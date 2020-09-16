Пригожин назвал отношения с Навальным «безответной любовью»

19:08

В пресс-службу компании «Конкорд» поступил запрос от журналиста «Правды.ру»

Он попросил пояснить позицию предпринимателя Евгения Пригожина касательно возвращенного клиникой «Шарите» миллиона рублей. Ранее бизнесмен отправил денежные средства на оплату лечения Алексея Навального.

Также журналист поинтересовался, планирует ли Евгений Пригожин и дальше оказывать финансовую помощь оппозиционеру.

Пресс-служба «Конкорда» опубликовала ответ бизнесмена. По его мнению, немцы пытаются разрушить их «близкие отношения с Лешенькой». Предприниматель также добавил, что в простонародье это называется «безответной любовью».

По поводу дальнейшей помощи Навальному с лечением Пригожин отметил, что оппозиционер уже вполне здоров и обновлен, если судить по его фотографиям.

«Но если он попросит, конечно, я ему помогу», – подчеркнул бизнесмен.

До этого в пресс-службу компании обращался немецкий портал t-online.de с просьбой представить информацию о переводе денежных средств на счет немецкой клиники «Шарите», где находится Навальный, а также уточнить, поступили средства в клинику или нет.

В ответ представители компании представили необходимые документы и рассказали о возврате пожертвованных денежных средств в размере одного миллиона рублей. В пресс-службе «Конкорда» предположили, что немецкая клиника решила не принимать эти деньги, чтобы не отчитываться о лечении и состоянии здоровья Навального.

Также представители компании напомнили, что Евгений Пригожин – единственный, кто публично пожертвовал деньги на оплату лечения Навального. Первый перевод был совершен 1 сентября, но на меньшую сумму. Второй - на один миллион рублей – 7 сентября.

