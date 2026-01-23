ДМЦ «Купите» (интернет-сингл)

Исполнитель: ДМЦ, Название: «Купите», Стиль: рок, Год: 2025

Год 2007-й, который вкусившие его благ неформалы всех мастей наперебой призывают вернуть, разделил жизнь альтернативной российской тусовки на до и после. Фактически это был последний год стабильности и благополучия. Казалось бы, живы и радуйся — тем более, и рокерам крохи с барского стола нет-нет, и перепадали, но что немцу хорошо, то русскому смерть.

Нарождающееся новое поколение отечественных рок-музыкантов откровенно тяготилось всеобщим сидением на нефтяной игле. Это хорошо видно по написанной тогда же, но так и не дошедшей на тот момент до профессиональной записи песни группы «ДМЦ» «Купите». Герой с вызовом предлагает закадровым нуворишам приобрести все, что у него есть — сердце, душу, абстрактные картины. Взамен он саркастически рассчитывает получить творческую импотенцию, чтобы уже больше не мучиться вынашиванием новых замыслов.

Как показала перезаписанная в наши дни версия «Купите», песня актуальна и поныне (недаром на запрос в поисковике «ДМЦ купите» вам выкатят какие угодно товары, но только не этот сингл). Особенно вдохновляет изысканное гитарное соло, которое точно ни за какие деньги специально не сыграешь.