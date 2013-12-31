Виктория Пьер-Мари: «Привлекательность и здоровье женщине дает ее внутренняя наполненность!»

Она российская королева блюза, актриса, модель, продюсер, режиссер, постановщик шоу-программ и преподаватель

Певица с невероятной энергетикой и обаятельная женщина, которой очень идет ее полнота. Она гордо и весело несет свое звание «пышки», очаровывая всех вокруг.

Был период, когда она пыталась постройнеть. Но быстро поняла, что «похудевшая корова – еще не лань!» Она необыкновенно пластична и динамична. У нее армия поклонников!

– Виктория, вы создали свой имидж, который вам к лицу. Не секрет, что многим мужчинам нравятся женщины с формами. Это так?

– Вы знаете, я никогда не связывала полноту или худобу женщины с красотой! Это ложное ощущение, что объемы женщины дают ей привлекательность. Привлекательность дает только ее внутренняя наполненность, внутреннее содержание! Ведь говорят же, что человек, как спелое яблочко – откусил, а внутри червячок. Примерно такой процесс происходит сегодня. Очень красивые и гламурные дамочки могут быть разодеты по пресловутым нормам 90-60-90, и при этом иметь очень скуповатое внутреннее содержание. Увы, такое нищенство души превалирует и преобладает в обществе.

Виктория Пьер-Мари

–Почему эти стереотипы впитывает молодежь, вместо того, чтобы стремиться к индивидуальности?

– Дети с еще неокрепшей психикой, школьники от 15 лет, студенты, молодежь ищут себя в жизни, пытаются за что-то уцепиться – что-то скопировать, что-то впитать в себя… А видят шаблоны, навязанные обществом и средствами массовой информации и смолоду калечат свои судьбы. Порой выбирают дорогу в никуда, потому что стараются перетянуть на себя, как одеяло, чью-то жизнь. А это невозможно! И человек теряет время, годы, а потом оборачивается назад и понимает, что вместе с одеждой от Дольче Габана и от Диора он ничего не приобрел, кроме пустоты и абсолютной невостребованности. А быть востребованным – самая главная сущность человека! В этом залог успеха, привлекательности и здоровья.

– Чем, на ваш взгляд, следует обращать на себя внимание?

– Только двумя качествами – знаниями и добротой! Никто не будет поддерживать отношения со злым человеком – все его будут всегда избегать. Только такие качества, как умение быть толерантным с окружающими, терпимым привлекает внимание окружающих. Ведь простые заповеди, которым нас учит православная церковь, да и все религии говорят именно о доброте духовной… Если человек светиться добрыми глазами, то он обречен на успех!

Виктория Пьер-Мари, Бари Алибасов и Роксана Бабаян

– Виктория, а как вам удается сохранять здоровье, выглядеть так свежо молодо?

– Многие думают, что хорошая кожа – это моя природная особенность, которая досталась в наследство от папы-камерунца. Но смею заверить, что была проделана большая оздоровительная работа. В первую очередь, это питание.

– Говорят, что вы очень хорошо готовите! А как же диета?

– Я не слежу за диетой в смысле объемов и килограммов. Ем то, что требует желудок, потому что трачу много энергии на сцене. Но что именно я ем – это важный вопрос! Только продукты первичного свойства. Никаких кулинарных и переработанных изделий, никаких консервов! Если мясо или курица, то только свежие.

– С рынка?

– В магазинах тоже свежие продукты бывают. Смысл здорового питания заключается в то, что это не котлеты-пельмени-сосиски или какие-то балыки, а именно чистое, свежее мясо. Я его готовлю сама на огне или в пароварке. Иногда просто варю! Только свежие овощи, только свежие фрукты, крупы… Никаких переработанных продуктов быстрого приготовления! Ведь пока их готовят, убивают в них все полезные свойства – они проходят химическую обработку.

– А есть какой-то эксклюзивный секрет красоты и здоровья от Пьер-Мари?

– Есть! Только это скорее народный рецепт, чем мой. Очень простая народная медицинская процедура – молочные ванны. Протеиновое молоко имеет ценные свойства. Моя мудрая бабушка говорила: «Все, что есть в холодильнике, положи не в ротик, а на себя – на кожицу и на тельце!» Кругляшки огурчиков – на глаза, чтобы не было синяков. Петрушку заморозь в морозилке и утром умывай лицо. С утра обязательно должна проходить оздоровительная зарядка лица – в виде элементарных упражнений. Замыкаем губки и контуром нашего огуречного кружка водим в разные стороны, тем самым улучшая кровообращение. А еще чаще потираем ладошки…

Виктория Пьер-Мари

– И говорим: «Браво, Виктория Пьер-Мари!

– Кстати, шикарный рецепт для красоты и здоровья – аплодисменты! На пальчиках рук, как и на ступнях, находятся рецепторы, которые способствуют нормальному функционированию разных органов. Следует нажимать на определенные точки. На ладонях находятся точки, которые отвечают за молодость лица. Чем чаще вы аплодируете и нажимаете ладонью на ладонь тем более продолжительный эффект поучаете.

– Расскажите подробнее о молочных ваннах.

– Для них нужно 10 литров скоропортящегося, а не долго хранящегося молока. Натуральное молоко следует растворить в теплой воде комнатной температуры. Эту ванну стоит принимать после душа, предварительно помывшись мылом и шампунем. Объем воды в ванной должен быть такой, чтобы закрывал вас до шеи. Полежать надо 20 минут, и вы получите удивительный результат. Выйдя из ванны, следует просто вытереться насухо. За 10 дней такой процедуры вы получите удивительный эффект для вашей кожи! Только процедуру надо делать регулярно. Через три месяца, а уж тем более через полгода вы получите отличную здоровую кожу.

– Виктория, а теперь личный вопрос – у вас пикантные, роскошные наряды. Где вы их покупаете?

Виктория Пьер-Мари и Людмила Николаева

– У меня есть свое ателье по пошиву вечерних и концертных платьев. У нас заказывают одежду многие звезды. Мы сами придумываем лекала и разрабатываем их. Все это от собственной нужды! Я дама больших размеров и не могу купить достаточно таких красивых нарядов в магазине. Это проблема, а вовсе не лишний вес! Именно поэтому я создала собственное ателье, в котором легендарный художник Валера Кунгуров, главный художник театра оперы и балета в Берлине, разрабатывает вещи в соответствии с моими фантазиями. Он делает шикарные эскизы. Мы, так сказать, «пляшем» прямо от моей нестандартной фигуры. Так, чтобы мне было комфортно на сцене и в жизни.

Фото Л. Николаевой.

