное дело, возбужденное против Рудникова, использовалось как таран, средство давления, лишения возможности сопротивляться и распоряжаться собственными финансами.

Так, в рамках уголовного дела были незаконно арестованы активы ООО «Белкофорте», причем с февраля 2014 года, необоснованно долго, при том, что никаких претензий ни тогда, ни позже к этой компании у следствия не было.

Но чего не сделаешь ради «заказа»!

Арест был снят лишь зимой 2018 года, тогда, когда с помощью странных решений судей, следователей и прокуроров удалось взять под контроль управление в ООО «Белкофорте», незаконно передав его помощнику Рудникова — Игорю Сундукову, предавшему шефа и перешедшему к рейдерам из-за огромных личных долгов.

Как стало известно, Сундуков оставил жену и решил жениться на девушке моложе себя на 20 лет.

Потом правда передумал.

А у папы несостоявшейся невесты занял деньги и … в общем, не бизнесмен Сундуков оказался.

Папа потребовал деньги «взад», и Сундуков завис с огромными долгами.

И предательство Рудникова, своего ближайшего друга, с которым он дружил семьями более 20 лет, показалось Сундукову выходом из сложившейся ситуации.

Игорь Сундуков. Фото из архива

В настоящее время в арбитражных судах решается вопрос — удастся ли группе Клячина – Васина — Бамгбалы окончательно похитить имущество стоимостью 2,5 млрд рублей.

Пока они выигрывают — судья Пахомов Е.А. явно на стороне мошенников: независимые экспертизы показали абсолютно однозначно незаконность его решений.

По словам Вячеслава Рудникова, он обратился к двум бывшим судьям и в две компании, занимающиеся банкротствами.

Все четверо дали своё заключение: «300% умышленное управляемое банкротство успешной компании с целью хищения её активов».

Судья московского Арбитражного суда Евгений Пахомов, легко превращающий «воду в вино». Фото с сайта pravo.ru

Вячеслав Рудников, по его словам, подготовил документы и передал их на проведение официальной экспертизы и включение кандидатуры Пахомова Е.А. в «чёрный список судей», анонсированный омбудсменом Борисом Титовым.

Возможно, Евгений Пахомов — первый кандидат на попадание в этот список.

Борис Титов, омбудсмен, анонсировавший создание «чёрного списка судей». Фото с сайта 24smi.org

Один из самых известных московских адвокатов, изучив уголовное дело против Вячеслава Рудникова, был конкретен:

«Следственный комитет “обделался” по-крупному. Три возврата суда прокурору — это приговор самому Следкому. Классика рейдерских захватов, хоть учебник пиши. Вообще непонятно, как Рудников смог продержаться так долго — судя по документам и происходящим событиям, давление на него было чудовищным. Поразительно как государственная машина вот так взяла и выбросила за борт, растоптала человека, построившего бизнес «с нуля», причём не сырьевой, а в области ИТ-технологий, признанного бизнес- средой сверхуспешным предпринимателем благодаря своим несомненным талантам и достижениям — в этом надо сильно постараться. Эта вызывающая для всей предпринимательской среды и безусловно скандальная история может стать новым флагом для оппозиции из ряда «Я/Мы Вячеслав Рудников». Это дело, если хотите — визитка беспредела с предпринимателями 2010-х годов. И я уверен, оно войдёт в историю как одно из наиболее ярких и характеризующих нынешний режим за целое десятилетие».

Автор: Макар Сторожевой

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