Русский мир в Азербайджане и война в Нагорном Карабахе

11:50 18.11.2020

Было бы наивно считать, что армяно-азербайджанский конфликт закончился. Противостояние перешло из горячей стадии в холодную. Об этом, в частности, свидетельствует следующий факт: люди не только сжигают свои дома и имущество, но и вырубают деревья и увозят с собой в Армению

На постсоветском пространстве за пределами Российской Федерации проживают миллионы русских. На страницах КМ.РУ мы неоднократно писали о том, как живут наши соотечественники, какую политику в отношении русского языка проводит руководство бывших советских республик, как относятся власти к нашей общей истории. У нас выходило немало материалов, посвященных обстановке на Украине, в Белоруссии, ранее в странах Балтии, Молдавии, Центральной Азии, Армении. А вот ситуация в Азербайджане освещалась гораздо меньше.

Но вот уже почти два месяца, в связи с войной в Нагорном Карабахе, общественность в России с особым вниманием следит за развитием событий в Закавказье. Разумеется, мы не остались в стороне и сейчас продолжаем следить за событиями.

Победа Азербайджана создала совершенно новую политическую реальность: в Нагорный Карабах вошли российские миротворцы, выросла роль Турции в регионе, в Армении налицо признаки очередного «Майдана».

Активизировались контакты на высоком уровне. Недавно состоялись телефонные разговоры Владимира Путина с Ильхамом Алиевым и Николой Пашиняном. Обсуждался вопрос практической реализации договоренностей, закрепленных трехсторонним заявлением от 9 ноября.

В частности, Путин подчеркнул важность сохранения христианских святынь, обеспечения нормальной церковной жизнедеятельности храмов и монастырей на территориях, недавно занятых армией Азербайджана. Как сообщается на сайте президента России, Алиев «проявил на этот счёт понимание и сказал, что именно в таком ключе будет действовать азербайджанская сторона».

Конечно, было бы наивно считать, что армяно-азербайджанский конфликт закончился. Противостояние перешло из горячей стадии в холодную. Об этом, в частности, свидетельствует следующий факт: «Люди не только сжигают свои дома и имущество, но и вырубают деревья и увозят с собой в Армению. Они в одночасье потеряли все, что имели. Кому-то это может показаться странным, но даже посаженные деревья люди не хотят оставлять азербайджанской стороне», - сообщает Sputnik Армения.

Возникает вопрос, как к сложившейся ситуации относятся русские граждане Азербайджана? И если говорить шире, как живет русская диаспора этой страны? Известно, что в Азербайджане проживает около 120 тысяч русских, работают русскоязычные СМИ, высокой популярностью пользуются телепередачи на русском, в частности, азербайджанская версия игры «Что? Где? Когда?». Бакинский славянский университет готовит специалистов по широкому спектру профессий. Также в столице действуют филиалы Московского университета им. Ломоносова и Московского медицинского университета им. Сеченова. Эти гуманитарные аспекты имеют стратегическую важность, и мы планируем в дальнейшем освещать события в этой сфере.

Однако сейчас на первом плане в информационной повестке все же стоят вопросы, вызванные войной. Поэтому мы обратились к председателю Русской общины Азербайджана, депутату парламента Азербайджана (Милли Меджлис) Михаилу Забелину с тем, чтобы он рассказал о позиции русской общественности этой страны в контексте последних событий.

- Как русские в Азербайджане оценивают итоги Второй карабахской войны?

- Сначала хочу сделать одно пояснение. Вот вы употребляете термин «вторая война», но ведь фактически первой войны не существовало, а была бойня азербайджанского населения. У нас тогда не было регулярной армии, и территориальную целостность защищали части милиции и добровольцы.

А вот сейчас действительно была война. В СМИ и особенно у армянской стороны распространено мнение, что якобы на стороне Азербайджана воевала турецкая армия и сирийские боевики. Но представители Русской общины выезжали на фронт, беседовали с военнослужащими, и мы знаем, что воевали не турки и сирийцы, а весь многонациональный азербайджанский народ. Спросите граждан Азербайджана любой национальности, и они вам скажут, что это была Отечественная война многонационального народа. Среди наших погибших – русские, евреи, талыши, лезгины.

Мы вернули свои территории. Важный итог - поддержка Турции – моральная и вооружением. Ясно проявилось то, что ожидалось, а именно единство многонационального народа.

Российская Федерация дала возможность нам решать вопрос. Отмечу, что это делалось на нашей территории, и мы не вторгались в Армению. С армянской стороны я слышу сейчас обвинения в адрес России. А я спрашиваю: зачем вы прикрываетесь Россией? Русский народ должен был пойти воевать за вас?! На различных телеканалах я слышу заявления различных политологов в поддержку армянской стороны. Говорят, что Армения – союзник России. Но если вы так любите Россию, то зачем свели почти на нет использование русского языка в Армении? Если вы так любите Россию и историю Великой Отечественной войны, то почему вы позволяете ставить в центре Еревана памятник пособнику Гитлера Гарегину Нжде? Это происходило до Пашиняна, а где были вы на этих передачах и почему не реагировали?

Я бы хотел задать эти и много других вопросов в глаза, но мне ни разу не дали возможность выступить на российских каналах. Далее, почему никто не вспоминает, сколько мирных азербайджанцев были изгнаны из Армении. Я сам встречал на вокзале поезда с беженцами. Видел оборванных, истощенных, видел убитых. Изгоняли азербайджанцев из Нагорного Карабаха, из семи прилегающих районов. Город Ходжаллы был уничтожен. Люди бежали из города, а их догоняли и убивали.

А в эту войну подло, ночью была обстреляна Гянджа, сотни раненых, десятки убитых, в том числе русский мальчик, приехавший на каникулы к своей бабушке. Он погиб под этой бомбардировкой. Была обстреляна православная церковь в Гяндже. Были колоссальные разрушения, в том числе школы.

- А как вы прокомментируете сообщения о том, что азербайджанская армия обстреливала города?

- Все эти населенные пункты находились в зоне боевых действий, и Степанакерт, Шуша, Нагорный Карабах. Как здесь четко определить? Если погибли пожилые люди, то я это не оправдываю, это безобразие. Да, попал фугас в церковь и мы все, русские, соболезнуем. Да, это была тяжелая война, со стороны Азербайджана и Армении много погибших молодых людей. Но не мы развязали это.

- Сколько русских было в армии Азербайджана?

- Чтобы назвать точную цифру, надо запрашивать Министерство обороны, а я скажу то, что видел сам. Я посещал дома, где находились раненые и убитые русские ребята. Хочу рассказать о русском парне Дмитрии Солнцеве, добровольцем ушедшим на фронт. Он уже отслужил в армии, а когда началась война, вернулся. Мы хоронили его, он бакинец, и буквально все жители всех близлежащих домов пришли почтить его память, они все гордились этим человеком.

На фронт тоже добровольцем ушел Денис Пронин. Погиб при освобождении Физули. Осталась жена и двое маленьких детей. Семье мы оказываем помощь и поддержку.

Недавно я был в госпитале у раненого бойца – Дениса Гузлаева. У него ранение в голову, сделана операция. Из села Ивановка пошел добровольцем парень и погиб. У нас есть Русская община города Гянжи, у ее зампредседателя Калашниковой сын пошел на фронт и сейчас находится на линии соприкосновения.

- Была ли возможность решить территориальные вопросы путем переговоров, без войны?

- Мы были за то, чтобы они вывели свои войска из прилегающих к Нагорному Карабаху территорий. А потом бы сели за стол переговоров и решили статус Нагорного Карабаха. Но они этого не хотели, а все их постоянные провокации на границе привели к тому, что наши войска перешли в контрнаступление.

Некоторые в Азербайджане говорят, что не надо было останавливаться, а до конца воевать, но я считаю, что это диванные политологи! Посидели бы сами в окопах, почувствовали бы сами холод, грязь, увидели бы тела своих товарищей рядом…

- Как в Азербайджане оценивают ввод российских миротворцев в Нагорный Карабах?

- Этот шаг приветствует наш президент Ильхам Алиев, наш трезвомыслящий народ высоко оценивает роль России, Путина и миротворцев. Только Россия может быть миротворцем. Да, Турция наш сосед, и турецкий народ - братский. Но когда говорят, что якобы Азербайджан повернулся в сторону Турции – это вранье. Наш президент заявлял и заявляет, что как были у нас дружеские, стратегические, партнерские отношения с Россией, так и останется.

Русский мир давно уже присутствует в Азербайджане. У нас есть свой Центр Русской культуры, который нам подарил Гейдар Алиев, у нас есть свои школы, телевидение, на канале CBC 80% вещания на русском. Есть газеты на русском, вузы с факультетами на русском языке. Это разве не присутствие русского мира? А где русский мир в Армении, вот какой вопрос я бы хотел задать некоторым политологам, выступающим на телевидении.

- Спасибо за обстоятельное интервью.

P.S. Ранее, когда еще шли боевые действия, русские граждане Азербайджана записали видео. Ознакомиться с ним можно по ссылке.

