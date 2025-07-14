Владимир Кузьмин «Десять новых песен о любви»

Исполнитель: Владимир Кузьмин, Название: «Десять новых песен о любви», Стиль: рок, Год: 2025 Владимир Кузьмин не выпускал новых альбомов на протяжении трех лет, что для такого плодовитого автора как он — довольно серьезный срок. И название новой пластинки «Десять песен о любви» подобает скорее сборнику. Но это именно номерная полноценная работа с актуальным материалом, ну а число 10 можно считать символическим, потому что оно воплощает собой совершенство.

Исполнитель: Владимир Кузьмин, Название: «Десять новых песен о любви», Стиль: рок, Год: 2025

Владимир Кузьмин не выпускал новых альбомов на протяжении трех лет, что для такого плодовитого автора как он — довольно серьезный срок. И название новой пластинки «Десять песен о любви» подобает скорее сборнику. Но это именно номерная полноценная работа с актуальным материалом, ну а число 10 можно считать символическим, потому что оно воплощает собой совершенство.

Казалось бы, Владимир Кузьмин сочинил и исполнил столько песен на любовную тематику, что добавить к этому что- то существенное довольно сложно. Но «Десять песен о любви» - это взгляд не просто много повидавшего, но очень мудрого человека, способного уберечь от многих ошибок. Основная коллизия альбома — любовь и свобода.

Поначалу они кажутся антитезой, ибо Владимир Кузьмин поет: «Я искал свободу, а нашел любовь». Герой первых двух песен «Аметист» и «Крик твоей души», едва почуяв, что девушка им пытается манипулировать, быстрее сбегает ее. Причем камень аметист символизирует не только мудрость, но и искренность, и эти качества оказываются присущими ему, а не ей, которая прибегает и к шантажу: «Если милый ты лжешь если снова уйдешь аметист на могиле моей ты найдешь». Но он все же уходит, чтобы вернуться в «Крике твоей души», поскольку годы в разлуке пошли влюбленным только на пользу.

В «Секрете» причиной неудач в отношениях выставляется женская ложь, что недалеко от истины, особенно — учитывая содержание первых двух песен альбома. Ну а заглавие композиции «Любовь ведет в психушку» говорит за себя и, судя по всему, герой ее — некий бандит, горячую голову которого пытаются охладить окружающие.

Пример продуктивных отношений дан в «Голой богине». Это захватывающая история простого работяги и стриптизерши, которая приходит домой в пять утра, когда ему уже почти пора вставать на службу. Однажды она исчезает на сутки, но лишь выдержка его спутника позволяют не закончиться этой идиллии. Его доверие и терпение оказываются вознаграждены: танцовщица оставляет нелюбимую работу, оказываясь с ним в Париже, куда устраивается в хореографическую школу для девочек.

Все это возможно только тогда, когда понимаешь, что находящийся рядом с тобой человек дан тебе свыше. Это ощутимо по таким песням, как «У любви глаза твои» (ведь здесь любовь уже — не антитеза свободе, а Божье благословение) и «Время моей любви» с воздушными электронными эффектами. А настоящий гимн подлинным чувствам — хитовая «Любить тебя» с проникающим в самую душу гитарным риффом, ничуть не уступающим «Когда меня ты позовешь» и «Сибирские морозы».

Завершается альбом композицией «Десять песен о любви», и в ней как раз Владимир Кузьмин осознает свою миссию труцбадура как данную свыше, ведь именно льющееся с неба вдохновение позволяет ему столько лет петь «разными словами об одном». Оформление CD от Moroz Records только подчеркивает значимость данной пластинки: глянец, стильные фото, тексты песен на развороте диджипка. Ждем новых порций…