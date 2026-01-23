ДМЦ «Купите» (интернет-сингл)
Год 2007-й, который вкусившие его благ неформалы всех мастей наперебой призывают вернуть, разделил жизнь альтернативной российской тусовки на до и после. Фактически это был последний год стабильности и благополучия. Казалось бы, живы и радуйся — тем более, и рокерам крохи с барского стола нет-нет, и перепадали, но что немцу хорошо, то русскому смерть.
Нарождающееся новое поколение отечественных рок-музыкантов откровенно тяготилось всеобщим сидением на нефтяной игле. Это хорошо видно по написанной тогда же, но так и не дошедшей на тот момент до профессиональной записи песни группы «ДМЦ» «Купите». Герой с вызовом предлагает закадровым нуворишам приобрести все, что у него есть — сердце, душу, абстрактные картины. Взамен он саркастически рассчитывает получить творческую импотенцию, чтобы уже больше не мучиться вынашиванием новых замыслов.
Как показала перезаписанная в наши дни версия «Купите», песня актуальна и поныне (недаром на запрос в поисковике «ДМЦ купите» вам выкатят какие угодно товары, но только не этот сингл). Особенно вдохновляет изысканное гитарное соло, которое точно ни за какие деньги специально не сыграешь.
Комментарии читателей Оставить комментарий