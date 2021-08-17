Гарри Ананасов «От Сайгона до Гаваны. Зе Best»

Гарри Ананасов «От Сайгона до Гаваны. Зе Best»

Исполнитель: Гарри Ананасов, Название: «От Сайгона до Гаваны. Зе Best», Стиль: рок, Год: 2020

Челябинский музыкант Гарри Ананасов в представлениях не нуждается. С десяток броских песен, которыми он застолбил себе почетное местечко в истории русского рока можно набрать без особого напряга. Как это обычно бывает у региональных самородков, перипетии ананасовской дискографии совершенно неочевидны.

Первые его альбомы сгодня днем с огнем не сыщешь, имиджевой работой для него стала пластинка «Посо-Шок», вышедшая в 2005-м на крупном российском лейбле Grand Records. Ну а по-настоящему раскрылся певец на двух последних дисках – «Песни оголенных проводов» (2014) и «Рок-н-ролльщик» (2018), с которыми он фактически ушел при этом назад в подвалы.

Предлагаемый авторский «бэст» объективно отражает эту картину. С «Песен оголенных проводов» и «Рок-н-ролльщика» здесь едва ли не по половине треков, а с «Посошка» представлены такие наиболее показательные вещи, как «Солдат», «Ясно-Солнышко» и «Городок». А также, например, и «Морячок», с которой он явно опережал тренды. Потому что изданная, скажем, годом позже одноименная вещь «Ночных снайперов» выстрелила, но Ананасов заслуживал этого не меньше.

Впрочем, уж чего-чего, но бесплодного сожаления об упущенных возможностях на этом диске точно не найдешь. Гарри Ананасов умеет высечь искру из любых обыденных ситуаций, да так, что солнце в каком-нибудь уральском захолустье будет светить не менее завлекательно, чем в Париже, а измученная кухонными квестами зазноба покажется Василисой Прекрасной из прочитанной в детстве сказки.

Как и любой толково составленный сборник «Зе Best» примечателен парой не изданных ранее вещей. Дуэт «Частная жизнь» с Сашей Самойленко из братской группы «Томас Бэнд» доказывает, что наиболее закрытые богемные личности, как мало кто, умеют ценить настоящую дружбу. Никак нельзя пройти мимо и аскетично аранжированного «Сталинграда», где память о героических дедах имеет не ретроспективный характер, а подкрепляется твердым обещанием обрести эту несокрушимую страну заново.

«Зе Best» собирался Гарри Ананасовым тревожным Ананасовым мартом. Но особого резонанса он не получил не только поэтому, но и потому что автор его намеренно решил оставить в тени вышедшего чуть позже «Ананасового трибьюта». И там, и там, правят бал такие нетленки, как «От Сайгона до Гавани» (ее текст даже рамещен в буклете диджипака CD со сборником!), «Дети Индиго», «Автопати» и др. Но все же эта своевременная компиляция напоминает, что канонического исполнения не переплюнуть никому.

Особенно с учетом смака, удали и драйва, с которыми неизменно работает Гарри Ананасов.

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