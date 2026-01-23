ДМЦ «Купите» (интернет-сингл)

ДМЦ «Купите» (интернет-сингл)

Исполнитель: ДМЦ, Название: «Купите», Стиль: рок, Год: 2025

Год 2007-й, который вкусившие его благ неформалы всех мастей наперебой призывают вернуть, разделил жизнь альтернативной российской тусовки на до и после. Фактически это был последний год стабильности и благополучия. Казалось бы, живы и радуйся — тем более, и рокерам крохи с барского стола нет-нет, и перепадали, но что немцу хорошо, то русскому смерть.

Нарождающееся новое поколение отечественных рок-музыкантов откровенно тяготилось всеобщим сидением на нефтяной игле. Это хорошо видно по написанной тогда же, но так и не дошедшей на тот момент до профессиональной записи песни группы «ДМЦ» «Купите». Герой с вызовом предлагает закадровым нуворишам приобрести все, что у него есть — сердце, душу, абстрактные картины. Взамен он саркастически рассчитывает получить творческую импотенцию, чтобы уже больше не мучиться вынашиванием новых замыслов.

Как показала перезаписанная в наши дни версия «Купите», песня актуальна и поныне (недаром на запрос в поисковике «ДМЦ купите» вам выкатят какие угодно товары, но только не этот сингл). Особенно вдохновляет изысканное гитарное соло, которое точно ни за какие деньги специально не сыграешь.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Американцы зачищают поле
Самолет Сухой Superjet 100 © KM.RU, Кирилл Зыков
Минпромторг показал полностью собранный по серийной технологии Superjet
Трамп пригласил Путина в Совет мира
Споттинг в Домодедово © KM.RU, Роман Погодаев
В России расконсервируют старые самолеты для поддержания пассажиропотока
Избранное
Скворцы Степанова «Капибара» (интернет-сингл)
Фуад Ахундов. О чем умолчал Никол Пашинян?
День рождения Александра Киселя, 5 мая, Live Stars
RAF «Фиалки Монмартра» (кассета + стикер)
Павел Павлов, 9 апреля, «Арт-Изба у Лиса»
Leos Hellscream «Hellguitars Vol. 5» (интернет-релиз)
Lori! Lori! «Light» (интернет-релиз)
«Чайф», 18 марта, «Крокус Сити Холл»
Serious Black «Vengeance is Mine»
Ермен Анти «Черный карнавал»
7 отличий «Где-то ты» (интернет-сингл)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации