Герасимов подтвердил контроль российской армии над всей территорией ЛНР
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов подтвердил установление контроля над всей территорией ЛНР, пишет «Коммерсант».
«Полностью завершено освобождение Луганской Народной Республики, — сказал глава Генштаба во время инспекции воинских частей "Южной" группировки войск. — Наступление соединений и воинских частей Объединенной группировки войск ведется на всех направлениях».
По словам Герасимова, за март и апрель ВС РФ взяли под контроль в зоне СВО 34 населенных пункта и порядка 700 кв. км территории. С начала года — 80 населенных пунктов и более 1,7 тыс. кв. км территории.
Об установлении контроля над ЛНР Минобороны РФ отчиталось 1 апреля. В сводке ведомства указывалось, что подразделения группировки «Запад» «завершили освобождение» региона.
как давно он подтвердил?
А их там много осталось?? Ты программу переселения из России почитай, которую подписал Кормчий.
Красная Русь остановится только на границах 1991 года. Так они трактуют международное право.
Безмерное?! А как со стоимостью?
Bоровали, и строили.