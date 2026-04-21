Герасимов подтвердил контроль российской армии над всей территорией ЛНР

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов подтвердил установление контроля над всей территорией ЛНР, пишет «Коммерсант».

«Полностью завершено освобождение Луганской Народной Республики, — сказал глава Генштаба во время инспекции воинских частей "Южной" группировки войск. — Наступление соединений и воинских частей Объединенной группировки войск ведется на всех направлениях».

По словам Герасимова, за март и апрель ВС РФ взяли под контроль в зоне СВО 34 населенных пункта и порядка 700 кв. км территории. С начала года — 80 населенных пунктов и более 1,7 тыс. кв. км территории.

Об установлении контроля над ЛНР Минобороны РФ отчиталось 1 апреля. В сводке ведомства указывалось, что подразделения группировки «Запад» «завершили освобождение» региона.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 21.04.2026, 14:47
    Гость: не стесняюсь ответить

    А их там много осталось?? Ты программу переселения из России почитай, которую подписал Кормчий.

  3. 21.04.2026, 14:46
    Гость: не стесняюсь ответить

    Красная Русь остановится только на границах 1991 года. Так они трактуют международное право.

Все комментарии (20)
© KM.RU, Алексей Белкин
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации