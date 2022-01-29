"Поговорили с США и Европой. Ни о чем"

Леонид Ивашов: «Если говорить о предварительных результатах этого т.н. «переговорного процесса», для нас он закончился полным провалом: Россия «потеряла» еще больше свое лицо на международной арене, показав свою недоговороспособность, а по-простонародному, показав свою дурь»

Мне, автору, много лет довелось в силу должности на военной службе заниматься внешней политикой и дипломатией. Но то, что произошло на прошедшей неделе между Россией, США и Европой, явилось для меня во многом новинкой. Даже опытные дипломаты сегодня гадают: а что это было? Переговоры, рабочие встречи, политические консультации или еще нечто неизвестное ранее? И как оценивать результаты этих мероприятий для сторон-участников: кто выиграл и кто проиграл?

Начнем все по порядку. Инициатором встреч выступила РФ. Она сначала развернула военную активность вдоль границы с Украиной, создала ударные группировки сил, а Запад развернул информационную кампанию об угрозе со стороны России, стал проводить «ответные» мероприятия в виде учений, полетов авиации, передвижения войск к границам с Россией. Естественно, информационную войну мы проиграли, потому что не знаем сущности этой войны, нет у нас ее теории, штаба по руководству информационными боевыми действиями, не очевидны силы и средства, участвующие в операциях, и содержание самих операций, не определены цели и задачи.

Я, например, не соображу никак — а кто вообще в стране отвечает за инфовойну, какие операции мы проводим — наступательные или оборонительные. Ежедневные ток-шоу на главных телевизионных госканалах — это не операции и не война. Все это если и можно отнести к военным действиям, то только по одурачиванию собственного населения и формированию образа жестокого врага, стоящего у наших границ и готового напасть на нашу родину в любой момент.

Но если говорить о предварительных результатах этого т.н. «переговорного процесса», для нас он закончился полным провалом: Россия «потеряла» еще больше свое лицо на международной арене, показав свою недоговороспособность, а по простонародному - показав свою дурь. А чего, собственно говоря, мы хотели достичь, предъявляя коллективному Западу свой ультиматум: дать нам письменные гарантии безопасности (НАТО и США по своим основополагающим документам не обязаны обеспечивать нашу безопасность); не расширять НАТО на Восток (тоже этого в Вашингтонском Договоре от 4 апреля 1949 г. не прописано. Да и мы, Россия, возмутились бы, если бы США или Европа диктовали нам, кого принимать в ОДКБ, а кого нет); не вооружать Украину и не поддерживать ее в плане безопасности (но 51 статья Устава ООН предоставляет всем государствам мира право на индивидуальную и коллективную оборону).

Поэтому никто не был готов серьезно рассматривать российские требования. Но со стороны российского МИДа после выдвижения требований о «гарантии безопасности» прозвучала фраза, насторожившая даже США: если требования России не будут удовлетворены, то последняя предпримет аргументы военно-технического характера.

Естественно, Запад увидел в этом военную угрозу и пошел на встречу с единственной целью — показать руководству РФ солидарную неприемлемость российской внешней политики, ее однозначное осуждение и готовность ответить на любые военные поползновения Москвы против Украины. Что довольно жестко и прозвучало на всех трех уровнях встреч: Россия — США, Россия — НАТО, Россия — ОБСЕ. Иного ожидать было бы глупо. Поэтому мы получили ожидаемый полный провал.

Можно, конечно, во всем обвинить российский МИД, но увы — согласно Конституции РФ, руководит внешней политикой и политикой безопасности президент РФ, а МИД лишь исполнительный орган. Но МИД РФ назначил для проведения встреч с Западом самых грамотных и одновременно опытных дипломатов, которые сделали все возможное, чтобы смягчить предназначенный провал.

Но на этом все еще не закончилось, можно сказать, что главное только начинается. Конгресс США подготовил новый пакет тяжелых санкций против российских персоналий, компаний и против всей России, которые могут быть введены в любой момент.

Второе, получив единогласную поддержку со стороны всех стран НАТО, американцы смело будут диктовать свои интересы, в том числе газовые, европейцам. А это ставит под большой вопрос проект «Северного потока — 2» и вообще поставку российских углеводородов в Европу. То есть путинский ультиматум оказал огромную поддержку Дж. Байдену и его европейской политике. И если Байден добьется замены российского газа в Европе на американский сланцевый, победа демократов на промежуточных выборах в Конгресс и на следующих президентских выборах будет обеспечена.

В-третьих отметим, что в вопросах безопасности своими необдуманными действиями РФ получила серьезную пробоину в крымско-черноморской системе обороны — все 30 членов североатлантического альянса поддержали американский вариант действий в черноморской зоне. А значит, натовцы (благодаря российскому ультиматуму) подчеркнули в более жесткой форме, что Крым и Севастополь являются принадлежностью Украины, и действуют в соответствии с этим международным фактом. Военная штаб-квартира НАТО в Монсе (Бельгия) немедленно приступит к планированию конкретных действий по обеспечению прав Украины на Крым, Севастополь и прилегающие к ним водные акватории. И в этом плане могут быть спланированы массированные заходы кораблей стран НАТО в территориальные воды России, до 2014 г. принадлежавшие Украине, а боевые самолеты альянса залетят в аналогичное воздушное пространство.

Что будут делать вооруженные силы РФ в такой ситуации? Оставим пока вопрос открытым и сошлемся на ответ С. Лаврова на пресс-конференции по итогам проведенных встреч с США, НАТО и ЕС, где он всего лишь процитировал слова Путина: «Ответ может быть самым разным. Это зависит от тех предложений, которые мне (президенту России) сделают российские военные эксперты». Кто эти эксперты, не известно, но не дай Бог, что это будут эксперты, каждодневно выступающие на ток-шоу у Соловьева, телеканале «Звезда», в программе «60 минут» и пр.

Далее. Естественно, ужесточение Запада по отношению к России активизируется по всем направлениям. Напомним, что в Гааге идет суд по гибели экипажа и пассажиров «Боинга», сбитого над Донбассом. Вина России доказана убедительно — «Боинг» был сбит российским комплексом «Бук -М», конкретных виновников ждет пожизненное заключение. В Страсбурге идет уголовный суд по этому же вопросу, где главным виновным выступает президент РФ Владимир Путин. Россия вынуждена будет выплатить огромные суммы всем пострадавшим от этой страшной катастрофы. Виновные также подлежат уголовному суду, где их также ждет пожизненное заключение.

Одновременно спецслужбы Запада формируют доказательства участия российских вооруженных сил в конфликте на Донбассе и в Луганске на стороне непризнанных республик, что приведет к нелегитимности Минских соглашений и объявлении РФ страной-агрессором. А вооруженная агрессия - это тоже международное преступление.

Добавим к этому неприятному перечню и непризнание Европой легитимности недавних поправок в Конституцию РФ, в числе которых возможность Путина избираться президентом РФ пожизненно. Под большим международным сомнением находится и ввод войск ОДКБ (основу которых составили российские боевые соединения) на территорию Казахстана.

Россия становится изгоем мирового сообщества. И как только что сообщили информационные агентства, Индия отказывается от покупки почти двух тысяч российских танков Т- 90С и Т — 72, отдав предпочтение французским. И это после недавнего визита в Индию президента РФ. Это, похоже, становится тенденцией на мировом рынке вооружений. И в мировой политике в целом.