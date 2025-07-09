В России предложили повысить транспортный налог для машин старше 15 лет
В России хотят установить повышенный нало на машины старше 15 лет. Соответствующий законопроект разрабатывает Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). Предлагается также дополнительно к налогу обязать владельцев старых авто дважды в год проходить техосмотр. По мнению продавцов автомобилей, эти меры помогут стимулировать граждан избавляться от старых машин, пишет «Коммерсант».
Дилеры объясняют данную потребность устареванием автопарка. Согласно данным РОАД, большинство автомобилей в России старше десяти лет — 39,75 млн из 55,06 млн (72%). Средний возраст автомобиля в стране составляет 16 лет. Для обновления автопарка требуется выпускать по 3 млн машин в год на протяжении десяти лет.
По данным Минпромторга, за первые пять месяцев 2025 года продажи новых автомобилей в России упали на 28% к аналогичному периоду в 2024 году — до 506 тыс. единиц. По словам вице-президента РОАД Вячеслава Жигалина, «стратегия дилеров сейчас — это выживание».
Комментарии читателей Оставить комментарий
и было бы что. Хлам современный, которого хватает на три года, покупать? Да Влом! Я б лучше тупого жирного чиновника пнул. Куда больший кайф
это Кремль нужно скрупулезно прореживать вот от таких "деятелей". Не порядок им в стране главное, а само ощущение, что "пнуть народ - это святооое!". Не мытьем так катаньем. Это уже болезнь, которая требует лечения. А паразиты должны сдохнуть. Чтобы зараза не распространялась.
у чиновников в жбанах одна цель: побольше Дырок от бубликов продать за Безумные деньги. Это власть? Это любители нажираться всласть. За что их уважать? Монополисты упоротые никогда уважением не будут пользоваться. Не нужно уважение путать со страхом. У нас рулит воровская продажная мафия. Даст слабину - народ ее на вилы поднимет. Вот такая "народная любовь".
Власть хоть раз озаботилась Уменьшением количества выпускаемых фантиков? Эта власть вообще тупая, или чем собирается народ удивить? Вместо оптимизации аппетитов, стимулирует производство мусора. Что ни закон - то новая помойка! Везде, где наступает их долбаная цывылызацыя, рядом вырастает куча зловонной массы. Это - чинуши так работают.
Я хочу чтобы наш автопром загнулся напрочь. Чтоб народ просто не покупал ничего отечественного. Чтоб все эти холдинги разорились до дырявых трусОв. А все шишки сели в тюрягу. Лучше пусть Ничего не производят. Меньше хлама на дорогах станет.