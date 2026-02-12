Декабрь «Парни не плачут (Lavroman Remix)»

Исполнитель: Декабрь, Название: «Парни не плачут (ремикс)», Стиль: электроника, Год: 2026

Группа «Декабрь» предпочитает в звучании жесткое «мясо» синтетическим «блюдам». Но иногда, безусловно, хочется разнообразия, и на помощь приходят мастера электронной музыки, помогающие взглянуть на ту или иную песню абсолютно по-новому. Один из них — Алексей Лаврентьев (Lavroman) из Мурманска — гитарист группы Town Tundra, не чурающийся и электронной музыки.

Поэкспериментировать он решил с одной из известных песен «Декабря» «Парни не плачут». В методе Алексея Лаврентьева ощутимо колкое дыхание севера. Этот подход идеально стыкуется с первым куплетом песни, где есть выражение не греет. Это то ли душевный анабиоз, то ли нервное позвякивание ключами в сложной ситуации, на которых сделан упор в дизайне обложки релиза. Во втором куалете появляется забористая танцевальность, поскольку речь здесь уже о поддержке родственных душ. Есть и фортепианный фрагмент, когда герой остается наедине с собой. А в финале — преодоление и победа, которая озвучивается триумфальными пассажами, как наф инальных титрах какого-нибудь мотивационного фильма.

