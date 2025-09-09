KOFE «Белый» (интернет-релиз)

KOFE «Белый» (интернет-релиз)

Исполнитель: KOFE, Название: «Белый», Стиль: панк-рок; Год: 2025

Вероятно, у каждой уважающей себя и слушателей группы должен быть свой «белый альбом», открывающий совершенно новую страницу в ее истории — будто все начато с чистого листа. А уж в особенности — у группы KOFE. Ведь «белый кофе» - это невероятно разнообразный спектр напитков, в котором есть место и забеленному молоком кофе, и латте. Но главное, конечно — это зерна слабой обжарки, которая придает напитку необычайно богатый и необычный привкус и обилие кофеина.

Что касается кофеина, но «Белый» действительно бодрит, и образы музыканты подбирают очень возбуждающие. Чего только стоит «Ветер», где говорится о разгуле стихии как символе жизненной силы, которая позволяет постоянно держать себя в тонусе. Ну а название песни «Секс» говорит само за себя. Причем в альбоме она представлена аж в двух версиях — обычной и в духе ска, в которой усилено танцевальное начало. Кто видел клип на песню «Секс», тот понимает, в чем тут прикол: раз уж тебе не обломился десерт на вечеринке, то все, что тебе остается на вечеринке — это остервенело отплясывать.

Вечеринки занимают в альбоме достойное место, потому что «Белый» - это вообще-то история юноши в период с 15 до 21 года. Начало помимо — это «Кофе и сигареты»: помимо привычного для музыканта напитка здесь есть возможные отсылки к выпускному как важной жизненной черты героя, после которой он пытается взбодрить себя у кого-то на кухне нехитрыми способами. И далее в песнях «Напиши мне», «Под Луной» и «Ты не узнаешь» транслируются такие не зрелые, но милые и знакомые каждому первые любовные страдания, память о которых, несмотря на все душевные муки, хочется сохранить навсегда, потому что такое вряд ли повториться. Группе KOFE это вполне удалось.

Получилось у музыкантов и начать все сначала, потому что и аранжировки, и подход к песням претерпели изменения. Недаром в альбоме важен мотив раскрашивания окружающей реальности — в песнях «ЧБК» и «Художник». Причем участники группы прелагают поучаствовать в этом увлекательном процессе и слушателю, намеренно не делая окончательных выводов, в таких острых песнях, как «Революция».

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
© Official White House Photo by Daniel Torok
26 европейских стран обязались разместить войска на Украине
© KM.RU, Алексей Белкин
Россияне будут чаще платить за депортацию нелегалов
Трамп: США потеряли Индию и Россию из-за «темного» Китая
Reuters удалил видео беседы Путина и Си о долголетии по требованию Китая
Избранное
Выборы-2021 как символ политического тупика, в который зашла Россия
Меркель подтолкнула Путина к поглощению Беларуси
Стоит ли покупать акции Tesla
«События на Украине и вокруг нее очень многие воспринимают как войну НАТО против России»
Карабах – предвестник катастрофы, которую еще можно остановить
«Россия должна научиться воздавать врагам. Утверждения о необходимости вызволения из плена своих любой ценой – лукавый аргумент»
7 отличий «Детские сны» (новогодняя)
Посев (Егор Летов) «Всякие картинки»
Митя Фомин (акустика), 27 июля, «16 Тонн»
«Железная» еда. Топ-5 продуктов для повышения уровня гемоглобина
Латвия: кто хочет быть наследником упырей?
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации